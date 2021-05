CHOC D’AUTOCOLLANT! Le nouveau jour de CNN admet que les craintes d’inflation sont légitimes: «Ça vient»

CNN a récemment connu une journée difficile en admettant des réalités qui ont souligné pourquoi la monstruosité du stimulus du président Joe Biden se révélait être un désastre pour l’économie.

La co-présentatrice de CNN, Brianna Keilar, a admis qu’un «débat a éclaté cette semaine sur le risque d’inflation aux États-Unis» lors de l’édition du 7 mai de New Day. Elle a juxtaposé son commentaire à ce qu’elle a appelé «toutes les bonnes nouvelles économiques». Elle a ensuite tenté de dissiper les inquiétudes en notant que la secrétaire au Trésor Janet Yellen «minimisait ces risques, affirmant que les taux d’intérêt pourraient devoir augmenter un peu pour empêcher la surchauffe de l’économie». Cependant, Keilar a décidé d’introduire un «Explicateur du nouveau jour de [Chief Business Correspondent] Christine Romans explique pourquoi vous commencez à voir les prix des produits augmenter. » C’est dommage que le directeur du Conseil économique national de l’ancien président Barack Obama, Larry Summers, ait déjà mis en garde contre les dangers de l’inflation depuis des mois.

Les Romains ont résumé pourquoi les Américains avaient raison de se sentir préoccupés par l’inflation tout en justifiant le «stimulus historique» de Biden:

La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et le comportement des consommateurs. L’élimination des problèmes de distribution entraîne des pénuries et des flambées de prix du bois de construction à l’acier en passant par les voitures de location. Ajouter dans le stimulus historique Pour empêcher la récession des coronavirus de devenir une dépression, plus de gens ont de l’argent dans leurs poches et ils recherchent des prix plus élevés alors que l’économie rouvre. Si vous ne l’avez pas encore ressenti, ça arrive, [emphasis added].

Pour CNN, l’admission était d’un ton radicalement différent de la façon dont New Day avait récemment célébré l’énorme relance de 1,9 billion de dollars de Biden en mars. En fait, l’analyste politique principal de CNN, John Avlon, a fait de la propagande le 9 mars sur la façon dont «le plan de sauvetage américain de Biden pourrait réduire la pauvreté d’un tiers et la pauvreté infantile de près de 60% selon l’Université de Columbia.

La célébration la plus récente de Keilar de «toutes les bonnes nouvelles économiques» a également eu lieu quelques heures avant que le Bureau of Labor Statistics (BLS) ne publie un rapport désastreux sur la croissance de l’emploi. Le rapport a montré que l’économie américaine n’a ajouté que 266 000 emplois en avril et que le chômage a atteint 6,1%. Avant la publication du rapport, les médias insistaient sur le fait que l’économie devait ajouter entre 1 million et 2 millions d’emplois. Le numéro BLS a montré que les médias poussaient au hasard des statistiques qui étaient complètement hors de propos.

Avant la publication du rapport BLS sur la même édition de New Day, le co-présentateur de CNN, John Berman, a célébré les données sur les emplois à venir comme la preuve d’un «retour indéniable pour l’économie américaine». Après que le BLS a publié le rapport sur les emplois, Berman et les Romains ont dû se démener pour essayer d’expliquer pourquoi ils avaient si mal dans leurs estimations. Les Romains ont même essayé de faire échouer le désastre en disant: «[A]au moins ça va dans la bonne direction.

