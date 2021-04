Choisir le meilleur des meilleurs

À travers six albums studio et 17 ans de succès soutenu, Marron 5 ont constitué un back-catalogue riche et varié. Tout le monde se souviendra de grands succès tels que «Payphone» et «Girls Like You», mais par où commencer si vous voulez vous plonger plus profondément dans le travail impressionnant du groupe? Ce guide d’album essentiel de Maroon 5 vous aide à placer chronologiquement les sommets que vous reconnaîtrez instantanément tout en mettant chaque collection sous le microscope, en sélectionnant des performances live exceptionnelles, en revisitant ces vidéos de pointe et en découvrant les coupures d’albums clés.

Vous pensiez connaître le meilleur de Maroon 5? Eh bien, détrompez-vous…

Le guide de l’album Essential Maroon 5

Chansons sur Jane (2002)

Sorti en juin 2002 (un an plus tard sur certains marchés), le 12 pistes Chansons sur Jane a vu le groupe anciennement connu sous le nom de Kara’s Flowers reform avec l’ajout de James Valentine pour devenir Maroon 5. « Harder To Breathe » était le premier single de l’ensemble et a brisé le groupe à la radio, mais par la suite, de plus grands succès ont vu l’album atteindre le Top 10 autour le globe.

Plus grand succès: elle sera aimée

Choisi comme le troisième single de Songs About Jane, «She Will Be Loved» est sorti près d’un an après l’apparition de l’album et s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis. Il a culminé au n ° 5 à la maison, mais est devenu le premier top du groupe en Australie. Le clip promotionnel dramatique de la réalisatrice Sophie Muller a vu Maroon 5 vraiment commencer à développer son flair pour créer une vidéo à succès.



Vidéo exceptionnelle: cet amour

Il y a une simplicité d’approche ici qui définit parfaitement la magie de Maroon 5: une pièce de performance fondée sur une chanson vraiment mémorable qui est agrémentée d’un morceau de narration convaincant. La chimie sexuelle entre le chanteur principal Adam Levine et sa petite amie d’alors a maintenu la controverse à un niveau gérable: c’était une classe de maître sur la façon de se faire remarquer.



Coupe de l’album clé: Tangled

Le riff funky qui sous-tend ce morceau révèle l’ADN de l’évolution réussie du groupe – cette capacité à fusionner un rock mémorable avec de la danse, de la soul et du funk. Adam Levine mérite un crédit de composition solo avec cette merveille de trois minutes et c’est un crédit pour l’écriture du groupe qu’une chanson aussi forte que celle-ci n’a pas été choisie comme l’un des cinq singles de l’album.



Key Live Performance: Harder To Breathe (Live on Ellen, 2003)

Cette rare et précoce performance du tout premier single du groupe démontre exactement pourquoi Maroon a joui d’une telle longévité: diffusé sur l’une des plus grandes émissions de télévision au monde, le chant précis du groupe et un travail de guitare impressionnant ont été diffusés dans d’innombrables maisons. Tout a commencé ici…



Ce ne sera pas bientôt avant longtemps (2007)

Dans les magasins près de cinq ans après leurs débuts, Ce ne sera pas bientôt avant longtemps a fait passer les choses à la vitesse supérieure en faisant ses débuts au sommet des charts Billboard et en donnant au groupe son premier single n ° 1 dans leur pays natal. Matt Flynn avait rejoint le groupe après qu’une blessure ait forcé le batteur Ryan Dusick à prendre congé du groupe.

Le plus grand succès: me fait m’émerveiller

Quiconque n’y prête pas attention a peut-être été surpris par la direction émouvante du single de lancement de l’album, mais il est entré dans l’histoire en faisant l’un des plus grands sauts vers la première place de l’histoire des charts américains. La chanson allait plus tard gagner un Grammy.



Vidéo exceptionnelle: appel de réveil

Si les clips sexy de certaines des coupures de Songs About Jane menaçaient de faire chaud aux censeurs sous le col, «Wake Up Call» a poussé les choses encore plus loin lorsque, pour la première fois, Maroon 5 a ajouté un récit explosif au mélange. Jonas Åkerlund, célèbre pour son travail avec Madone et Beyoncé, ont réalisé la vidéo.



