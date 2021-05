Choisissez la sécurité et la confidentialité: le gouvernement et WhatsApp doivent modérer leurs positions

Pour sa part, le gouvernement doit revoir les règles et rechercher une consultation plus large; il est vrai que les droits fondamentaux peuvent ne pas être absolus, mais les restrictions doivent respecter les critères de légalité, de nécessité et de proportionnalité, comme l’a souligné la Cour suprême dans l’arrêt Puttaswamy de 2017.

La confrontation entre le Centre et WhatsApp sur la question de la confidentialité des utilisateurs doit être résolue, les deux parties modérant leurs positions. La liberté d’expression est importante, tout comme la confidentialité, mais les plateformes de médias sociaux doivent être réglementées car les services de messagerie avec un si grand nombre d’utilisateurs peuvent potentiellement causer des perturbations. On craint que le gouvernement fasse très fréquemment appel au service de messagerie pour connaître le premier expéditeur d’un message, bien qu’il ait énuméré certains cas spécifiques qui déclencheraient une demande de sa part. On craint également que le gouvernement tente d’étouffer la dissidence. Aussi difficile que cela puisse paraître, nous devons trouver un moyen de permettre aux utilisateurs d’exprimer leur point de vue sur les réseaux sociaux / services de messagerie sans que leur vie privée ne soit affectée, mais aussi sans permettre à quiconque de faire des sottises.

WhatsApp affirme que le traçage du premier créateur nécessiterait que le cryptage de bout en bout du service de messagerie soit rompu et, ce faisant, les principes de confidentialité sous-jacents seraient également enfreints. Cet argument découle de la nature de la technologie qui ne peut pas prédire quel message devrait être retracé; par conséquent, la plate-forme devrait développer la capacité d’identifier le premier expéditeur pour chaque message envoyé. Bien qu’il ne soit pas clair si cela est possible, ou à quel point c’est facile ou difficile, mais si des systèmes d’identification alternatifs peuvent être construits, la moitié de la bataille serait gagnée. Pour sa part, le gouvernement doit revoir les règles et rechercher une consultation plus large; il est vrai que les droits fondamentaux peuvent ne pas être absolus, mais les restrictions doivent respecter les critères de légalité, de nécessité et de proportionnalité, comme l’a souligné la Cour suprême dans l’arrêt Puttaswamy de 2017.

Les experts juridiques affirment que l’exécutif a peut-être outrepassé ses pouvoirs tout en définissant les règles informatiques publiées en février de cette année. Certains estiment que la loi sur les technologies de l’information aurait dû être modifiée pour incorporer certaines des conditions, qui ne découlent actuellement que des règles. Ils soulignent, par exemple, que la diligence raisonnable en vertu de la loi sur les technologies de l’information ne prévoit l’identification d’aucun utilisateur et que les règles ne peuvent donc pas introduire ce mandat. En ce qui concerne les préoccupations relatives à l’exercice des pouvoirs, la liberté d’expression effrénée n’est pas permise, mais la possibilité, aussi faible soit-elle, que le gouvernement puisse bloquer les dissensions de toutes sortes. Les règles doivent être formulées de manière à ce que les intermédiaires des médias sociaux soient réglementés, sans pour autant les réprimer complètement. La sécurité de la nation ou la lutte contre les crimes graves comme les abus sexuels, en particulier contre les enfants, sont sans aucun doute de la plus haute importance, mais les réglementations doivent elles aussi être équitables. Certes, on ne peut exclure des cas d’iniquité dans aucun système; mais l’objectif de la législation devrait être de les minimiser. Peut-être que des mesures draconiennes comme l’emprisonnement peuvent être supprimées.

Malheureusement, l’Inde n’a pas encore de loi sur la protection des données, bien qu’un projet de loi sur la protection des données personnelles soit actuellement examiné par une commission mixte du Parlement. Le projet de loi PDP traite essentiellement de la manière dont les données personnelles – les données sensibles, y compris les informations financières – sont traitées par le gouvernement et les entreprises. Espérons que la loi, lorsqu’elle sera appliquée, protégera les individus.

