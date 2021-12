Choix de la NFL, prévisions pour la semaine 17: les chefs repoussent les Bengals; Les Raiders ont bouleversé les Colts; Les corbeaux rebondissent

La semaine 17 du calendrier de la NFL est un sac mélangé.

Il y a quatre matchs avec des écarts à deux chiffres, et ceux-ci pourraient être difficiles pour quelques équipes essayant de percer la nouvelle année.

Il y a quelques grands matchs qui pourraient être des aperçus des séries éliminatoires. Kansas City et Patrick Mahomes II se rendent à Cincinnati pour affronter les Bengals brûlants et Joe Burrow. L’Arizona tentera de se remettre sur les rails à Dallas, qui tente de rattraper Green Bay pour la tête de série n ° 1 de la NFC. Les Packers, quant à eux, peuvent utiliser les projecteurs du Sunday Night Football pour venger une défaite de la semaine 11 contre les Vikings.

Les Raiders doivent gagner à Indianapolis pour garder leurs espoirs. Lamar Jackson reviendra-t-il pour les Ravens à temps pour sauver leur saison contre les Rams ? Monday Night Football est un match d’élimination de facto entre les Browns et les Steelers.

C’est un sac mélangé, mais c’est plein de jeux difficiles à choisir. Voici un aperçu de notre bilan avant la semaine 17 :

Semaine 16 : 11-4

Le total: 150-87-1

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/16/86/jalen-hurts-103121-getty-ftrjpg_1krrwktwfcmko17q26dfxy9p8f.jpg?t=-649858988&w=500&quality=80

Choix de la NFL, prévisions pour la semaine 17

Dimanche, 13h, FOX

Washington vient de connaître sa pire défaite de la saison et les Eagles ont remporté la dernière rencontre entre les équipes 27-17 le 21 décembre. Washington pourrait jouer un rôle de spoiler à domicile, mais c’est difficile à imaginer après avoir vu la catastrophe du SNF . Philadelphie a accumulé 184,3 verges au sol par match lors de ses trois dernières victoires.

Prendre: Aigles 28, Washington 22

Panthers de la Caroline contre New Orleans Saints (-6,5)

Dimanche, 16h25, FOX

Impossible de prédire la situation du quart-arrière de chaque côté à ce stade. Ce sont deux équipes qui cherchent à appuyer sur le bouton de réinitialisation. Les Panthers ont une fiche de 3-4 sur la route, et peut-être que Cam Newton revient en arrière pour battre un ancien rival de division sur la route.

Prendre: Panthères 23, Saints 20

Tampa Bay Buccaneers (-13,5) contre New York Jets

Dimanche, 13h, FOX

Zach Wilson a mené les Jets à une victoire lors de la semaine 16, mais les Buccaneers sont une bête différente. Tom Brady s’appuiera sur Antonio Brown et Rob Gronkowski dans le jeu de passes, mais Ronald Jones II est en ligne pour le succès contre une défense des Jets qui accorde 141,3 verges par match au sol. L’élan des Buccaneers continue de croître ici.

Prendre: Boucaniers 38, Jets 12

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/61/5d/ryan-tannehill-102120-getty-ftr_1fwji8930f6qq1vsby28eamc5f.jpg?t=1279280293&w=500&quality=80

Dauphins de Miami contre Titans du Tennessee (-3,5)

Dimanche, 13h, CBS

Les Dolphins sont l’une des équipes les plus chaudes de l’AFC, mais ils affrontent une équipe des Titans qui a une fiche de 6-2 à domicile. C’est le premier départ de Ryan Tannehill contre son ancienne équipe. Les anciens assistants de Bill Belichick, Mike Vrabel et Brian Flores, s’engagent dans un match serré qui se résume à un placement de dernière seconde.

Prendre: Titans 24, Dauphins 21

Jaguars de Jacksonville vs Patriots de la Nouvelle-Angleterre (-15,5)

Dimanche, 13h, CBS

Voici un autre jeu avec une diffusion remarquable. C’est une autre bataille de quarts recrue entre Trevor Lawrence et Mac Jones. Recherchez les Patriots pour profiter d’une équipe de Jacksonville qui a un taux de roulement de -19. Cela ne jouera pas bien sur le puits, et Jones revient sur la bonne voie avec une paire de passes TD.

Prendre: Patriotes 30, Jaguars 14

Raiders de Las Vegas contre les Colts d’Indianapolis (-7,5)

Dimanche, 13h, FOX

Les Colts ont trouvé un moyen de gagner sans quatre partants sur la ligne offensive, et ils ont une chance de monter dans l’ordre hiérarchique dans l’AFC autour du candidat MVP Jonathan Taylor. Les Raiders ont trouvé un moyen de gagner moche les deux dernières semaines avec Derek Carr, et cela ressemble à un endroit où ils pourraient réussir à nouveau. C’est le bouleversement surprise des premiers jeux.

Prendre: Raiders 28, Colts 27

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/ba/73/patrick-mahomes-120521_o6omv8x7mav1r84nz21qugj5.jpeg?t=-1912685707&w=500&quality=80

Chiefs de Kansas City (-4,5) face aux Bengals de Cincinnati

Dimanche, 13h, CBS

Qui savait que ce serait le meilleur match de la semaine ? Les Bengals peuvent remporter l’AFC North avec un peu d’aide cette semaine, mais ils ont besoin d’une victoire à domicile contre les Chiefs. Kansas City a retrouvé sa forme du Super Bowl avec huit victoires consécutives, et ils ont couvert les six derniers matchs. Les Bengals ont une fiche de 4-4 S/U à domicile cette année. Mahomes et Burrow ont fait un spectacle, mais les Chiefs scellent l’accord avec un TD tardif dans un match à saveur de séries éliminatoires de division.

