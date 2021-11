Choix Aldi Specialbuys, 11 novembre : Chaises en velours et sapins de Noël

Vous ne pouvez pas battre Aldi pour une bonne affaire (Photo: .)

Aldi propose chaque semaine un certain nombre d’offres dans l’allée centrale, appelées Specialbuys.

Des chaises à œufs à la literie, des foyers au gin, il y a toujours de bonnes affaires à trouver.

Si vous prévoyez de visiter l’allée centrale emblématique – ou si vous préférez faire vos bonnes affaires en ligne – nous avons ce qu’il vous faut.

Voici nos meilleurs choix parmi les achats spéciaux Aldi de cette semaine.

Quels sont les Specialbuys d’Aldi cette semaine ?

Cette semaine, Aldi se prépare pour Noël. Il y a des arbres et des décorations, ainsi que des articles ménagers qui feraient de superbes cadeaux (même pour vous-même).

Chaise d’appoint coquillage rose

Personne ne saura jamais que vous l’avez eu dans l’allée centrale (Photo : Aldi)

Le velours a un moment dans le monde des intérieurs en ce moment, et cette chaise d’appoint n’a pas l’air de coûter 109,99 £ chez Aldi.

Disponible maintenant en ligne uniquement, le siège festonné a reçu des critiques élogieuses et est également disponible en bleu.

Ces pièces convoitées ont tendance à se vendre lorsque le détaillant est en stock, alors commandez vite si vous le souhaitez.

Arbres de Noël artificiels de 6,5 pi et 7,5 pi

L’arbre de Killarney a des branches givrées avec de jolies baies rouges attachées (Photo: Aldi)

Si vous optez pour un arbre artificiel cette année – plus besoin d’aspirer des aiguilles de pin – vous ne pouvez pas vous tromper avec les offres d’Aldi.

L’arbre Killarney coûte 99 £, mais avec une hauteur de 7,5 pieds et des branches pleines couvertes de baies givrées, c’est un bon investissement. Obtenez cela en ligne maintenant.

L’arbre de Canterbury est tout aussi impressionnant, mais légèrement plus petit à 6,5 pieds et au prix de 49,99 £. Il doit être mis en vente chez Aldi ce dimanche 14 novembre, mais des retards sont à prévoir.

Tefal Optigrill

(Photo : Aldi)

Le Tefal Optigrill ressemble à votre plaque chauffante de table standard, mais possède des fonctionnalités supplémentaires super cool.

Pour 119,99 £ chez Aldi, l’appareil cuit jusqu’à six portions d’aliments, dispose d’un capteur d’épaisseur automatique intégré pour adapter les temps de cuisson et de six programmes automatiques pour griller différents ingrédients à la perfection.

Cette offre est l’une des moins chères que vous trouverez, environ 20 £ de moins que le même modèle dans d’autres magasins de grande rue. Pré-commandez maintenant pour une expédition le dimanche 14 novembre.

Chauffe-lait et mousseur Ambiano

Peut également être utilisé pour faire des chocolats chauds ridiculement somptueux (Photo: Aldi)

Il semble que la moitié du pays ait une machine à café dans sa cuisine ces jours-ci.

Ce petit gadget soigné est pratique si vous aimez un café au lait ou un cappuccino mais que vous n’avez pas de cuiseur vapeur sur votre station barista/près de votre bouilloire. Il chauffe le lait jusqu’à 70 °C ou peut être utilisé pour faire mousser du lait froid et est facile à nettoyer grâce à un revêtement antiadhésif.

Il est disponible en noir, gris et blanc et coûte 19,99 £ (ce qui en fait une excellente idée de cadeau pour les amateurs de café ou de chocolat chaud.

Disponible en précommande maintenant et dans les magasins Aldi à partir du dimanche 14 novembre.

Vous pouvez commander en ligne et trouver plus d’achats spéciaux sur le site Web d’Aldi.

