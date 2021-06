Chocs et surprises d’inflation en Inde

Tout compte fait, nous pensons que la RBI s’engagera dans une voie de normalisation progressive à partir du 4T2021.

Par Pranjul Bhandari & Aayushi Chaudhary

L’inflation de l’IPC et du WPI pour mai a choqué et surpris pour trois raisons.

L’IPC a grimpé en flèche, dépassant le seuil de tolérance supérieur de la RBI

L’inflation de l’IPC a été beaucoup plus élevée que prévu (réel : 6,3 % en glissement annuel, HSBC : 5,5 %, consensus : 5,4 %). Notez que cela est supérieur à la limite de tolérance supérieure de RBI de 6 %. L’inflation sous-jacente a été la principale source de surprise à la hausse, s’établissant à 6,5% contre 4,8% en avril.

Et dans le panier de base, les pressions sur les prix étaient généralisées : soins personnels, santé, articles ménagers, loisirs, vêtements et éducation. L’inflation des carburants a été élevée, mais comme prévu face à la hausse des prix mondiaux du pétrole. L’inflation alimentaire a augmenté, menée par les huiles, les épices, les légumes et les fruits et, dans une moindre mesure, les légumineuses et les céréales. Cependant, la hausse de la nourriture était globalement conforme aux attentes.

L’élan de l’IPC dépasse le WPI

Les derniers mois avaient été marqués par une hausse de l’inflation du WPI plus rapide que celle de l’IPC, la hausse des prix des matières premières faisant augmenter les coûts de production et les entreprises n’ayant pas répercuté toutes les hausses sur les consommateurs. En effet, les marges des entreprises ont été sous pression.

Les tableaux se sont inversés lors de la lecture de mai, la dynamique séquentielle de l’IPC dépassant la dynamique du WPI dans toutes les catégories clés – aliments, carburants et produits de base. Cela peut être dû à trois raisons. Premièrement, les producteurs répercutent une plus grande partie des pressions sur les coûts sur les consommateurs. Bien que cela puisse être vrai à la marge, ce n’est peut-être pas toute l’histoire. À un moment où la demande est incertaine, les entreprises peuvent ne pas être confiantes de répercuter toutes les hausses de prix. Deuxièmement, les perturbations logistiques augmentent les coûts intermédiaires. Cela pourrait jouer un rôle important, face aux incertitudes créées par les confinements locaux.

Cependant, ce facteur d’IPC plus élevé pourrait disparaître à mesure que les verrouillages locaux sont annulés. Troisièmement, la hausse des prix du pétrole augmente les coûts de transport. Cela joue un rôle important avec la hausse des prix mondiaux du pétrole.

L’inflation rurale a dépassé l’inflation urbaine

L’inflation rurale a dépassé l’inflation urbaine dans l’alimentation, le carburant et les produits de base, à la fois en termes annuels et séquentiels.

À première vue, cela semble étrange. Avec la deuxième vague de Covid se propageant rapidement à travers le cœur rural, on pourrait s’attendre à une demande modérée et à des pressions sur les prix émanant de l’Inde rurale. Mais il est probable que le commerce, le transport et d’autres perturbations logistiques augmentent les coûts intermédiaires ruraux. On peut affirmer que l’Inde urbaine est mieux à même de faire face à la nouvelle normalité de la pandémie que rurale, car la première a subi ces blocages l’année dernière tandis que la seconde a été largement exemptée.

Il est probable qu’à mesure que les blocages locaux provoqués par la deuxième vague de pandémie seront annulés, la forte hausse de l’inflation de l’IPC se modérera. Et pourtant, l’impression de mai rappelle comment les choses peuvent soudainement remonter à nouveau en 2HFY22 lorsque (1) les taux de vaccination élevés donnent un coup de fouet à la demande des consommateurs et (2) les Indiens ruraux refont surface à partir de la deuxième vague avec une demande plus élevée de biens de consommation durables. comme des deux-roues qui les rassurent face aux vagues pandémiques répétées. Tout compte fait, nous pensons que la RBI s’engagera dans une voie de normalisation progressive à partir du 4T2021.

Extraits édités du rapport de HSBC Global Research daté du 14 juin.

Respectivement, économiste en chef pour l’Inde et économiste, HSBCSecurities and Capital

Marchés (Inde) Private Limited

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.