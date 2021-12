Chœur en cours de révision – quelle délicieuse surprise de fin d’année

Fishlabs, le développeur allemand du jeu d’action spatial Galaxy on Fire, revient avec ce qui s’avérera être son opus magnum : Refrain. Dès la première fois que le nouveau jeu de tir spatial de l’équipe a été révélé lors d’un salon Xbox, la présentation a immédiatement attiré l’attention. Mis à part la stylisation du titre discutable, la bande-annonce m’a rendu impatient de la jouer.

Chorus sort aujourd’hui, et je le joue depuis quelques jours maintenant. Bien que je ne sois pas encore prêt à attribuer une note, je suis ici pour vous raconter l’enfer que j’ai passé avec lui.

Chorus est un jeu de tir spatial assez simple. Vous êtes dans un vaisseau, vous résolvez des problèmes principalement en utilisant les armes montées sur votre vaisseau, ou dans ce cas, en se manifestant à partir de ce qui semble être une matière programmable.

Les jeux spatiaux ne trouvent pas toujours un bon équilibre entre des contrôles serrés et la facilité avec laquelle il est possible de réaliser des manœuvres impressionnantes. Cela est encore plus compliqué lorsque vous considérez la méthode de contrôle que le développeur avait en tête lors de la conception du jeu. Certains jouent comme dans un rêve avec une manette, mais se cassent absolument lorsque vous utilisez une souris. D’autres sont d’abord PC, et ainsi conçus autour de la précision d’une souris.

Chorus fait partie d’une race rare de tireurs spatiaux qui se sentent bien à jouer sur les deux. J’ai choisi une souris pour mon temps avec elle, parce que c’est ce avec quoi je suis plus à l’aise. Vous pouvez définir des sensibilités distinctes pour les mouvements du cercle intérieur et extérieur, et il est généralement assez intelligent pour vous aider légèrement lorsque vous essayez de suivre les mouvements rapides.

Le jeu se penche un peu plus sur le côté arcade des choses. Il n’y a pas de boutons pour monter/descendre, par exemple, ce qui peut rendre certaines situations gênantes lorsque vous essayez de contrôler l’élévation et de déplacer votre objectif vers une cible simultanément. Néanmoins, c’est une limitation qui ne gêne pas la plupart de l’action.

La première chose que vous remarquerez (en dehors de la mécanique de vol), est le vaisseau sensible de Chorus : Forsaken. Le navire est autant un partenaire, un compagnon, qu’un design cool qui transporte vos armes.

Nara, la protagoniste du jeu, est constamment en conversation avec Forsaken. Ils discutent des grands rythmes de l’histoire, complètent les mouvements de l’autre pendant les échanges de tirs et signalent les dangers que vous pourriez manquer dans le feu de l’action. C’est l’une des meilleures qualités du jeu. Les différentes personnalités du couple rendent souvent ces discussions intéressantes plutôt que prévisibles, en révélant plus sur chacun d’eux tout au long.

La mécanique la plus intéressante de Chorus est Rites, essentiellement des capacités à la disposition de Nara. En tant qu’ancienne membre d’un culte de l’espace techno, elle a appris à éveiller ses sens et à voir au-delà du monde physique.

Ceux-ci se manifestent par six pouvoirs qui sont tous incroyablement utiles et incroyablement amusants à utiliser dans une égale mesure. Le jeu commence par une analyse qui peut mettre en évidence les objets de collection à proximité immédiate ou envoyer une impulsion plus large qui marque les objectifs à proximité sur la carte. Ce dernier est en fait très pratique dans la plupart des domaines, car la carte du jeu semble être une fonctionnalité incomplète abandonnée pendant le développement. C’est souvent un désordre brumeux de nuages ​​où se cachent les objectifs, et sa disposition n’est jamais assez claire ou distinctive pour être utile à elle seule.

En général, Chorus fait un mauvais travail d’établissement et de suivi des objectifs. Il est courant de marquer une mission secondaire et de faire basculer automatiquement le jeu vers une mission principale à proximité une fois que vous vous en approchez suffisamment. Cela m’est arrivé suffisamment de fois avec une mission secondaire particulière pour que je l’abandonne complètement.

