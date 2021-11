Choisissez la bonne plateforme de trading crypto et vous pouvez gagner plus

Récemment, Bitcoin a de nouveau atteint un nouveau record crypto de 69 000 $, ce qui a sans aucun doute attiré l’attention de plus d’investisseurs. Avez-vous déjà pensé à investir dans les crypto-monnaies et le trading ?

En plus d’investir dans la crypto au comptant, il existe un effet de levier 100x pour le trading de crypto, ce qui peut augmenter rapidement vos actifs et maximiser vos profits.

Rencontrez Bexplus, nous vous disons ses avantages crypto

Désormais, la plateforme de trading crypto Bexplus offre un bonus de dépôt de 100% à tous les investisseurs. Sans parler de l’effet de levier 100x pour le trading de crypto.

Si vous êtes un débutant, vous pouvez également utiliser le compte démo 10 BTC que Bexplus vous propose, ce qui est bénéfique pour vous familiariser avec les opérations et vérifier les stratégies de trading sans aucun risque. Nous vous parlerons en détail de chacun de ces avantages :

Bonus de dépôt de 100 %

Si vous déposez 1 BTC, 2 BTC seront crédités sur votre compte. Les traders de crypto peuvent l’utiliser librement comme marge pour ouvrir des positions plus importantes et obtenir plus de bénéfices.

Par conséquent, en profitant des fluctuations de prix et de l’effet de levier 100X offert par Bexplus, les traders de crypto peuvent facilement générer un retour sur investissement de 100 % ou même de 100 %.

La chose à laquelle faire attention est que les bonus ne peuvent pas être retirés. Cependant, les commerçants peuvent utiliser ces bonus pour obtenir des bénéfices plus élevés. Par conséquent, le profit obtenu avec le bonus peut être retiré.

Effet de levier 100x

Avec un effet de levier 100x appliqué, les traders de crypto peuvent utiliser 1 BTC pour ouvrir une position de 100 BTC en prenant une position longue (prédisant que le prix du BTC augmentera) ou court (prévoyant que le prix du BTC baissera).

Par exemple, si vous achetez 1 Bitcoin au prix de 50 000 $ et qu’il monte à 55 000 $, vous n’obtiendrez que 5 000 $ de profit. Tant que vous êtes chez Bexplus, si vous investissez dans 1 BTC au même prix avec un effet de levier 100x, et que le prix du Bitcoin monte à 55 000 $, vous avez une chance de réaliser un profit de 500 000 $, soit un ROI de 1000% .

Compte démo crypto avec 10 BTC

Vous n’osez toujours pas l’essayer car vous n’êtes pas familiarisé avec le trading de crypto ou une nouvelle plateforme ? Bexplus a lancé un simulateur de trading pour aider les traders à mieux se familiariser avec le trading à effet de levier.

Il y a 10 BTC rechargeables sur le compte démo pour que les traders de crypto puissent pratiquer autant qu’ils le souhaitent, sans prendre aucun risque. Vous pouvez également apprendre à analyser le marché et à utiliser la boîte à outils avec le compte démo.

De plus, l’application Bexplus intègre d’autres outils tels que des graphiques en temps réel, une variété d’indicateurs, des alertes d’actualités, des analyses de marché, etc. Ces outils seront vos fidèles assistants en crypto trading.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de Bexplus, vous pouvez contacter le service client via différents canaux tels que l’e-mail et le chat en direct.

Autres avantages à ne pas manquer

Portefeuille BTC : Jusqu’à 21% d’intérêt annualisé sans aucun risque !

Si vous souhaitez faire une courte pause dans le trading de crypto, le portefeuille Bexplus BTC peut vous aider à générer des bénéfices importants sans prendre de risque.

Avec un taux d’intérêt pouvant atteindre 21 % annualisé, il s’agit sans aucun doute de l’un des taux les plus avantageux de l’industrie. (Si vous avez déposé 10 BTC, votre intérêt annuel atteindra 2,1 BTC !)

À notre grande surprise, alors que certaines plateformes d’investissement exigent que les traders déposent au moins 1 BTC, les crypto traders peuvent effectuer un dépôt rentable à partir de 0,05 BTC chez Bexplus. N’est-ce pas une bonne occasion d’essayer?

Échangez des cryptos où et quand vous voulez

L’application crypto Bexplus haut de gamme intègre toutes les fonctions et outils nécessaires tout en conservant une interface minimale et intuitive.

Avec l’application Bexplus, vous pouvez gérer votre compte n’importe où et n’importe quand. De plus, une notification 24h/24 et 7j/7 pourrait vous tenir au courant des mouvements de prix importants, facilitant ainsi la sécurisation de vos positions. Téléchargez l’application Bexplus sur Apple Store et Google Play.

En savoir plus sur Bexplus !

Bexplus est une plate-forme de trading crypto de premier plan proposant des contrats à terme à effet de levier 100x sur diverses paires de trading : BTC, ETH, ADA, Doge, XRP, etc.

De plus, Bexplus ne nécessite pas de KYC et il est populaire auprès de plus de 800 000 opérateurs de plus de 200 pays/régions. En outre, il est sûr d’être accrédité par MSB (Money Services Business).

Inscrivez-vous à Bexplus et obtenez un bonus de dépôt de 100% maintenant.

