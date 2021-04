Choix de la LNH DFS et meilleurs stacks pour les alignements quotidiens de Fantasy Hockey ⋆ .

Vendredi, le NHL DFS apporte une liste de six matchs. Au fur et à mesure que la saison avance, prêter attention aux horaires de l’équipe sera un facteur. Mais, comme toujours, commencez par les données. En utilisant les projections d’experts d’Awesemo, l’outil Top Stacks (qui est GRATUIT aujourd’hui) et les classements pour vous aider à localiser les meilleurs jeux pour l’ardoise de vendredi le 2 avril.

Choix de la LNH DFS: meilleurs jeux et meilleurs stacks de vendredi

Choix de la LNH DFS: Centre

Nick Schmaltz (ARI contre ANH)

DraftKings – 4 300 $

FanDuel – 3700 $

Il y a beaucoup de noms géants sur cette ardoise, ce qui obligera les joueurs à regarder des jeux de valeur tels que Schmaltz. Essayer de prédire les lignes en Arizona est presque impossible. Quoi qu’il en soit, à 3700 $ sur FanDuel, il pourrait être empilé avec l’unité de jeu de puissance supérieure ou simplement comme un seul. Après un peu d’accalmie dans la production, Schmaltz a trouvé la feuille de match en trois matchs consécutifs et a mis 10 tirs au but. Curieusement, il a été déplacé vers le bas dans l’alignement, ce qui l’a peut-être motivé ou l’a libéré pour qu’il soit plus offensif. Quel que soit le mouvement, cela a fonctionné. Affronter les Ducks est toujours un match positif pour n’importe quel patineur, donc peu de choses travaillent contre Schmaltz ici.

Nazem Kadri (COL vs STL)

DraftKings – 5 300 $

FanDuel – 5 900 $

En tant que pivot et / ou ajout à une équipe Avalanche dans un excellent point de jeu de puissance, Kadri peut être utilisé de multiples façons. Les Blues sont une mauvaise équipe de hockey professionnel, et il n’y a pas de place où ils luttent plus que sur le penalty. Le classement à la dernière place de la ligue pour le nombre de tirs contre, les buts attendus et les buts contre augure bien pour Kadri, qui accompagne la ligne la plus chaude de la ligue en avantage numérique. Kadri, comme beaucoup de ses coéquipiers, a des chiffres individuels positifs avec un Corsi-for de 56,2%, et il donne un beau sol de tir, en moyenne un peu plus de trois buts par match. Cela conduit à une projection de 8,36 DraftKings / 10,32 points FanDuel, selon les projections d’Awesemo dans la LNH.

Choix de la LNH DFS: Ailier

Zach Hyman (TOR contre WPG)

DraftKings – 5 200 $

FanDuel – 4 700 $

Il est difficile de ne pas aimer l’ailier de premier plan des Maple Leafs, surtout sur FanDuel. Hyman a produit toute l’année quels que soient ses compagnons de ligne. Maintenant, remontez en haut avec Auston Matthews et Mitch Marner, attendez-vous à plus de la même chose; ce trio a fait rouler les adversaires à cinq contre cinq, avec des buts attendus et des chances de danger élevé bien au nord de 60%. Et il se trouve que les Jets sont terribles pour empêcher les chances de qualité à force égale, arrivant en dernier avec des chances de danger élevé contre par 60. Comme Kadri ci-dessus, compléter le stack complet sera le meilleur moyen de se différencier d’un populaire haut de gamme, avec seulement 5,7% de propriété projetée sur DraftKings. Garder Hyman dans les piles TOR1 est sage à la fois en théorie des jeux et à la hausse.

Choix de la LNH DFS: Défenseurs

Cale Makar (COL vs STL)

DraftKings – 5 800 $

FanDuel – 5 600 $

On ne sait pas pourquoi le prix de Makar a chuté sur FanDuel. Il a fière allure cette saison alors qu’il était en pleine santé dans l’une des meilleures équipes de la ligue. Malgré des blessures qui le ralentissent de temps en temps (limitant Makar à seulement 23 matchs jusqu’à présent), il mène toujours tous les défenseurs en points par match, à 0,96 par match. Les Bleus sont putrides sur le penalty, qui sera certainement mis à l’épreuve contre l’Avalanche, qui tire le deuxième plus grand nombre de pénalités de la ligue. À sa balise sur FanDuel, la propriété devrait être là, mais Awesemo le projette pour seulement 16,5% de propriété. Pourtant, le match en justifie chaque partie et plus encore.

Autres: Jacob Chychrun (encore trop bon marché sur FanDuel)

Choix de la LNH DFS: Gardien de but

Connor Hellebuyck (WPG contre TOR)

DraftKings – 7 300 $

FanDuel – 7500 $

Quel que soit le site, Hellebuyck est toujours un jeu de qualité compte tenu de ses compétences et de l’ineptie des Jets en défense. À un prix réduit sur les deux sites, en raison de la confrontation avec Toronto, il constitue un excellent endroit à effet de levier avec moins de 3% de propriété projetée sur l’un ou l’autre site, par Awesemo. Alors que le général de la ligue sauve le leader, Hellebuyck a des tonnes d’avantages et un maquillage de briseur d’ardoise.

Top Stacks

COL1

Gabriel Landeskog – Nathan MacKinnon – Mikko Rantanen

Les deux sites ont fixé le prix de cette gamme car cela réduira la propriété et augmentera l’effet de levier. Dans l’état actuel des choses, cette ligne est la deuxième dans le pourcentage des deux premiers sur les deux sites, mais pas plus que la sixième dans la propriété globale, selon l’outil Top Stacks d’Awesemo. Ce n’est que cerise sur le gâteau pour le meilleur match de avantage numérique que l’on puisse demander, Saint-Louis. En tant que ligne entièrement corrélée avec les chiffres d’élite et les données historiques, c’est l’endroit le plus facile sur cette ardoise pour bien maîtriser le terrain.

WPG1

Kyle Conner – Mark Scheifele – Nikolaj Ehlers

Cette ligne supérieure nouvellement formée pour les Jets fait suite à la ligne supérieure d’Avalanche en termes d’effet de levier. L’équipe ayant du mal à marquer, ils ont un peu mélangé les choses et ont placé leurs deux meilleurs patineurs sur la première ligne avec Mark Scheifele. En tant qu’individus, Nikolaj Ehlers et Kyle Connor ont toujours été de bons jeux avec leur volume de tir et leurs capacités offensives, mais maintenant obtenir des minutes de haut niveau et un joueur de centre plus talentueux ne devrait que les aider. Avec une propriété projetée bien en dessous de 10% en tant que ligne sur les deux sites, c’est un bon endroit pour gagner un avantage sur le terrain.

