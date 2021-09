Choc de Tottenham vanté avec Chelsea soutenu dans le coin

17/09/2021 à 8h59 CEST Les Monaco a remporté son premier match de la phase de groupes de la Ligue Europa 1-0 à domicile, disputé ce jeudi au Stade Louis II. Avec ce résultat, l’équipe monégasque est première avec trois points et la Graciense quatrième et sans points en fin de match. Au cours de la […] More