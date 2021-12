Choc alors que Jurgen Klopp compare l’homme «fou» de Liverpool à Lewandowski

Jurgen Klopp a déclaré qu’il aimait regarder le développement remarquable de Nathaniel Phillips à Liverpool et avait même placé le défenseur dans une fourchette similaire à celle de Robert Lewandowski.

Klopp a travaillé avec et développé certains des meilleurs joueurs du monde au cours de sa carrière d’entraîneur. L’attaquant du Bayern Munich Lewandowski est le nom marquant de l’époque de la paire au Borussia Dortmund.

À Liverpool, pendant ce temps, Mohamed Salah est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde.

Cependant, Klopp a insisté sur le fait que l’arrière central Phillips mérite une mention sérieuse. Le joueur de 24 ans a été en grande partie un joueur marginal qui a eu des périodes de prêt pendant le temps du manager à Anfield.

Mais il a tourné sous les projecteurs la saison dernière après la crise des blessures défensives de Liverpool. En effet, après avoir fait ses débuts en Premier League en octobre dernier, il a continué à jouer un rôle crucial dans l’équipe.

Virgil van Dijk, Joel Matip et Joe Gomez sont tous revenus en forme cette saison. Mais alors que Phillips a donc encore lutté pour le temps de jeu, Klopp n’oubliera jamais son histoire en tant que joueur.

« Je dois mentionner Nat Phillips », a déclaré Klopp à Goal. «Les gens me demandent souvent quel joueur a fait les plus grandes améliorations sous ma direction, et je réponds Robert Lewandowski.

«C’est probablement vrai, mais pas loin, c’est Nat Phillips, juste dans un département complètement différent.

«Je me souviens quand j’ai vu Nat Phillips pour la première fois, je lui ai parlé après le match et c’est l’un des joueurs les plus intelligents avec qui j’ai jamais travaillé. Je lui ai dit : ‘Tu sais que tu n’es pas le plus agréable à regarder, hein ?’

« Il s’est amélioré dans à peu près tout depuis, et il ne joue pas. La vie n’est parfois pas juste et je ne peux pas lui en vouloir.

Liverpool a dûment récompensé Phillips avec un nouveau contrat en été. Néanmoins, son temps de jeu diminuant à nouveau cette saison, il a eu des liens de transfert avec un éloignement, y compris à Newcastle.

Klopp a admis que le défenseur central pourrait partir en janvier, mais a insisté sur le fait qu’il le reprendrait s’il avait regardé son voyage d’ailleurs.

Klopp admet Phillips et l’incertitude de Liverpool

« Nous ne pouvons pas le garder pour toujours, c’est clair », a déclaré Klopp. «Nous avions besoin de lui, juste pour être en sécurité, pendant ce semestre, nous verrons ce qui se passe dans la fenêtre. Il le faisait bien parce que c’est un grand.

« Son évolution est absolument folle. Vous l’avez vu l’année dernière, vous auriez dit ‘Nat Phillips, oh mon dieu, il joue dans la dernière ligne ?’

« Les gens l’aiment à cause de sa direction, mais avec ses pieds, il est incroyable.

« C’est un partant tardif, mais son évolution est incroyable. Je le signerais pour n’importe quel club sauf Liverpool, parce que nous l’avons.

Phillips n’a joué que deux fois pour les Reds ce trimestre, une fois en Coupe Carabao avant une sortie en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid.