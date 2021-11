« Choisissez judicieusement vos héros »: Kangana Ranaut cible le Mahatma Gandhi, se moque de la remarque « offre une autre joue »

La semaine dernière, l’actrice de » Manikarnika » avait déclaré que l’indépendance de l’Inde en 1947 était » bheek » (l’aumône) et que le pays a obtenu sa véritable indépendance après 2014.

Quelques jours seulement après ses remarques controversées sur l’indépendance de l’Inde, l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut a désormais ciblé le Mahatma Gandhi, affirmant que Subhas Chandra Bose et Bhagat Singh n’avaient obtenu aucun soutien de la part du premier. Elle s’est ensuite moquée de son mantra d’ahimsa en disant qu’offrir une autre joue vous procure un « bheek » pas la liberté.

La semaine dernière, l’actrice de » Manikarnika » avait déclaré que l’indépendance de l’Inde en 1947 était » bheek » (aumône) et que le pays a obtenu sa véritable indépendance après 2014, lorsque le gouvernement BJP dirigé par le Premier ministre Narendra Modi est arrivé au pouvoir.

Maintenant, dans une série de publications sur Instagram, Ranaut a partagé une vieille coupure de presse intitulée « Gandhi, d’autres avaient accepté de remettre Netaji ». Elle a légendé son histoire Insta comme « Soit vous êtes un fan de Gandhi ou un partisan de Netaji. Vous ne pouvez pas être les deux, choisissez et décidez.

Le rapport affirmait que Gandhi, ainsi que Jawaharlal Nehru et Mohammed Ali Jinnah, étaient parvenus à un accord avec un juge britannique selon lequel ils livreraient Bose s’il devait entrer dans le pays.

Dans un autre article, Ranaut, qui a suscité de nombreuses controverses avec ses déclarations incendiaires et provocatrices, a ensuite affirmé : leurs oppresseurs, mais ils étaient avides de pouvoir et rusés. Elle a ensuite ciblé Gandhi, affirmant même qu’il y avait des preuves suggérant qu’il voulait que Bhagat Singh soit pendu.

La déclaration « azaadi » de Ranaut lors d’un événement organisé par une chaîne d’information la semaine dernière est intervenue deux jours après qu’elle a reçu le Padma Shri par le président Ram Nath Kovind.

Depuis lors, elle a été attaquée par des politiciens de tous les horizons, des historiens, des universitaires, des collègues acteurs et d’autres la critiquent pour ses opinions et beaucoup disent qu’elle devrait rendre son prix.

Lundi, le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, a saccagé la déclaration de Ranaut, affirmant que de tels commentaires ne sont faits qu’à des fins de « publicité ».

« Comment peut-on publier cela ? Nous ne devrions même pas en tenir compte. Doit-on même y prêter attention ? Il ne faut pas donner d’importance à de telles déclarations. En fait, il faut se moquer de cela », a déclaré Kumar.

