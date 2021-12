Choc des réformes : avons-nous besoin de concurrence dans le secteur de l’électricité ?

La privatisation des discothèques, et non la concurrence entre les discothèques existantes, est peut-être la bonne approche à l’heure actuelle

Par Somit Dasgupta

La restructuration du secteur de l’électricité en Inde a été initiée par l’Electricity Act 2003 (Act), bien que quelques États aient déjà adopté leur propre loi de réforme, par exemple, Odisha (1995), Haryana (1997), Andhra Pradesh (1998), Uttar Pradesh, Karnataka et Rajasthan (1999), Delhi et Madhya Pradesh (2000) et Gujarat (2003). Nous avons également eu l’Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 qui a ouvert la voie à la création de la Commission centrale de réglementation de l’électricité. Les deux principales caractéristiques de toutes ces lois de réforme étaient le dégroupage des régies monolithiques de l’électricité de l’État (SEB) en entités distinctes de production, de transmission et de distribution et la mise en place des commissions nationales de régulation de l’électricité afin de décharger le gouvernement de la tâche de détermination des tarifs. L’ensemble de ce processus a sans aucun doute pris beaucoup de temps car certains États n’étaient pas désireux de dégrouper et ont demandé des extensions répétées du Centre. En août 2009, le Bihar avait demandé 16 extensions et le Jharkhand, 19. Les autres États à la recherche d’extensions incluent le Pendjab (14), le Tamil Nadu (12), le Meghalaya (14), le Kerala et l’Himachal Pradesh (10 chacun).

La promulgation de ces lois de réforme a eu peu d’effet sur le fonctionnement du secteur, notamment celui de la distribution, et la santé financière des discothèques a continué à se dégrader. L’attention des décideurs s’est ensuite tournée vers les marchés et la concurrence comme si l’absence de ces caractéristiques freinait le redressement du secteur. De nombreux modèles d’initiation de la concurrence ont été discutés au cours de la dernière décennie. Alors que la Loi contient déjà certaines dispositions à cet égard (bien qu’insuffisantes car elle ne reconnaît pas que l’activité de câblage est un monopole naturel), d’autres modèles sont envisagés par le biais d’amendements à la Loi. L’une de ces idées de concurrence était d’avoir plus d’un détaillant dans une zone géographique et de n’avoir qu’une seule entreprise de transmission dont les services seront utilisés par tous les détaillants. Le dernier modèle que nous envisageons actuellement est la distribution de licence, ce qui signifie que plusieurs discothèques fonctionneront dans une même zone. Les écrous et boulons d’un tel modèle ne seront connus qu’avec le temps.

Ce que nous semblons avoir oublié, c’est qu’il y a quelques conditions préalables pour que la concurrence et les marchés fonctionnent. Selon Hunt et Shuttleworth (1996), « les pays où le système électrique n’est pas encore sur une base solide et commerciale peuvent raisonnablement choisir d’abord de mettre le tarif en ordre, persuader les gens de payer leur facture et mettre le système comptable en place, avant introduisant d’autres complications des marchés au comptant et de l’accès ouvert. Il serait également pertinent d’entendre ce que Paul Joskow (une autorité sur la déréglementation du secteur de l’électricité) a à dire sur la restructuration. Selon lui, une structure de marché incomplète est vouée à l’échec, et un exemple est celui de la restructuration qui a été effectuée en Californie (1998). En Californie, le secteur de la production a été déréglementé tandis que les tarifs de détail sont restés fixes. Lorsque les prix de production ont grimpé en flèche en raison d’une demande accrue due à une combinaison de facteurs, les sociétés de distribution ont fait faillite parce qu’elles ne pouvaient pas récupérer les prix accrus auprès des consommateurs (2000).

Dans le cas de l’Inde, ce n’est pas seulement le problème des consommateurs qui ne paient pas leurs factures qui entraîne des pertes commerciales anormalement élevées. Nous avons un système de subventions croisées qui, parfois, sont si énormes qu’elles rendent le secteur industriel non compétitif. Nous avons une grande partie des consommateurs qui n’ont pas de compteur et sont facturés sur une base normative. Nous voulons promouvoir l’accès ouvert, mais nous avons un supplément d’accès ouvert élevé qui va à l’encontre de l’objectif même d’avoir un accès ouvert. Nous avons une grille tarifaire très complexe, qui comprend des dizaines de catégories. Nous essayons de promouvoir la production d’énergie renouvelable à travers un système d’obligation d’achat d’énergie renouvelable (RPO), mais cela est rarement appliqué par les commissions de régulation. Il est également question d’introduire une obligation d’achat d’électricité (HPO) pour promouvoir les projets hydroélectriques en construction. En outre, nous avons également un système complexe de calcul du tarif de transport inter-états dans lequel la production d’énergie renouvelable est exonérée du paiement du tarif de transport. Le consommateur final n’y gagne rien puisque le tarif de transport se charge sur la production non renouvelable. Ce ne sont là qu’un ensemble d’exemples illustratifs pour montrer à quel point le secteur est devenu complexe du point de vue de la gouvernance, et combien l’introduction de la concurrence et des marchés à ce stade est prématurée.

Pourquoi les décideurs politiques en Inde sont-ils si obsédés par la concurrence ? Le consommateur de ce pays se soucie-t-il vraiment de savoir qui est son détaillant ou sa discothèque, tant qu’il fournit une alimentation électrique fiable ? En ce qui concerne les prix de détail, il ne peut pas y avoir de grande différence entre les détaillants puisque 90 % de l’électricité provient de contrats d’achat d’électricité à long terme (PPA), ce qui signifie que tous les détaillants sont confrontés au même coût d’achat d’électricité. Compte tenu du fait que le coût d’achat de l’électricité constitue environ 80 % du coût d’approvisionnement, où est la place de la concurrence ? De plus, dans des pays comme le Royaume-Uni, où la concurrence dans le commerce de détail a été introduite, les petits consommateurs n’ont vu aucun avantage puisqu’ils ont à peine changé de fournisseur en raison des coûts de transaction élevés. En fait, au Royaume-Uni, c’est l’activité régulée, c’est-à-dire l’activité filaire, qui a vu ses coûts baisser, et non la partie concurrentielle, c’est-à-dire la fourniture au détail. Enfin, l’ironie est que le Royaume-Uni, qui avait commencé avec les services publics verticaux, a subi une déréglementation, de la production à la vente au détail, mais est maintenant revenu à la structure des services publics verticaux, où 70 % de l’électricité produite est fournie par les services verticaux utilitaires. Malgré tout cela, nous brûlons toujours de l’huile de minuit, essayant d’introduire la concurrence.

Nos décideurs (ainsi que nos régulateurs) doivent être lucides quant à ce qui est susceptible de fonctionner dans les conditions indiennes. Il ne nous reste plus qu’à privatiser nos discothèques et faire un petit coup de main pendant la période de transition. Pendant cette période de transition, une aide financière doit être étendue aux discoms afin qu’ils soient en mesure de réduire leurs pertes commerciales et de se relever d’ici 3 à 5 ans environ. L’essentiel est que nous devrions prescrire le bon médicament pour améliorer le fonctionnement du secteur de l’électricité, c’est-à-dire la privatisation. Essayer d’introduire de la concurrence et des marchés à ce stade n’est peut-être qu’un mauvais remède.

L’auteur est Senior Visiting Fellow, ICRIER, et ancien membre (Economique & Commercial), CEA

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.