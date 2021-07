Choc d’abus de Coronation Street, le méchant d’EastEnders attrapé ⋆ 10z viral

Un choc effondrement, un appel téléphonique tendu et une découverte dévastatrice ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles nous vous recommandons d’attraper le savon la semaine prochaine ! (Photo : ITV/BBC/Lime Pictures)

Des antagonistes sont arrêtés et des vies sont mises en danger, alors que nos savons préférés tirent à plein régime la semaine prochaine !

Les secrets meurtriers de Meena Jutla sont mis en danger alors que le jour des funérailles de Leanna Cavanagh arrive, et elle commet une énorme erreur qui pourrait se retourner de manière dramatique !

Todd Grimshaw fait face à un sort similaire, car ses crimes sont exposés à la vue de tous dans un cas classique d’horreur vidéo personnelle. Vous ne voulez pas manquer ça !

La vie de Martine Deveraux est en jeu, alors que les intrigants Warren Fox et Fergus Collins vont trop loin, tandis que le meilleur Jean Slater de Walford reçoit un mystérieux appel téléphonique.

Et si ce n’est pas une raison suffisante pour se brancher sur EastEnders, Gray Atkins risque d’être exposé, après que Chelsea Fox ait trouvé une boucle d’oreille appartenant à Tina Carter !

Coronation Street et Emmerdale ont abandonné le format du coffret après la finale de l’Euro 2020, vous devrez donc les attraper tous les soirs.

EastEnders, cependant, continue de diffuser chaque lundi sur iPlayer jusqu’à la fin des Jeux olympiques de Tokyo 2020, ce qui signifie que vous pourrez profiter de toute l’action de la semaine prochaine en une seule fois !

Hollyoaks, quant à lui, sera diffusé comme d’habitude sur Channel 4 et E4 respectivement.

Envie de lecture le week-end en attendant la prochaine fournée de vos savons préférés ? Nous avons ce qu’il vous faut, avec un aperçu détaillé de tous les moments incontournables de la semaine prochaine au pays du savon.

Rue du Couronnement

1. Todd et Billy ont fixé une date pour le mariage, mais leur bonheur est de courte durée car la vengeance arrive, et c’est tellement délicieux ! Will, réalisant que Todd l’a arnaqué, dit tout à Summer – y compris comment Todd a essayé de séparer Billy et Paul ! Déterminé à l’exposer, le jeune garçon envoie alors une vidéo à Paul, qui échange ensuite l’ordinateur portable lors de la soirée de lancement du calendrier. Emma présente le clip et appuie sur play, mais ce n’est pas le calendrier qui s’affiche sur grand écran, mais plutôt une vidéo de Todd racontant à Will comment il a réussi à séparer Billy et Paul ! Billy, dégoûté, s’en va, tandis que Todd est arrêté pour vol !

2. Billy et Summer conviennent qu’ils ont bien fait de signaler Todd à la police. Summer et Aadi passent du temps ensemble à Victoria Garden, et quand Aadi propose une bière et un cidre de fruits, Summer est convaincue qu’une bouteille ne perturbera pas sa glycémie. Cependant, elle rentre bientôt chez elle, se sentant mal. Quand Todd a vent d’une telle chose, il ouvre la porte, pour trouver Summer inconscient sur le sol !

James est arrêté et arrêté dans une attaque raciste non provoquée (Photo: ITV)

3. James, qui s’est vu offrir 30 000 £ pour son entretien, prend une voiture de sport pour un essai routier. Un policier, cependant, les arrête, et quand James demande pourquoi, l’officier riposte en l’arrêtant ! James est menotté et il trébuche, se blessant à la jambe. Michael regarde avec horreur, convaincu qu’ils sont victimes d’une attaque raciste non provoquée.

4. Laura dit au journaliste Chris qu’elle veut vendre l’histoire de Kelly. Chris, cependant, informe Daniel, qui relaie l’information à Imran et Toyah ! Furieux, Toyah et Imran disent à Laura qu’ils la dénonceront aux services sociaux si elle s’adresse à la presse, et avant longtemps, Laura est emmenée par la police pour suspicion de cruauté envers les enfants.

5. Hope entend Fiz et Tyrone se disputer, et elle exige qu’ils l’aident tous les deux dans son projet scolaire. Les parents en conflit acceptent de le faire, mais lorsque Hope inclut Phill dans son projet d’école, Ty devient jaloux, ce qui est quelque chose que Fiz trouve amusant.

6. Freda présente un professeur de BSL nommé Charlie à Gemma et Chesney. Chesney admet qu’il a du mal avec la langue des signes et il espère que l’opération d’Aled facilitera les choses.

7. Steve, Tim, Dev et Chesney se sentent coupables d’avoir raté la soirée de lancement du calendrier, mais ils découvrent rapidement que cela n’a pas eu lieu. Curtis et Emma, ​​cependant, sont touchés de voir que tous les hommes en question se sont donné la peine d’afficher le calendrier dans leurs vitrines.

EastEnders

8. Nancy presse Zack de sortir du Vic, après qu’ils se soient endormis. Elle a ensuite une altercation avec Mick et Frankie qui, tous deux levés tôt, veulent savoir qui s’est faufilé. Mettant deux et deux ensemble, le propriétaire du pub confronte Zack, exigeant qu’il mette fin aux choses avec Nancy. C’est exactement ce que fait Zack, laissant Nancy le cœur brisé. Une fois la poussière retombée, Nancy décide de repartir en voyage, laissant Linda furieuse, et donc elle affronte Zack, forçant Mick à improviser.

9. Ruby demande à Martin de donner la priorité à sa fille lorsqu’il se souvient qu’elle a un rendez-vous chez le dentiste. Jean, quant à lui, a vent de cela et se rend à l’hôpital avec Ruby, laissant Ruby et Martin tous les deux reconnaissants. Ruby offre de l’argent à Jean pour l’aider, mais Jean refuse. Le duo profite d’une détente bien méritée en portant des masques ensemble, mais les choses changent lorsque Jean reçoit un appel !

Gray est-il sur le point d’être enfin attrapé ? (Photo : BBC)

10. L’emprise de Chelsea sur Gray continue de croître, alors qu’elle le persuade de se retirer du travail. Le couple rencontre ensuite son amie avec une camionnette pleine de robes, car elle a besoin d’une nouvelle tenue pour la cour. Cependant, Gray se rend vite compte que les robes sont volées ! Les bonbons de Chelsea parlent de sa sortie, les amenant à s’amuser à l’arrière de sa voiture. Chelsea repère une boucle d’oreille, cependant, et ce n’est pas n’importe quelle vieille boucle d’oreille. C’est celui de Tina !

11. Kat remarque que Billy a du mal à payer son déjeuner, alors qu’elle sort avec Phil. Bobby, quant à lui, mentionne que le père de Dana est chauffeur de taxi, et Kat veut l’interviewer. Billy surprend et se présente pour une interview. Kat, cependant, donne le travail à Harvey, laissant Billy bouleversé. Kat remarque que quelque chose ne va pas, et plus tard, elle aperçoit Billy sur le parking, mettant deux et deux ensemble. Désespérée d’aider, elle appelle Honey, Phil et Lola et leur dit ce qu’elle a découvert.

12. Karen cherche désespérément à arranger les choses avec ses enfants, mais Bernie change de sujet et lui dit tout sur les charges de Tiffany. Keegan n’est pas si content de ce que sa sœur a fait ! Vi repère plus tard Bernie et commente qu’elle a l’air plutôt malade. Bernie, à l’insu de Vi, a pris plus de pilules amaigrissantes, et Rainie, reconnaissante pour ce qu’elle fait, lui offre un peu plus d’argent. Plus tard, Bernie et Keegan résolvent leurs différends, mais lorsque Keegan révèle qu’il s’inquiète pour elle, Bernie ne peut s’empêcher de se sentir coupable à cause des pilules amaigrissantes.

Plus : Mick Carter



13. Tiffany essaie de gagner de l’argent supplémentaire, et Keegan peut voir qu’elle essaie. Cependant, il n’est pas prêt à pardonner. Whitney propose de l’aider financièrement, mais Tiffany est catégorique : elle doit régler ça toute seule. Keegan change d’avis quand il voit à quel point sa femme est stressée à propos de sa prochaine fête de remise des diplômes, et donc il lui offre de l’argent pour acheter une nouvelle robe. Cependant, les insécurités de Tiffany reprennent le dessus, et assez vite, elle a l’impression qu’elle a besoin de plus de travail.

14. Lola est dévouée au rétablissement d’Isaac, au grand désarroi de Sheree. Patrick, cependant, lui dit que Lola fait un excellent travail, ce qui laisse Sheree livide.

