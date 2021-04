Chloé Zhao remporte le prix du meilleur réalisateur – WWD

La réalisatrice de «Nomadland» Chloé Zhao a remporté plusieurs prix du meilleur réalisateur cette saison – le Golden Globe, l’Independent Spirit Award, le Critic’s Choice Award et le BAFTA – et dimanche soir, elle a terminé en tête de cette liste avec l’Oscar. Avec sa victoire, Zhao est devenue la deuxième réalisatrice à remporter l’Oscar, après la victoire de Kathryn Bigelow en 2009 pour «The Hurt Locker».

Zhao a été nominée pour le prix aux côtés d’Emerald Fennell – la première fois que deux femmes ont été nominées dans la catégorie réalisation la même année. Fennell a remporté la première catégorie de la soirée, meilleur scénario original, pour son film «Promising Young Woman».

Le réalisateur Bong Joon-ho, qui a remporté le prix de mise en scène l’an dernier pour «Parasite», a présenté le prix du Dolby Theatre en Corée.

«J’ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à la façon dont je continue quand les choses deviennent difficiles, et je pense que cela revient à quelque chose que j’ai appris quand j’étais enfant. Quand je grandissais en Chine, mon père et moi jouions à ce jeu; nous mémorisions des poèmes et des textes chinois classiques, et nous les récitions ensemble et essayions de finir les phrases de chacun. Il y en a un dont je me souviens très bien, il s’appelle le Three Character Classic », a déclaré Zhao en acceptant le prix. «Les gens à la naissance sont intrinsèquement bons. Ces six lettres ont eu un si grand impact sur moi quand j’étais enfant, et je les crois toujours vraiment aujourd’hui. Même si parfois il peut sembler que le contraire est vrai, j’ai toujours trouvé la bonté dans les gens que j’ai rencontrés partout où je suis allé dans le monde. C’est donc pour tous ceux qui ont la foi et le courage de s’accrocher à la bonté en eux-mêmes, et de s’accrocher l’un à l’autre de la bonté, peu importe la difficulté de le faire.

Après avoir opté pour des looks décontractés lors de la saison des récompenses essentiellement virtuelles, Zhao s’est tournée vers la maison de mode de luxe Hermès pour son look Oscar. Zhao portait une robe en tricot à manches longues et pleine longueur de couleur crème pour la cérémonie, qu’elle portait avec des baskets blanches.

«Nomadland» a été nominé pour six Oscars dimanche soir, dont celui du meilleur film, de la meilleure actrice pour Frances McDormand, du scénario le mieux adapté, de la meilleure photographie et du meilleur montage de film. Le film, basé sur un livre de non-fiction de 2017 de Jessica Bruder, a été créé au Festival du film de Venise en 2020 où il a remporté le Lion d’or, le premier prix du prestigieux festival.

Le prochain crédit de réalisateur de Zhao est «Eternals», un film Marvel mettant en vedette Angelina Jolie et Salma Hayek dont la sortie est prévue plus tard en 2021.

