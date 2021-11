choc des styles et des sensations

26/11/2021 à 21h00 CET

Majorque affrontera ce samedi le match contre Getafe à Son Moix avec l’obligation de réagir après presque deux mois sans ajouter les trois points en jeu alors que l’équipe madrilène, décroissant, il faut aussi le triomphe pour tenter de sortir de la zone dangereuse, dans un duel dans lequel ils tester deux styles opposés jouer avec Luis García Plaza et Quique Sánchez Flores.

La dernière victoire de Majorque remonte au 2 octobre dernier quand ils ont battu (1-0) Levante à Son Moix. Depuis lors, ils ont perdu contre la Real Sociedad et le Rayo Vallecano et ont fait match nul contre Valence, Séville, Cadix et Elche. Bien qu’ils maintiennent un coussin de quatre points sur la zone de relégation, la boîte vermillon exige de briser la séquence adverse contre un rival direct comme Getafe et d’oublier la mauvaise image qu’il a donné la veille lors de la défaite contre le Rayo à Vallecas.

Luis García Plaza a tenté cette semaine de remonter le moral de ses joueurs en les motivant à oublier « un très mauvais match » à Madrid, comme il l’a défini, et sortir « avec tout » contre Getafe. les Japonais Prends du kubo, déjà remis d’une blessure au ménisque qui l’a tenu à l’écart du terrain pendant deux mois, apparaît comme la grande nouveauté de l’équipe. Le ghanéen réapparaîtra également Idrissu Baba, un rempart au centre du terrain vermillon, après avoir terminé le jeu de pénalité pour accumulation de cartes. Le blessé Antonio sera faible Rail et Matthieu Espérer, et il est peu probable qu’ils arrivent à temps Lake Junior Et enregistrer Séville.

Devant Getafe, qui vient à ce match revitalisé après la victoire qui a soutenu Cadix la journée dernière, un rival direct pour la permanence. La bonne image que l’équipe a montrée dans ce match est la voie à suivre pour l’équipe dirigée par Quique Sánchez Flores, le principal responsable du changement que Getafe a mené depuis l’arrivée de l’entraîneur il y a six jours, auquel il quitte plus solide en défense, avec un punch en attaque et plus convaincu de ses possibilités.

Pour ce match, Quique Sánchez Flores votre schéma peut varier En ce qui concerne le match de Cadix et, au lieu de jouer avec une défense de cinq, revenir à une ligne de quatre, ce qui pourrait favoriser l’Uruguayen Mathias Olivera jouant pour l’extrême gauche à la recherche d’une plus grande profondeur. Le principal doute réside dans l’attentat, pour lequel Jaime Mata pourrait entrer en démarrage avec Enes final après la bonne performance qu’il a donnée contre Cadix et qui pourrait amener Sandro Ramírez à aller sur le banc.

Les files d’attente probables

Majorque : Reine; Maffeo, Valjent, Russo, Oliván ; Antonio Sánchez, Babá, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Kang-in Lee, Abdon Prats.

Getafe : David Soria ; Damian, Djené, Mitrovic, Jorge Cuenca ; Aleña, Arambarri, Maksimovic, Olivera ; Enes Unal, Mata.

Arbitre: Santiago Jaime Latre (Comité aragonais).

Stade: Ce sont des Moix.