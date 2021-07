Choc et crainte : Madhavan stupéfait par les photos de l’humble maison de Mirabai Chanu

in

L’acteur de Rang De Basanti avait précédemment tweeté un message de félicitations pour Mirabai suite à ses exploits aux Jeux Olympiques de Tokyo. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

La superstar du Sud R. Madhavan a exprimé son choc à la vue de la maison de Mirabai Chanu à Manipur, exprimant son incrédulité dans sa réponse à un tweet sur la maison du médaillé d’argent des Jeux Olympiques. Le tweet, publié avec une photo, montre la nouvelle icône sportive indienne assise sur le sol d’une pièce exiguë de sa maison avec des membres de sa famille et prenant son repas.

Répondant au tweet, qui est depuis devenu viral, Madhavan a écrit que cela ne pouvait pas être vrai, ajoutant qu’il était à court de mots. Le tweet original soulignait comment l’haltérophile refusait de laisser la pauvreté et le manque de ressources l’empêcher d’atteindre ses objectifs et l’appelait une inspiration. Mirabai avait également partagé des photos d’elle à la maison avec des membres de sa famille.

L’acteur de Rang De Basanti avait précédemment tweeté un message de félicitations pour Mirabai suite à ses exploits aux Jeux Olympiques de Tokyo. La star de Bollywood Anushka Sharma avait tweeté une photo des boucles d’oreilles en forme d’anneaux olympiques de Mirabai qu’elle portait lors de son événement. Les boucles d’oreilles en or ont été offertes à l’olympienne par sa mère.

Mirabai a remporté l’argent dans l’épreuve d’haltérophilie féminine de 49 kg aux Jeux olympiques de Tokyo, ce qui a amené de nombreux acteurs à la féliciter sur les réseaux sociaux. Farhan Akhtar, un passionné de sport, a été parmi les premières stars de Bollywood à féliciter Mirabai, tandis qu’Abhishek Bachchan a emboîté le pas peu de temps après.

Alors que d’autres célébrités ont félicité Mirabai, Madhavan est le premier à souligner les antécédents et la vie humble de l’olympien. Vu pour la dernière fois dans Maara, un remake tamoul du film malayalam, Charlie, Madhavan sera la prochaine vedette de Rocketry: The Nambi Effect. Le film, qui marque les débuts de l’acteur en tant que réalisateur, est un biopic de Nambi Narayanan, un ancien ingénieur aérospatial et scientifique de l’Organisation indienne de recherche spatiale accusé d’espionnage.

