Choisissez vos batailles 10z viral

Howard est qui maintenant ?

C’était certainement un développement passionnant pour clôturer Power Book III: Raising Kanan Saison 1 Episode 5, et si cela signifie que nous aurons maintenant plus de Howard dans l’histoire, ce n’est pas du tout une mauvaise chose.

Il y a un nombre considérable de secrets qui circulent en ce moment, et tout ce qu’il faudra, c’est une explosion de vérité pour tout faire exploser.

Nous n’avons pas une tonne de Howard en général, mais cela a changé ce soir, et c’est bien quand la série l’intègre davantage dans l’intrigue. L’avoir derrière Raq n’était pas une idée folle, mais c’est au moment où les pièces ont commencé à s’enclencher pour lui de porter son attention sur Kanan.

Raq inspire beaucoup de respect dans la rue, dans la mesure où tout le monde sait qui elle est et de quoi elle est capable. Et c’est étonnant que plus de gens ne regardent pas Kanan d’un peu plus près parce que Howard était juste sur son évaluation de l’enfant.

Howard : Kanan Stark est le putain de prince du Southside. Et parfois quand tu veux avoir la reine…

Burke : Tu dois passer par le prince.

Il est l’héritier présomptif, et cela devient de plus en plus clair.

Les quelques fois où Howard et Raq ont partagé l’écran, vous pouvez dire qu’il y a une histoire là-bas. Mais il n’a jamais été évident quelle était cette histoire.

Maintenant, nous savons que c’était de la variété romantique et que quelle que soit la relation qu’ils avaient produite, Kanan, et Raq n’a jamais laissé Howard savoir que Kanan était son fils. Parlez d’un choc !

Il doit y avoir une raison pour laquelle même à l’époque, Raq ne voulait pas parler de Kanan à Howard, et maintenant elle est assez catégorique sur le fait qu’elle le veut loin de Kanan. Mais les choses changeront-elles quand elle découvrira que Howard est en train de mourir ?

La relation de Raq et Kanan est sur la glace ces jours-ci, et découvrir qu’elle lui a menti à propos de son père toute sa vie peut être quelque chose que Kanan ne peut pas pardonner. C’est beaucoup plus important que de mentir à Raq au sujet d’être à la planque ou de tout ce que Raq a fait à Kanan. Il a vécu toute sa vie en croyant quelque chose qui n’était pas vrai.

Il faut croire que Kanan va le découvrir, et les effets d’entraînement se feront sentir dans toute la famille. Et en ce moment, c’est une famille qui est très tendue.

Kanan et Jukebox sont à l’écart, et Marvin et Lou-Lou se battent dans la rue comme des adolescents. Compte tenu de l’endroit où les choses ont commencé dans Power Book III: Raising Kanan Saison 1 Episode 1, ce n’est pas là que je prévoyais que les choses allaient si vite.

Marvin et Lou-Lou veulent tous les deux se déchirer pour avoir fait la même chose, qui est l’homme oui de Raq. Raq est le patron, et ils font la queue derrière elle. Les deux.

Entendre l’un d’eux parler de l’autre comme s’ils n’étaient pas taillés dans le même tissu est comique.

Lou-Lou a plus de place pour se moquer de Marvin en ce moment parce que Marvin a été un peu un désastre ambulant ces derniers temps. Et ce n’est pas comme s’il n’était pas brillant parce qu’il l’est. Raq ne lui confierait pas la moitié des choses qu’elle lui confiait si elle ne le pensait pas. Mais son plus gros problème semble être de ne pas penser aux choses jusqu’au bout.

Il y a une raison pour laquelle il est parfois à la périphérie parce qu’on ne peut pas lui faire confiance dans toutes les situations. Lou-Lou est plus fiable, mais il s’éloigne aussi régulièrement de l’entreprise à certains égards. Et mettre de l’argent dans le studio est un signal qu’il va commencer à en vouloir plus pour lui-même.

