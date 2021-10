Choisissez un camp : décomposer l’épisode 2 de « Succession »

La famille riche la plus misérable de la télévision est de retour pour se battre pour le contrôle de Waystar Royco, et The Ringer suivra leurs manigances à chaque étape du processus. Chaque semaine, nous détaillerons les développements les plus importants, suivrons qui dirige la ligne de succession littérale et cataloguerons les brûlures les plus sauvages de chaque épisode, les meilleurs cousins ​​Greg–isms, et plus encore. Continuons avec le deuxième épisode, « Mass in Time of War ».

Ligne de succession de la succession, semaine 2

Après que les frères et sœurs Roy aient passé la majeure partie de deux saisons à se battre pour avoir une chance de s’asseoir au sommet du trône Waystar, c’est Gerri qui est sorti de la première de la saison 3 en tant que nouveau PDG de l’entreprise. C’est une position qui reste séduisante, même si elle est accompagnée d’un astérisque indiquant que Waystar est au milieu d’une tempête de relations publiques et juridique et que Logan s’attend à diriger le spectacle dans l’ombre. Comme pour tout ce que Logan pend devant ses enfants ou ses sous-fifres, la promotion ressemble déjà à un calice empoisonné. pourrait aussi bien être une prison. Mais bon, au moins Gerri a pu prendre une photo du chyron lui annonçant un nouveau poste (certainement temporaire et probablement condamné) à envoyer à ses filles.

Captures d’écran via HBO

Avec Gerri en place, Logan et Kendall assemblent leurs pièces d’échecs respectives. Logan cherche à attacher son ex-femme, Marcia, tandis que Kendall organise une réunion informelle avec ses frères et sœurs pour leur donner l’opportunité d’unir leurs forces contre leur père. Le discours de Kendall à ses frères et sœurs comprend l’essentiel de l’épisode, ce qui est une bonne chose: la succession est à son plus divertissante lorsqu’elle met un groupe de personnages dans une pièce et les laisse se disputer. Utilisant bon nombre des mots à la mode qu’il aime tant, Kendall présente à ses frères et sœurs un avenir où Waystar deviendra un centre d’information et d’information «omninational», un titan de l’industrie comparable aux empires technologiques construits par Bill Gates et Jeff Bezos. . Il dit que la seule façon pour l’entreprise d’aller de l’avant est de « détoxifier » la marque Waystar – ce qui, LOL, bonne chance – et de retirer Logan de l’entreprise.

Alors qu’ils délibèrent, Shiv admet à Roman que s’ils s’alliaient à Kendall, ce jeu de pouvoir, combiné au soutien supplémentaire de Frank et de l’amateur de sandwichs Karl, suffirait à abattre leur père. Alors que Roman fait preuve de plus de loyauté envers Logan – et à son tour, son partenaire criminel Gerri – Shiv garde ses cartes près de sa poitrine. On ne sait vraiment pas dans quelle direction elle va basculer jusqu’à ce que Kendall dise qu’il devrait devenir le PDG temporaire de Waystar dans le cadre d’un « élément nécessaire d’un processus de transformation ». (Voilà encore ces mots à la mode!) Shiv répond qu’elle aurait besoin d’être sélectionnée en tant que PDG – choquant – mais Kendall ne l’a pas en raison de son inexpérience et du marché qui la considère soi-disant comme une « femme symbolique qui a réveillé le flocon de neige ». (Essayez de dire cela cinq fois plus vite.)

Et donc, avec le poste de PDG hors de sa portée, Shiv décline l’offre de Kendall, tandis que Roman et Connor font de même. (Oui, Connor était présent; non, il n’a toujours pas d’importance.) Mais le travail de Kendall dans cet épisode n’était pas une perte de temps totale, car il a de nouveau formé une alliance avec Sandy et Stewy, qui sont prêts à reculer sur la bataille par procuration si Logan est évincé de l’entreprise. Quant à Logan, lui et Marcia parviennent à un arrangement – ​​plus à ce sujet sous peu – et rentrent aux États-Unis pour se réunir avec le reste du gang. Le plus révélateur, cependant, est de savoir comment Logan donne à Gerri l’épaule froide sur le tarmac :

En faisant du stop avec Shiv et Tom, Logan offre cryptiquement à sa fille unique une place à la table. « Mes yeux et mes oreilles, Shiv, au cœur de tout pendant la tempête de merde », lui promet-il. « Mais portant une combinaison complète et chimique et biologique du nom de Gerri Kellman. » Shiv sourit à l’offre, et en n’essayant même pas de cacher son plaisir, elle se prépare pour le même genre de manipulation émotionnelle que Logan a employé lors de sa dernière saison. La légitimité de ces assurances de Logan devrait venir avec la valeur d’un océan de sel. Ce qui est plus évident, c’est comment il prépare Gerri à l’échec – ou pire encore, être un bouc émissaire pour l’élimination des entreprises qui pourrait être au coin de la rue. « Ce devait juste être Gerri – pour le moment, pour aujourd’hui », a déclaré Logan à Roman au début de l’épisode. Malheureusement pour Gerri, cet astérisque à côté de son nouveau titre pourrait tout aussi bien être remplacé par une tête de mort.