Les marqueurs 3D ont tendance à disparaître rapidement et nécessitent des impulsions constantes pour les remettre sur votre HUD. C’est un peu une corvée, surtout avec la taille et la densité de ces secteurs. Les objectifs eux-mêmes pourraient également nécessiter un peu plus de clarification. Parfois, vous arriverez à l’endroit prévu sans aucune idée de ce que vous êtes censé faire ensuite. La description aide rarement à résoudre ce casse-tête, et vous serez laissé à vos appareils pour déterminer ce qu’il veut ou abandonner et passer à autre chose. Le menu de quête, aussi, est un gâchis. C’est un peu un défi de comprendre ce que vous suivez actuellement et quelles quêtes sont issues des autres.

J’aime le sens de la découverte dans Chorus, d’autant plus que ses différents environnements abritent une gamme décente d’activités secondaires et dans la façon dont certaines zones se superposent. Plus vous voyagez hors des sentiers battus, vous êtes souvent récompensé par des pick-ups et des traditions. Mais, cela aiderait à être poussé dans la bonne direction de temps en temps.

Le rythme d’introduction des Rites n’est pas toujours évident. Parfois, vous avez l’impression de jouer pendant des heures sans en découvrir un nouveau, même quand vous avez l’impression d’atteindre la fin d’un fil d’histoire. Les rites eux-mêmes compensent la structure sporadique de Chorus, qui font partie des moments forts de mon temps avec le jeu.

Le deuxième Rite vous permet de dériver à la Battlestar Galactica, en utilisant l’élan de votre navire pour effectuer des virages serrés, incroyablement utiles lorsque vous avez affaire à de grands navires et exaltant dans les combats aériens. D’autres rites offrent des avantages uniques au combat, comme celui qui vous positionne derrière un ennemi.

Au fur et à mesure que vous obtenez plus de ces pouvoirs, Chorus introduit également de nouveaux types d’ennemis qui testent vraiment votre maîtrise de tous les rites. Un autre point fort sont les cuirassés massifs, chacun nécessitant un certain processus pour être démonté. Pour certains, vous devez détruire les générateurs de boucliers, puis manœuvrer votre vaisseau à l’intérieur pour cibler le noyau. D’autres ont encore plus d’étapes qui peuvent prendre plusieurs minutes à réaliser.

Ces moments sont toujours passionnants car ils exigent beaucoup de vous tout en offrant une agence dans la façon dont vous les approchez.

Plus tard dans le jeu, différents types de navires commencent à apparaître ensemble, souvent dans des formations où des classes plus légères interfèrent alors que des croiseurs plus lourds font barrage à un objectif que vous êtes censé protéger. Chorus mélangera également occasionnellement des drones de pose de mines et d’autres types uniques qui doivent chacun être traités d’une manière différente. Certaines des batailles de fin de partie vous feront constamment basculer entre les rites pendant que vous essayez de rester en vie.

Les rites ont également une fonction narrative. Plus elle est capable de se réconcilier avec le passé sombre de Nara, plus elles se débloqueront. Cela se produit progressivement au cours de l’histoire. Le casting fait généralement un bon travail en décrivant cette lutte, même si certaines de ces scènes peuvent être un peu trop dramatiques sans plonger au cœur de son traumatisme. Forsaken, aussi, obtient son propre arcar, l’un de mes préférés dans toute l’histoire.

La progression est assez linéaire dans Chorus. Au-delà de ces pouvoirs mandatés par l’histoire, vous ne gagnerez pas grand-chose d’autre, ni n’en rencontrerez dans le monde. Vous pouvez améliorer votre vaisseau en utilisant des composants trouvés dans le monde et donnés en récompense de quête, mais vous aurez tout vu quelques heures après le début du jeu – les autres ne sont que de meilleures versions. Les armes sont de la même manière; les trois types avec lesquels vous commencez sont tout ce que vous obtiendrez – les autres ne sont que des variantes différentes.

Ce n’est pas tellement un coup contre le jeu, mais cela entrave la variété, d’autant plus que le combat est si satisfaisant que vous voudriez expérimenter avec des armes de science-fiction farfelues.

J’ai besoin de jouer plus pour voir où va l’histoire, mais je suis confiant de recommander Chorus en fonction de ses mécanismes et de la quantité de contenu auquel vous avez accès. Il fonctionne également incroyablement bien sur PC, au point que je serais d’accord avec des performances un peu moins bonnes si je pouvais obtenir des textures plus nettes.