Prendre: Chefs 31, Bengals 24

Giants de New York contre Chicago Bears (-6)

Dimanche, 13h, CBS

Il s’agit de deux des pires infractions marquantes de la NFL, et il est difficile d’envisager de prendre les Giants étant donné qu’ils ont marqué 10 points ou moins lors de quatre de leurs six derniers matchs. Chicago joue les derniers jours de l’entraîneur Matt Nagy, et le changement de quart-arrière se poursuit. Les Bears gagnent moche à la maison.

Prendre: Ours 19, Géants 13

Falcons d’Atlanta contre Buffalo Bills (-14)

Dimanche, 13h, FOX

Les Bills sont revenus sur la bonne voie contre les Patriots, et Josh Allen profitera d’une défense contre la passe d’Atlanta qui autorise 244 verges par la passe par match. Les Falcons ont remporté cinq matchs sur la route cette saison, mais ne vous y trompez pas. Aucune des équipes qu’ils ont battues n’a de record de victoires.

Prendre: Bills 30, Falcons 16

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/33/d9/george-kittle-getty-ftr-092321_1hggb53qhixm41dm7nuodu6qj1.jpg?t=332094788&w=500&quality=80

Texans de Houston contre 49ers de San Francisco (-15)

Dimanche, 16h05, CBS

Les Texans se sont battus lors d’une victoire contre Los Angeles cette semaine, et les 49ers déplorent une défaite serrée contre les Titans lors du Thursday Night Football. Cependant, San Francisco a eu plus de temps pour guérir et Eli Mitchell pourrait revenir d’une blessure au genou cette semaine. Les Niners restent simples sur le terrain à domicile, mais l’écart est trop élevé. Davis Mills n’a qu’une interception à ses trois derniers départs.

Prendre: 49ers 27, Texans 20

Broncos de Denver contre Chargers de Los Angeles (-6)

Dimanche, 16h05, CBS

Les Broncos se battent pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires contre un rival de division. Les Chargers viennent de subir une perte inexplicable contre les Texans. Los Angeles n’a également qu’une fiche de 4-4 à domicile cette saison, mais nous faisons confiance à Justin Herbert pour le faire contre la défensive contre la passe de Denver parmi les cinq premières. Les Broncos ont remporté la première rencontre 28-13.

Prendre: Chargeurs 26, Broncos 20

Rams de Los Angeles (-3) contre Ravens de Baltimore

Dimanche, 13h, FOX

Lamar Jackson reviendra-t-il et aidera-t-il les Ravens à éviter une défaite potentiellement dévastatrice ? C’est le meilleur espoir de Baltimore. Les Ravens ont accordé 29 points par match lors d’une séquence de quatre défaites consécutives, et les Rams roulent dans une séquence de quatre victoires consécutives. Si Jackson revient, cependant, nous dirons qu’il sauve la situation dans un classique.

Prendre: Corbeaux 33, Béliers 30

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/cd/c/russell-wilson-111421-getty-ftr_1k27j1vfx81jx173zxw8y3ddj3.jpg?t=528822981&w=500&quality=80

Lions de Détroit contre Seahawks de Seattle (-7,5)

Dimanche, 16h25, FOX

Les Seahawks seront à domicile contre les Lions, qui ont perdu un autre match serré lors de la semaine 16 mais n’ont pas abandonné sous la direction de l’entraîneur de première année Dan Campbell. Les Seahawks sont 30e en attaque totale (305,2) et les Lions sont 29e en attaque (17,3). Ce jeu ne sera pas joli.

Prendre: Seahawks 20, Lions 17

Cardinals de l’Arizona vs Cowboys de Dallas (-4,5)

Dimanche, 16h25, FOX

Les Cowboys ont ouvert les yeux avec 56 points sur SNF, et Dak Prescott a cette équipe qui ressemble à un prétendant légitime au Super Bowl. Kyler Murray essaie de remettre les Cardinals sur la bonne voie, surtout dans le jeu de passes. Rappelez-vous, l’Arizona a gagné 38-10 à Dallas la saison dernière, mais Prescott n’était pas sur le terrain pour celui-là. Nous appelons toujours à la colère ici.

Prendre: Cardinaux 30, Cowboys 27

Vikings du Minnesota aux Packers de Green Bay (-6,5)

Dimanche, 20h20, NBC

Les Vikings sont la dernière équipe à battre Green Bay au Lambeau Field en saison régulière, et si Dalvin Cook revient, ce sera la recette du succès sur la route. Les Packers ont accordé 28,8 points par match lors de leurs cinq derniers matchs, et cette défense a vécu sur le fil. Aaron Rodgers fait la différence avec une passe tardive de TD à Davante Adams dans un thriller SNF.

Prendre: Packers 31, Vikings 28

Cleveland Browns (-3) contre les Steelers de Pittsburgh

Dimanche, 16h05, CBS

Les Browns ont terminé la saison des Steelers lors de la ronde des Wild Cards de l’AFC l’année dernière. Pourront-ils recommencer sous les projecteurs du Monday Night Football ? C’est un match à ne pas manquer pour Baker Mayfield et Ben Roethlisberger, mais les Browns s’en tiennent à Nick Chubb cette fois contre une défensive poreuse des Steelers. Cela met en place un match énorme avec les Bengals lors de la semaine 18.

Prendre: Bruns 23, Steelers 18