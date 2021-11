Chloé Zhao travaille déjà sur Dracula ? Le réalisateur partage une image vampirique – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La question de l’immortalité séduit clairement ce réalisateur oscarisé. Après avoir versé sa vision dans Eternals – le film du MCU sur un groupe d’êtres millénaires, destinés à protéger la Terre – Chloé Zhao utilisera l’un des personnages littéraires les plus emblématiques qui ne connaissent pas les limites du temps : ni plus ni moins que Dracula.

Plus tôt cette année, nous avons appris que le cinéaste acclamé réaliserait une nouvelle version cinématographique du vampire mythique, en collusion avec Universal Pictures. Et alors que des mois se sont écoulés sans nouvelles mises à jour, Zhao a partagé un film toujours sur les réseaux sociaux la semaine dernière ; une image avec laquelle, peut-être, elle laisse entendre qu’elle travaille déjà sur le scénario du prochain long métrage.

Comme vous le verrez, il s’agit d’une capture verticale de Nosferatu, le film d’expressionnisme allemand qui a présenté un vampire avec un nom et une apparence très différents de ceux traditionnellement attribués au suceur de sang romantique. À côté de l’image, Chloé Zhao n’a écrit aucun mot mais elle a capturé un emoji de verre à vin, qui – compte tenu de la nature du personnage – fait peut-être plutôt référence à un autre type de substance rouge.

De plus, il devient inévitable qu’une telle publication soit interprétée comme une allusion au futur film que le cinéaste chinois réalisera. Il y a même des commentaires qui proposent Adam Driver comme interprète du personnage principal. Cependant, on sait peu de choses sur la façon dont Zhao envisagera les crocs. Pour l’instant, en février 2021, des informations sont arrivées selon lesquelles le film en question sera un « western de science-fiction, original et futuriste » (via). Par conséquent, ne nous attendons pas à quelque chose de similaire à Nosferatu, ni à une adaptation précise du célèbre roman Dracula de Bram Stoker.

