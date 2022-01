Choisissez bien vos masques : ajustement et filtration cruciaux

Les experts privilégient les masques médicaux/chirurgicaux à l’extérieur et le N95/FFP 2 idéal pour les réunions à l’intérieur



À la lumière de l’augmentation du nombre de cas quotidiens de cas de covid-19 et avec une variante omicron hautement transmissible à traiter, il faut faire preuve de beaucoup de prudence dans le choix du bon masque. Dans le scénario actuel où à la fois l’ajustement et la filtration sont cruciaux, un simple masque en tissu, selon des études, a des limites, en particulier lorsqu’il s’agit d’une variante hautement transmissible et, par conséquent, la plupart des experts privilégient une couverture multicouche.

Alors que la faisabilité d’une utilisation à grande échelle des N95 ou des FFP 2 peut être un défi dans un contexte indien, non seulement en raison du coût, mais aussi parce qu’il existe des variantes concurrentes contrefaites et de qualité inférieure sur le marché. La solution, pour le moment, peut être de demander conseil à des médecins et d’opter pour des marques de confiance / réputées ou d’opter pour des sites fiables lors de la recherche en ligne.

Idéalement, de nombreux experts recommandent des masques de procédure médicale / masques chirurgicaux et idéalement N95/FFP 2. Ou comme le Dr Gagandeep Kang, virologue et professeur au Christian Medical College, Vellore, le dit simplement : « un masque chirurgical à l’extérieur et N95 9 (ou FFP 2) à l’intérieur.

Soit les masques chirurgicaux / médicaux multicouches bleus / verts que l’on voit couramment pourraient être utilisés s’il ne s’agit pas de masques N95 ou FFP 2 de bonne qualité.

Trois facteurs sont très importants lors du choix d’un masque : 1, le masque doit être bien ajusté ; 2, il doit être bon en filtration pour que les gouttelettes respiratoires contenant le virus soient captées par le masque ; 3, il ne doit pas être humide (à cause de parler ou à cause de la transpiration) car un masque humide n’est pas bon du tout.

La règle d’or pour tous est d’adhérer strictement au masquage. « J’ai répété à plusieurs reprises que tout le monde devait être masqué parce que c’est le seul moyen maintenant d’éviter les foules et de rechercher une plus grande ventilation. Si tout le monde porte un masque de bonne qualité, la transmission peut être considérablement réduite. Ces études l’ont montré », a déclaré le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En fait, un récent essai à grande échelle au Bangladesh, couvrant près de 350 000 personnes dans les zones rurales du Bangladesh, a conclu que les masques aidaient et que la transmission était plus faible lorsque les gens portaient des masques chirurgicaux, mais pas lorsqu’ils portaient des masques en tissu.

Pour ceux qui ont des doutes, le Dr Swaminathan rappelle les orientations émises par l’OMS sur le type de masques à porter par le public et par le personnel soignant et opte pour des masques conformes aux spécifications suggérées. Pour la plupart des gens, il examine les masques non médicaux réutilisables, les masques médicaux jetables, mais pour les professionnels de la santé (y compris les agents de santé communautaires), un N95 ou FFP2 est privilégié car ils sont susceptibles d’entrer davantage en contact avec des personnes infectées par COVID.

Le choix du masque varie bien sûr en fonction de la région, du pays, de l’épidémiologie, de la disponibilité et du coût entre autres facteurs. Cependant, ce qui compte, c’est la nature du masque et la durée de son utilisation. De plus, dans les cas où ceux-ci sont lavés et réutilisés, il est important qu’ils soient propres, secs et exposés au soleil le plus longtemps possible.

Le Dr K Srinath Reddy, président de la Public Health Foundation of India, déclare que les masques doubles sont les meilleurs si les masques N95 ou FFP 2 ne sont pas disponibles. « Si vous avez un masque en tissu, doublez le masque jusqu’à ce que vous puissiez obtenir un meilleur masque », dit-il. « Parfois, un papier de soie à plusieurs volets à l’intérieur du masque sert également de deuxième masque à l’intérieur du masque principal et aide à réduire la buée des lunettes. » Le point crucial, encore une fois, est qu’il soit bien ajusté, hautement filtrant et jamais humide.