Coupe de l’album clé: Kiwi

Les nombreuses influences qui façonnent le son de Maroon 5 peuvent être difficiles à décortiquer. «Kiwi» en est un bon exemple: les échos de Stevie Wonder soul, des crochets pop dirigés par un synthé, des rythmes de retour funky, puis un riff de guitare explosif conspire pour en faire une formule presque impossible à égaler, et encore moins meilleure.

Performance en direct clé: si je ne revois plus jamais votre visage (Live On Letterman, 2012)

Rihanna a rejoint le groupe sur une seule sortie de cette chanson – choisie comme chanson d’ouverture de son album parent – mais cette performance de la version originale ne perd rien de sa puissance.



Les mains partout (2010)

Le soutien à la production de Robert John «Mutt» Lange a donné à cette version de 2010 un éclat commercial qui a introduit une dynamique de studio stimulante lors de la création de Mains partout. Et puis le long est venu une certaine chanson …

Plus grand succès: se déplace comme Jagger

C’est probablement la piste qui – jusqu’à présent – serait probablement choisie pour une capsule temporelle Maroon 5. Cette chanson à succès bourdonne d’une énergie impertinente et a gardé les dancefloors bondés depuis sa sortie à l’été 2011. Christina Aguilera, qui a travaillé avec Adam Levine sur The Voice, est le partenaire idéal de ce classique électro-pop.



Vidéo hors concours: Misère

Choisi comme le single de lancement de Hands All Over, « Misery » avait la provocation supplémentaire de la violence théâtrale à ajouter à la chimie sexuelle qui était désormais un ingrédient de marque d’une vidéo de Maroon 5. Le single atteint le Top 20 aux États-Unis et le n ° 30 au Royaume-Uni.



Coupe de l’album clé: comment

Dépouillant une partie du funk et de la soul, ce producteur de pop midtempo mélodique s’inspire de Nashville.

Performance live clé: Stutter (VEVO Carnival Cruise, 2011)

Matt Flynn a reçu un crédit d’écriture pour cette coupe d’album remarquable qui a été, étonnamment, négligée pour la sortie d’un single.



Surexposé (2012)

Avec Jesse Carmichael prenant une pause, PJ Morton est intervenu pour soutenir le groupe pour le défi de s’appuyer sur la performance presque écrasante du single «Moves Like Jagger». Recrutement du super-producteur Max Martin pour assumer le rôle de producteur exécutif à travers SurexposéLes 12 titres du groupe ont certainement aidé, mais c’est la force continue de la composition du groupe qui a fait de l’album un énorme succès.

Plus grand succès: Payphone

Lancé avant l’album, «Payphone» d’avril 2012 mettait en vedette le rappeur américain Wiz Khalifa sur un hybride pop-urbain produit par Benny Blanco et Shellback. Une autre excellente vidéo a aidé la chanson à devenir le premier numéro un britannique du groupe.



Vidéo exceptionnelle: une nuit de plus

Peu de frontmen pouvaient réussir un rôle aussi difficile physiquement qu’un boxeur ayant des problèmes domestiques, mais cela semblait sans effort pour Adam Levine. En l’absence de certaines des cascades dramatiques explosives d’autres vidéos clés, il s’agit d’une performance nuancée magnifiquement présentée.



Coupe de l’album clé: Fortune Teller

Une base électro froide s’intègre bien dans un refrain lourd qui démontre l’approche éclectique derrière la réalisation de Overexposed. Face à l’opportunité de tourner à gauche, le groupe a semblé désireux de la saisir.

Key Live Performance: Daylight (Jouer pour le changement, 2012)

Edité dans la deuxième vidéo officielle de la sortie unique du morceau, cette collaboration avec le projet multimédia Playing For Change illustre l’une des nombreuses campagnes que le groupe a choisi de soutenir. Des musiciens de rue et des vidéos de fans sont mélangés à des extraits de l’interprétation par le groupe de la chanson de la tournée Overexposed.