À emporter de la semaine : transactions familiales

Depuis que Logan est devenu flirt avec Rhea Jarrell à la fin de la saison 2, une Marcia en colère a été hors de vue. Mais il y avait toujours le sentiment que Marcia ne serait pas parti longtemps. (Elle semble être le genre de personne qui pourrait avoir des squelettes littéraux dans le placard.) Maintenant, avec ses enfants de retour aux États-Unis et inaccessibles pendant la majeure partie de l’épisode, la priorité absolue de Logan est de ramener Marcia dans le giron. Compte tenu du chaos causé par le coup de poignard dans le dos de Kendall et la bataille par procuration, la dernière chose dont il a besoin dans son assiette est un divorce public désordonné. Les salutations initiales de Marcia à Logan – « Ces putains d’enfants à vous » – suggéreraient qu’elle est prête à jouer au ballon et à garder le mariage intact. Mais sa loyauté a un prix. Elle et son avocat, qui ont l’énergie d’un réplicant de la franchise Blade Runner, expliquent que Marcia jouera le rôle de la femme dévouée tant que son rôle dans la confiance de la famille sera finalisé, que ses propres enfants seront pris en charge et que des améliorations seront apportées. dans sa situation financière.

La manière froide et calculée dont Logan et Marcia abordent leur mariage peut rebuter, eh bien, toute personne normale qui traite son partenaire comme un être humain au lieu d’un atout gérable. Mais il est presque plus réconfortant que Logan et Marcia comprennent que leur relation est également une transaction commerciale plutôt que de prétendre que leur comportement est uniquement motivé par des affections romantiques.

À l’autre extrémité du spectre Roy, l’appel de Kendall à ses frères et sœurs a un lien émotionnel : faire équipe avec lui est une responsabilité morale envers les victimes des croisiéristes. Mais alors que Kendall a raison de souligner qu’ils étaient tous complices de la façon dont la division des croisières de Waystar a traité ses travailleurs et ses migrants, il est évident que son plaidoyer en faveur de ces victimes est au mieux tiède. (Enfer, la semaine dernière, il a fait une blague sur le fait d’avoir commis un homicide involontaire.) La trahison de Logan par Kendall n’est pas motivée par un sens moral plus élevé, mais par son propre intérêt personnel et des problèmes perpétuels de papa.

Le plus proche que Kendall arrive à montrer sa main – qu’amener ses frères et sœurs à bord est plus un coup d’échecs qu’un acte de vertu – c’est quand ils déclinent individuellement son offre et qu’il éclate dans une crise de colère. « Eh bien, d’accord, tu n’es pas pertinent », aboie-t-il (avec précision) à Connor avant d’appeler Shiv un « putain de con. » (Kendall a dû ramasser cette barbe extrêmement britannique de sa mère.) Pour aggraver les choses, Kendall laisse échapper ses frustrations sur sa pauvre assistante Jess, qui aurait vraiment besoin d’une augmentation:

Kendall se présente peut-être aux yeux du public comme un dénonciateur se dressant contre la tyrannie des entreprises, mais comme le reste de sa famille, chaque geste qu’il fait est stratégique. Lorsque Kendall a présenté la prise de contrôle de Waystar à ses frères et sœurs, au moins Shiv a eu la décence de laisser tomber tous les prétextes et d’aborder la seule chose qui compte dans la série : qui devient PDG ? Plus que tout – la famille, l’argent, la publicité, la moralité – tout ce qui compte sur Succession, c’est le pouvoir, et comment en acquérir plus.

L’affichage le plus insensible de la richesse

Alors que la première de la saison 3 rendait l’activité consistant à regrouper plusieurs jets privés pour un voyage dans les Balkans choquante, Succession a atteint des sommets encore plus nauséabonds (jeu de mots) en présentant le mode de vie à 1 pour cent cette semaine. Après avoir réussi à maintenir le fort en Croatie, Logan appelle Connor, qui est retourné aux États-Unis avec Willa, pour s’assurer qu’il ne va pas se ranger du côté de Kendall. Au cours de leur conversation, Connor s’assure que son père sait à quel point ils ont souffert en son nom : « Nous avons pris l’avion de retour prévu. »

Laissez cela entrer: Connor est tellement gâté que l’idée de voler dans un avion avec d’autres passagers – peu importe le fait que lui et Willa le vivaient absolument en première classe – est considérée comme indigne de lui. « C’était bien, ils avaient des films et une sélection de fromages fortement réfrigérés », poursuit Connor, agissant comme s’il venait d’observer les rituels d’une espèce extraterrestre.

