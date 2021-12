Chœur sur Stadia review : un jeu de tir spatial amusant et bourré d’action

Chorus – et non Chorvs, comme le titre stylisé pourrait vous le dire – est un nouveau titre des développeurs de la série mobile Galaxy on Fire. Le jeu propose des combats à la troisième personne avec un vaisseau contenant une grande variété d’armes, qui peuvent toutes être améliorées pour ressembler à une boule de feu destructrice planant dans l’espace.

Bien que son histoire puisse s’enliser dans des traditions denses et des dispositifs narratifs déroutants, l’action d’un instant à l’autre peut être parfaite pour ceux qui n’ont pas choisi de titre de combat aérien depuis un moment. La version Stadia a été particulièrement bien réalisée et mérite d’être jouée sur la plate-forme de streaming.

Revue du chœur :

En un coup d’œil

Chœur sur Stadia

En bout de ligne : Chorus est un jeu de combat spatial avec de nombreux combats aériens difficiles et un navire qui peut être amélioré selon son contenu. Malheureusement, l’histoire ne correspond pas à l’excitation du gameplay.

Le bon

Combat spatial varié Action fluide Beaux environnements

Le mauvais

De minuscules icônes d’interface utilisateur L’histoire et les missions secondaires peuvent être facilement ignorées Les personnages principaux deviennent extrêmement ennuyeux vers la fin

Chœur : Gameplay, histoire et présentation

Catégorie Chorus Titre Chorus Développeur Deep Silver Fishlabs Éditeur Deep Silver Genre Action, Aventure Version Commenté Stadia Stadia Pro ? Aucun joueur Date de sortie pour un seul joueur 3 décembre 2021 Prix de lancement 40 $

Chorus est un jeu de combat aérien à la troisième personne qui se déroule entièrement dans l’espace. Contrairement à d’autres titres de combat aérien comme Star Fox et Ace Combat, qui sont basés sur le niveau ou la mission, Chorus est un jeu en monde ouvert où vous devrez voler à travers l’espace pour arriver à votre destination. Alors que l’espace est absolument magnifique, avec des planètes et des nébuleuses qui se profilent à l’arrière-plan pour contraster avec l’obscurité totale, il va y avoir beaucoup de vols en ligne droite pour atteindre l’objectif suivant.

Le jeu contient plusieurs cartes de différentes tailles, les plus grandes recevant des systèmes ferroviaires qui vous donneront des boosts constants, presque commodément, jusqu’à la prochaine destination. Le monde ouvert semblait inutile si ce n’était pour les missions secondaires et les packages de crédit / mise à niveau éparpillés autour de la carte, mais la vue ne change pas vraiment en dehors de la visite d’épaves debout et des manœuvres autour des astéroïdes. Les missions dans le monde ouvert contiennent même des barrières invisibles où voler trop loin peut vous donner le message redouté « Leaving Mission Area » avec une minuterie pour revenir avant l’échec de la mission, ce qui était étrange étant donné qu’il n’y a pas de barrière physique à l’intrusion cela le rendrait évident. Il suffit de rester près de l’objectif principal pour être en sécurité.

Source : Android Central

L’action ne quitte cependant jamais le navire, qui est équipé d’une mitrailleuse Gatling, d’un laser, d’un lanceur de missiles et de trois emplacements pour des avantages supplémentaires. Tout sur le navire peut être amélioré, de la santé aux armes, et il existe un système de maîtrise qui attribue des bonus passifs basés sur des actions telles que la destruction de navires tout en augmentant ou en recevant moins de dégâts des mines en faisant exploser un certain nombre. Votre navire peut également obtenir des capacités spéciales tout au long de l’histoire appelées Rites, qui peuvent être améliorées avec des avantages qui vous permettent de faire des choses comme le transport derrière un ennemi ou de désactiver complètement les navires.

Le jeu a quelques moments où mourir est plus bénéfique que d’essayer.

Le combat est très rapide, avec la nécessité de se réorienter constamment alors que les ennemis passent devant vous. Le début du jeu peut être rude sans la fonction de réparation et sans savoir comment dériver (la dérive est la clé pour le combat et plusieurs moments où vous devez appuyer sur plusieurs commutateurs à la fois) mais vous vous sentirez extrêmement puissant à la fin en étant capable de navires à un coup.

La seule plainte pour le combat général et le mouvement sont les petites icônes de l’interface utilisateur. Les ennemis sont marqués par de minuscules icônes en forme de diamant qui encerclent votre vue lorsqu’elles ne sont pas à l’écran, et peuvent être difficiles à suivre lorsqu’elles sont bombardées d’explosions lumineuses et d’un arrière-plan lumineux même à quelques mètres de l’écran de mon ordinateur. Le vaisseau contient également une capacité d’impulsion pour envoyer un ping aux objets importants à proximité avec un petit triangle gris. Malheureusement, cette icône triangulaire est utilisée pour les alliés, les commutateurs, les tourelles, les souvenirs et les packages de crédits. La même icône d’interface utilisateur rend difficile de différencier ce qui est une menace ou non lorsqu’il est entouré d’une douzaine de triangles sur un champ de bataille occupé.

