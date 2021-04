Chloé Zhao remporte le prix du meilleur réalisateur pour Nomadland ⋆ .

Nomadland’s Chloé Zhao est devenue la première femme de couleur à remporter un Oscar du meilleur réalisateur dimanche soir – et n’est que la deuxième femme à remporter le prix tant convoité.

Nomadland est basé sur Jessica Bruder livre du même nom, avec Frances McDormand comme Fern, dont toute la communauté a été forcée de déménager après la fermeture d’une usine de gypse qui alimentait la ville.

Zhao a à la fois écrit et réalisé le film, remerciant les autres nominés et ceux qui ont travaillé sur le film avec elle lorsqu’elle a accepté le prix, ajoutant: «Quel voyage fou une fois dans une vie nous avons fait. Merci beaucoup. Je vous suis tellement reconnaissant.

Zhao a invoqué un jeu d’enfance qu’elle jouait avec son père en Chine, au cours duquel ils mémorisaient des poèmes et des textes chinois classiques et les récitaient ensemble.

Une phrase lui est restée: «Les gens à la naissance sont intrinsèquement bons» – une phrase à laquelle elle s’accroche toujours et croit.

«Même si parfois, il peut sembler que le contraire est vrai, mais j’ai toujours trouvé la bonté dans les gens que je rencontrais partout dans le monde», a-t-elle ajouté. «C’est donc pour tous ceux qui ont la foi et le courage de s’accrocher à la bonté en eux-mêmes. Et de s’accrocher à la bonté les uns dans les autres. Peu importe à quel point il est difficile de le faire. “

Avant la victoire de Zhao, Kathryn Bigelow a été la seule réalisatrice à avoir remporté le prix, remportant l’Oscar en 2010 du meilleur film de cette année, The Hurt Locker. Bigelow a tristement battu son ex-mari James Cameron pour son travail sur Avatar cette année-là.

Avant la cérémonie de ce soir, seules cinq femmes avaient été nominées pour le meilleur réalisateur, et 2021 marque également la première année où plus d’une femme avait été nominée dans la catégorie.

Ces femmes nominées dans le passé étaient Lina Wertmüller pour Seven Beauties en 1977, Jane Campion pour The Piano de 1994, Sofia Coppola pour Lost in Translation en 2003, Bigelow pour The Hurt Locker en 2010, et Greta Gerwig pour Lady Bird en 2018.

Regardez ci-dessus, via ABC.