Emmerdale

15. Liam ne s’engagera pas avec Leyla ou Jacob sur les arrangements funéraires de Leanna, et il les réprimande pour leurs idées exagérées, les informant qu’il organisera les funérailles à partir de maintenant. Le généraliste rencontre Charles pour discuter d’un service plus réservé et traditionnel, mais Jacob l’interrompt et les choses atteignent bientôt le point d’ébullition ! Jacob se déchaîne, révélant qu’il connaissait mieux Leanna que Liam, laissant le père en deuil dévasté, alors qu’il sort en trombe.

Les actions de Meena mettent en danger ses secrets meurtriers (Photo: ITV)

16. Meena assiste aux funérailles et elle tripote secrètement la bague de Leanna, qui est attachée à son collier. L’anneau, cependant, tombe de son collier dans une torsion de choc, et il roule sur le sol, s’arrêtant à côté de la chaussure de Liam ! Le tueur est horrifié, car elle craint que sa nature meurtrière ne soit exposée.

17. Ben est déchiré par les textes de chantage émotionnel de son père, et Aaron l’exhorte donc à les supprimer et à se concentrer sur lui-même. Ben, malgré des émotions contradictoires, est d’accord. Aaron suggère que Ben emménage avec lui, mais Ben décline son offre, expliquant qu’il ne peut pas vivre avec un autre alcoolique. Aaron est en colère contre Liv pour avoir gâché les choses, et quand il découvre qu’elle est de retour sur la vodka, il la blâme pour tout ! Liv, cependant, riposte en affirmant que Ben n’est peut-être tout simplement pas très intéressé par lui !

18. April est horrifiée lorsqu’elle reçoit un mème cruel de Donna sur son téléphone, mais Cathy lui suggère de le garder pour elle. Marlon, cependant, se rend vite compte que quelque chose ne va pas, et il exige qu’elle lui dise la vérité. Par la suite, il trouve April sur la tombe de Donna et, en larmes, il s’excuse de l’avoir laissée tomber. Désespéré de la débarrasser des intimidateurs, il prend son téléphone et supprime ses comptes de réseaux sociaux.

19. Diane, voulant se venger de Jamie pour sa cruauté envers Gabby, décide de jeter ses affaires hors du B&B.

20. Kim joue Paddy pour obtenir ce qu’elle veut. La question est : qu’est-ce qu’elle est après cette heure ?

Hollyoaks

21. Mercedes retourne au village, laissant ses proches ravis. Eh bien, à part Cher, c’est ça ! La propriétaire fait bientôt une découverte choquante, et par la suite, elle est catégorique qu’elle n’a pas enlevé Eva. Pendant ce temps, Peri surprend une conversation et saute à la mauvaise conclusion, révélant que c’est Cher qui a piégé Mercy ! Mercedes, chancelante, affronte Cher, armée de cette nouvelle information, mais Cher admettra-t-elle ce qu’elle a fait ?

Warren fait irruption dans Price Slice (Photo: Lime Pictures)

22. Fergus et Warren, désespérés de se mettre sous la peau de l’ennemi Felix, l’ont frappé là où ça fait mal, alors qu’ils ciblent Martine. Ils achètent Price Slice et demandent au conseil d’émettre un avertissement à Martine concernant les heures de négociation du magasin. Leurs plans pour manipuler Walter et ne pas vendre échouent, et donc ils décident de voler le coffre-fort ! Warren entre par effraction, mais par la suite, la vie d’un résident est en danger.

23. Donna-Marie se démène pour trouver un cadeau de dernière minute pour Roméo, après avoir échoué à obtenir une invitation pour sa fête. James, quant à lui, lui offre quelques conseils, et assez vite elle se rend compte que le cadeau n’est pas la chose la plus importante. Cependant, son attention est bientôt détournée ailleurs, alors qu’elle est assise à l’extérieur du Chien et se bat avec Goldie ! Une violente dispute s’ensuit, et prise dans l’intensité de tout cela, Goldie finit par révéler que Roméo a couché avec Mercedes !

24. Brooke commence à remettre en question leur relation avec Imran, et une conversation avec Ripley leur fait prendre conscience. Par la suite, Brooke utilise le terme non binaire pour la première fois.

25. Sylver est choqué de découvrir que l’argent de son compte a disparu, et Mercedes se bouscule pour trouver des mots !

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis sur ITV. EastEnders est diffusé les lundi, mardi, jeudi et vendredi sur BBC One. Emmerdale est diffusé du lundi au vendredi sur ITV. Hollyoaks est diffusé du lundi au vendredi sur E4.