Je ne sais toujours pas comment l’intrigue secondaire musicale s’intègre dans quoi que ce soit, à moins qu’elle ne finisse par être quelque chose qui crée un fossé entre Lou-Lou et son frère et sa sœur et configure Jukebox d’une nouvelle manière.

A part ça, quel est le but de l’intrigue ? Ce n’est pas lié au commerce de la drogue en dehors du fait que Crown soit un client, et pour le moment, c’est juste un véhicule pour le freestyle de Famous.

Rien contre Famous, qui vole sans effort toutes les scènes dans lesquelles il se trouve, mais c’est de loin la chose la moins intéressante qui se passe en ce moment. Et cela éloigne Lou-Lou de tout le reste, ce qui est nul car la dynamique fraternelle est une partie intrigante de la série.

Il est encore tôt, cependant, et je suis convaincu que les choses vont commencer à devenir plus claires parce que le spectacle est trop beau pour ne pas le faire.

La querelle de Kanan et Jukebox est en quelque sorte sortie du champ gauche, mais cela a en outre prouvé à quel point Kanan allait être dévasté lorsqu’il découvrira que Davina était bien celle qui l’a presque fait tuer.

Bien sûr, il ne veut pas voir le pire en elle parce que c’est un enfant qui a le béguin, mais Juke a fait des arguments solides. Et à tout le moins, il aurait dû renoncer à son obsession pour Scrap d’être le traître, même s’il y avait des raisons légitimes de penser que cela aurait pu être lui.

En parlant de Scrap, vu que nous n’avons jamais vu la conversation entre lui et Raq, tous les signes semblent indiquer qu’il infiltre l’équipage d’Unique selon les ordres de Raq. Et c’est un jeu intelligent, bien qu’extrêmement dangereux.

Si c’est le cas, la loyauté de Scrap est inégalée car après que Kanan l’ait enroulé sur lui, l’ait accusé d’être un mouchard, l’ait frappé en plein dans la mâchoire et l’ait fait arrêter, je serais probablement en dehors de quoi que ce soit à voir avec Raq et l’entreprise .

Parce que si jamais la pression venait à se produire, Kanan gagne 11 fois sur 10.

Tout ce que vous devez savoir d’autre

Les parents de Nicole étaient aussi affreux que je le pensais, et la honte de la mère en particulier était dégoûtante. Hailey Kilgore était dévastatrice dans ses mouvements alors qu’elle marchait dans les rues dans la brume après une expérience aussi horrible.

Et en parlant de Jukebox et Hailey Kilgore, laissez-la chanter chaque semaine ! Elle est incroyable.

La liaison entre Symphony et Kanan serait douce si je faisais confiance à Symphony. S’il finit par être un bon gars, je m’excuserai volontiers, mais je suis loin d’être convaincu. Cependant, c’était gentil de sa part d’aider Kanan et de garder son secret.

Raq a pris toute la cachette bien mieux que je ne le pensais. Et il n’y avait pratiquement pas d’Unique, donc je suppose qu’ils sont tous les deux d’accord avec la perte de produit et la mort ? Cool.

Kanan apprendre à faire du crack dans sa propre cuisine fut un moment. L’une des parties les plus cool de cette préquelle est de voir tous les petits moments que vous connaissez ont façonné Kanan en l’homme de drogue sauvage et féroce qu’il deviendrait en tant qu’adulte.

Déplacer le produit vers l’immeuble est innovant mais est-ce infaillible ? Il va y avoir BEAUCOUP plus d’yeux dans un immeuble qu’à peu près partout ailleurs.

J’avais hâte que Raq et Unique fassent tout leur possible et se déclarent la guerre, mais nous n’arrivons tout simplement pas à y arriver. Mais les choses continuent de s’intensifier, et nous devrons voir ce qui va suivre avec Scrap maintenant en territoire ennemi.

Déposez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous avez pensé de la révélation de Howard et Kanan et où vous voyez la moitié de Power Book III: Raising Kanan Season 1 se dirige vers la saison 1!

Whitney Evans est rédacteur pour TV Fanatic.