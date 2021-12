Choix de cadeaux de Paige DeSorbo pour les personnes difficiles à acheter pour les personnes de votre liste

Nous avons inclus ces produits choisis par Ashley Iaconetti parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Ashley est une porte-parole rémunérée du programme d’influence d’Amazon. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Êtes-vous en train de vous gratter la tête en parcourant Internet et les centres commerciaux à la recherche des cadeaux parfaits ? C’est à nouveau cette période de l’année. Certaines personnes sont faciles à acheter, mais certains cadeaux nécessitent plus de réflexion. Pour les personnes qui ont déjà tout ce dont elles ont besoin, vous devrez peut-être sortir des sentiers battus. Ou vous pouvez simplement vous tourner vers la star de Summer House et Winter House Paige DeSorbo.

L’élégante Bravolebrity a fait toutes les recherches pour vous. Elle a parcouru les produits Amazon les plus achetés et les mieux notés lors d’une récente diffusion en direct. Elle a partagé ses choix préférés et ses suggestions sur la façon de styliser les vêtements. Elle a même inclus des idées de cadeaux pour son petit ami, la star de Southern Charm Craig conover. Pour tous ceux qui sont stressés par les achats de cadeaux, il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Paige a dit : « Pour les gens que vous ne savez pas quoi leur offrir, j’ai quelques options pour vous. »