Le jeu a également quelques moments où mourir est plus bénéfique que d’essayer. Un boss en milieu de partie vous oblige à vous trouver à un certain endroit avant qu’une énorme boule d’énergie ne vous tue, mais vous deviez détruire les points faibles dans un certain ordre. Je mourais trop loin de l’endroit à chaque fois que je devais faire la séquence, mais le jeu me pointait directement devant l’endroit où je devais aller. Bien que généreux, il a résolu un problème qui aurait pu être facilement modifié. Le jeu a une option de mort permanente, alors bonne chance si vous jouez dessus.

Source : Android Central

L’histoire de Chorus suit le pilote Nara et son vaisseau sensible Forsaken alors qu’ils tentent de réparer les torts de leur passé et de vaincre une secte en s’emparant de l’univers. Nara ne se fait pas aimer au début en faisant exploser une planète de millions par elle-même, et devient involontairement agaçante à la fin même si elle surmonte les défis et grandit autant qu’une personne qui était autrefois une machine à tuer ayant subi un lavage de cerveau pourrait l’être.

Nara et Forsaken deviennent de plus en plus synchronisés au fur et à mesure que l’histoire avance, et une façon dont le jeu montre que les deux se terminent des phrases telles que « aucune douleur… ne nous arrête » et « faites votre… paix . » Les deux répéteront des phrases comme celles-ci pendant les combats de fin de partie chaque minute chaque fois qu’il n’y a pas d’exposition d’histoire, parfois jusqu’à une douzaine de fois au cours d’un combat de plusieurs minutes. Ils ont même répété deux lignes l’une après l’autre pour une rencontre de 10 secondes contre deux tourelles fixes.

Nara chuchote également en pensant à elle-même au joueur, ce qui était étrange au début lorsqu’elle est seule. C’est un choix étrange au lieu d’une narration en écho, mais devient quelque peu minimisé une fois qu’elle retrouve son navire.

Pour une histoire avec une histoire aussi dense, elle peut être facilement ignorée. Les personnages et les ennemis sont présentés avec des phrases cultes et une terminologie du jeu, sachant que le joueur doit se soucier de la connexion entre les factions. Toutes les conversations se déroulent sous forme de portraits de personnages statiques et de bavardages radio, tandis que toute l’histoire est apprise à l’aide d’hologrammes et de journaux audio immobiles. Les missions secondaires sont les mêmes avec des histoires sans intérêt et ne sont nécessaires que si vous avez du mal à obtenir des crédits ou des améliorations de navire.

Chorus : performances et fonctionnalités de Stadia

Source : Android Central

Chorus est un jeu solo qui n’utilise aucune des fonctionnalités exclusives à Stadia telles que State Share ou Crowd Choice, mais qui fonctionne extrêmement bien à partir d’un ordinateur de bureau. Je n’ai eu aucun problème avec le framerate ou les graphiques pixelisés lors de la diffusion à 60FPS en mode performance, ce qui m’a impressionné en raison du barrage constant de lumières et des vaisseaux rapides zoomant à chaque minute. Le jeu dispose également d’un mode qualité avec de meilleurs graphismes à un framerate réduit, mais je n’ai pas pu le tester car il nécessite un affichage 4K.

Bien entendu, les performances peuvent varier en fonction de la vitesse de votre connexion Internet. Selon le Speedtest de ma connexion Optimum, j’avais une vitesse de téléchargement moyenne de 340 Mbps et une vitesse de téléchargement moyenne de 21 Mbps. Google recommande une vitesse de téléchargement d’au moins 10 Mbps pour le streaming 720p, une vitesse de téléchargement de 20 Mbps pour le streaming 1080p et au moins une vitesse de téléchargement de 35 Mbps pour le streaming 4K.

Chœur : Faut-il l’acheter ?

Source : Android Central

3,5 sur 5

Chorus cloue le grand sentiment de planer à travers un espace vaste et de survivre à des combats aériens difficiles contre plusieurs ennemis à la fois. Il y a suffisamment d’améliorations pour que le vaisseau puisse jouer avec de différentes manières tout en se sentant puissant. L’histoire est au mieux sautable et au pire agaçante, avec des combats où les personnages principaux parlent sans rien dire.

Ceux qui cherchent à éliminer les démangeaisons du combat aérien tout en négligeant la fiction et le ton trouveront que c’est l’un des meilleurs jeux Stadia, car il fonctionne extrêmement bien sur Stadia (votre connexion est accordée). En dehors du gameplay, il n’y a pas grand-chose à accrocher quelque peu avec désinvolture pendant une douzaine d’heures.

Chœur sur Stadia

En bout de ligne : Chorus offre un gameplay passionnant à travers des combats aériens frénétiques dans l’espace avec un navire hautement personnalisable, mais l’histoire laisse beaucoup à désirer avec quelques choix étranges.