V (2014)

Jesse Carmichael est retourné au bercail pour V, qui a produit trois grands succès et a été enregistré en rafales sur une année. Alors que les critiques luttent maintenant pour classer le groupe, le soutien public de Maroon 5 semblait continuer de croître. V est devenu le premier album de Maroon 5 en tête des charts américains depuis It Won’t Be Soon Before Long.

Plus grand succès: le sucre

Il ne fait aucun doute que l’idée de présenter le groupe en tant que chanteurs de mariage organisant des surprises pour les couples sans méfiance dans la vidéo à succès a contribué à propulser cette sortie de 2015 – le troisième single de l’album – à devenir la coupe autonome la plus réussie de V. Il a fait le Top 10 autour du monde et a culminé au n ° 2 aux États-Unis.



Vidéo remarquable: Cartes

Des thèmes plus sombres et le traumatisme d’une salle d’urgence ont donné à ce clip un côté plus audacieux qui a aiguisé l’intensité sombre de la chanson. Cela a également contribué à pousser le premier single de l’album dans le Top 10 des deux côtés de l’Atlantique.



Key Album Cut: My Heart Is Open (avec Gwen Stefani)

Faire équipe avec Gwen Stefani sur un morceau écrit avec la centrale à succès Sia Fuller n’a pas déçu. C’est une ballade épique qui est un standard en devenir. L’appariement vocal vous donnera la chair de poule.



Performance clé: Animaux (Victoria’s Secret Swim Special, 2015)

Choisi comme deuxième single de l’ensemble – et un succès dans le Top 3 dans leur pays d’origine – cette performance plus simple et dépouillée commence assez tranquillement, mais au moment où les modèles décident de s’animer, l’ambiance change certainement. Qui peut leur reprocher d’être momentanément distraits?



Red Pill Blues (2017)

La direction R&B de Blues de la pilule rouge a prouvé une formule gagnante et a conduit à une place prestigieuse à la mi-temps au Super Bowl 2019 à Atlanta, en Géorgie. Sam Farrar avait tourné avec le groupe pendant des années mais avait officiellement rejoint le groupe pour cette collection. Une autre grande tournée internationale a été organisée pour soutenir la sortie de l’album avec des dates à travers l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie, l’Australie et l’Europe.

Plus grand succès: Girls Like You (avec Cardi B)

Cardi B a été ajouté à la radio et à la sortie numérique du troisième single de Red Pill Blues, « Girls Like You » a fini par être l’un des plus grands succès de Maroon 5 à ce jour, avec un record de 33 semaines dans le Top 10 américain. palmarès pendant sept semaines et sa vidéo pleine de camées a reçu deux milliards de vues en 10 mois.



Vidéo exceptionnelle: Cold (avec Future)

La collaboration avec le rappeur Future a été un succès plus modeste par rapport aux standards de la super-ligue de Maroon 5, mais cette production de Rich Lee est une histoire troublante du genre de fête à la maison que votre mère vous dit d’éviter.



Coupe de l’album clé: Lips On You

Charlie Puth obtient un crédit pour l’écriture et la production de cette ballade qui se démarque parmi les 10 excellents titres de Red Pill Blues. La compositrice Julia Michaels a également contribué à la chanson, avec Jason Evigan, qui a coproduit la coupe, et a également travaillé sur «Girls Like You».

Performance en direct clé: Pepsi Super Bowl LIII Halftime Show, 2019

Remettant l’histoire de Maroon 5 à jour, cette performance de février 2019 a vu le groupe revisiter les moments forts de sa carrière («Harder To Breathe», «This Love», «She Will Be Loved») avec Red Pill Blues ». Des filles comme toi. » Rejoindre le groupe à Atlanta étaient le héros de la ville natale Big Boi et son compatriote rappeur sudiste Travis Scott, avant que le groupe ne ferme le plateau avec le doublé de « Sugar » et « Moves Like Jagger ». Clôturant un chapitre de l’histoire de Maroon 5, les fans se demandent quelle est la prochaine étape de l’un des plus grands tirages en direct au monde.