Je ne peux même pas commencer à décrire à quel point je déteste Connor, ou à quel point je veux lui fourrer le cul sur un Greyhound qui se dirige vers Binghamton, New York, en pleine nuit afin qu’il puisse découvrir à quoi ressemble la souffrance de la classe moyenne .

Les insultes les plus brutales de la semaine

5. Shiv ayant une photo de Saddam Hussein enregistrée sur son téléphone pour quand son père l’appelle :

Une image qui vaut mille mots, vraiment.

4. Quand Shiv dit qu’elle aime Tom et lui demande s’il l’aime aussi : « Je l’aime, merci. C’est bon de savoir que nous n’avons pas un portefeuille amoureux déséquilibré. -À M

3. Sur le comportement affectueux de Logan et Rhea Jarrell la saison dernière : « Il était guidé par sa queue. … C’est une pute, et ce n’est pas mon problème si elle ne veut pas l’achever. —Marcia

2. Dans l’ensemble, euh, accord de Roman : « Tu aimes montrer ton peepee à tout le monde, mais un jour, tu sais, tu vas devoir baiser quelque chose. » — Shiv

1. Après que Kendall ait dit à plusieurs reprises à Connor qu’il n’était pas recherché : « C’est comme s’il n’avait pas assez entendu ça dans sa vie. » -Romain

Le cousin Greg Corner

Ce n’est pas vraiment une nouvelle de dernière minute, mais le bon seigneur Cousin Greg n’est plus dans son assiette. D’une manière ou d’une autre, ce n’est qu’après que Kendall a transformé le contrôle de l’entreprise de leur famille en une guerre totale que Greg se rend compte que cela pourrait également avoir de sérieuses ramifications pour lui. « Je ne veux plus vraiment aller au Congrès. Je suis un peu trop jeune pour être autant au Congrès, tu sais ? dit-il à Kendall, qui assure à Greg qu’il va lui trouver un bon avocat. Bien sûr, Kendall n’est pas le seul à garder un œil sur Greg, qui reçoit un visiteur inattendu dans son – enfin, techniquement, l’appartement chic de Ken. Un avocat – le genre d’avocat qui semble faire du bon travail en travaillant pour le compte d’un cartel – d’une entreprise sur la liste de paie de Waystar veut le représenter, et puisque Kendall n’est même plus autorisé à entrer dans les locaux de l’entreprise. , Greg peut au moins supposer que cette sensibilisation juridique vient vraiment de l’équipe de Logan.

Plutôt que de choisir entre la représentation légale de Kendall ou de Waystar, Greg demande conseil à son grand-père Ewan, qui dit qu’il est en ville pour régler certaines affaires. Leur dynamique pourrait être l’un des éléments les plus sous-estimés de Succession, principalement parce qu’il est évident que beaucoup de mots fantaisistes d’Ewan passent au-dessus de la tête de Greg. Prenez cet échange de haute volée sur la conférence de presse de Kendall :

Ewan : J’ai trouvé sa performance histrionique et ridicule. Greg : Eh bien, parle-moi de ça. Ewan : L’homme est un popinjay égoïste. Greg : Non, bien sûr.

La bonne nouvelle : Ewan met Greg en contact avec un avocat. La mauvaise nouvelle : l’avocat n’est pas tant intéressé à protéger Greg qu’à l’utiliser pour « exposer les contradictions structurelles du capitalisme tel qu’il est réifié dans l’architecture des entreprises américaines ». Étant donné qu’Ewan devrait avoir une certaine influence lors de la réunion des actionnaires de Waystar, il semble qu’il agira en tant qu’agent du chaos dans la saison 3 et qu’il utilisera son petit-fils à la fois comme bouclier et arme secrète. Non pas que Greg soit au courant. Encore une fois, il est presque à court de mots, et la grimace qu’il fait en marmonnant « J’aime ça » montre clairement qu’il n’aime pas, en fait, ça.

Il est difficile de dire où se dirige l’histoire de Greg cette saison, car son instinct de conservation est à peu près aussi chorégraphié qu’un poulet sans tête courant dans une ferme. Mais avec le personnage tiré dans plusieurs directions différentes entre Kendall, Logan, Ewan et, comme d’habitude, Tom, il ne serait pas exclu de revoir Greg devant le Congrès. Et ça craint, parce qu’il est un peu trop jeune pour être autant devant le Congrès, tu sais ?

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer