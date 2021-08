Chlorophylle, les meilleurs ingrédients de beauté des probiotiques pour 2022 – WWD

Les soins de la peau cliniques ont peut-être explosé pendant la pandémie, mais de nouvelles données indiquent une redirection vers des ingrédients naturels en 2022.

Selon des recherches récentes de Trendalytics, les meilleurs ingrédients pour 2022 sont largement orientés vers les produits de la nature. « Nous continuons de voir s’estomper les frontières entre les secteurs : alimentation et bien-être, bien-être et soins de la peau », a déclaré Sarah Barnes, responsable du marketing de contenu chez Trendalytics. « Les marques de chacun de ces espaces se diversifient pour créer une approche plus axée sur le style de vie. »

Certains des meilleurs ingrédients – les probiotiques, le CBD – ne sont pas nouveaux, mais d’autres têtes de liste comme la chlorophylle sont dictées par les tendances sur TikTok. “L’idée des” astuces beauté “est très populaire : les gens disent que les embruns salés sont un remède miracle contre l’acné, et la chlorophylle en est un autre”, a déclaré Barnes. « L’année dernière, nous avons vu le boom de la vitamine C, du sureau et d’autres ingrédients naturels qui aident à renforcer l’immunité. Maintenant, les gens sortent du confinement dans la société, et ce sont d’autres exemples de changements dans la demande et les priorités des consommateurs. »

Ici, découvrez les 10 meilleurs ingrédients pour 2022, classés par Trendalytics.

1. Chlorophylle

2. Postbiotique

3. Acide pyrrolidone carboxylique

4. Bakouchiol

5. Cerise d’hiver

6. Cendres volcaniques

7. Makgeolli

8. Tulipe

9. CBD

10. Probiotique

