Choix de la PGA, cotes et paris de golf experts pour John Deere Classic ⋆ .

in

Avant le retour de l’Open Championship la semaine prochaine, le PGA Tour accueille le John Deere Classic 2021 au TPC Deere Run (par 71, 7 268 yards). Ce par 71 avec des greens Bentgrass est situé à Silvis, dans l’Illinois, et a été le seul domicile de cet arrêt de la PGA une fois depuis 2000. Comme de nombreux tournois annuels de la PGA, le John Deere Classic a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19 . Dylan Frittelli a remporté la première victoire PGA de sa carrière au John Deere Classic 2019, terminant l’événement 21 coups sous la normale.

Chaque semaine, j’utilise le classement mondial non officiel du golf d’Alex Baker pour m’aider à identifier les options mal évaluées à la fois sur le marché des paris sur le golf et sur le PGA DFS. Vous trouverez ci-dessous trois choix et cotes d’experts PGA cette semaine pour nos cartes de pari John Deere Classic.

Écrasez vos concours PGA DFS avec les outils et les données du lecteur DFS n°1

Choix et cotes des experts PGA : John Deere Classic

Tout comme les classements standard du golf, Awesemo a mis au point le classement mondial non officiel du golf. Nous pouvons les utiliser dans les gammes PGA DFS ou pour trouver un avantage sur nos choix de paris de golf. Chez Awesemo, la métrique est le nombre de coups au-dessus ou en dessous de la performance d’un champ moyen dans un tournoi PGA. Comment peser ces points de données est essentiel, car les gens adorent parler de forme courte par rapport à la forme longue. Seuls les tournois du PGA Tour sont pris en compte pour le moment et les golfeurs ont besoin d’un minimum de 20 tours joués. Les joueurs ne sont pas récompensés par plus ou moins de tours dans la période de temps.

Seamus Power (+3300, BetMGM)

La puissance a été dans le mélange à TPC Deere Run dans le passé. Avec deux Top-25 en trois apparitions, il revient maintenant à Silvis dans sans doute la meilleure forme de sa carrière. La huitième place de Power au Rocket Mortgage Classic la semaine dernière était sa quatrième place consécutive dans le Top-20. Inclus dans cette course était une neuvième place au TPC Craig Ranch pour l’AT&T Byron Nelson, qui est également un site qui arbore des greens Bentgrass.

Sur les greens d’agrostide cette saison, Power se classe 11e pour le nombre total de coups gagnés. Sa capacité à frapper la balle a été exceptionnelle ces derniers temps, se classant deuxième des coups gagnés du tee au green. Power a également gagné des coups à l’approche au cours de ses 12 derniers tours. Dans l’ensemble, le jeu de Power tourne à plein régime, et c’est un prix très raisonnable pour lui dans un domaine faible.

Dernier contenu PGA DFS

Hank Lebioda (+5000, PointsBet)

Lebioda joue actuellement un excellent golf, se classant actuellement au 69e rang des meilleurs joueurs du monde selon notre classement non officiel du golf mondial ici à Awesemo. C’est un énorme 249 places de plus que son classement standard. Lebioda se rend à Silvis sur une séquence de six coupes consécutives, y compris des classements consécutifs dans le Top 5 lors de ses deux derniers départs. Au cours de ses 12 derniers tours, Lebioda a été exceptionnel sur les normales 4, se classant premier pour les coups gagnés sur ces trous. Pour couronner le tout, le jeune gaucher a également été excellent avec son bâton plat, se classant premier des coups gagnés.

Chacun des cinq derniers vainqueurs de la Classique John Deere s’est classé dans le Top 8 pour les coups gagnés. Vous avez certainement besoin d’une bonne semaine ici sur les greens d’agrostide pour grimper dans le classement. Non seulement le putter de Lebioda a été rouge récemment, mais ses meilleurs résultats au putting sont ceux de Bentgrass. La semaine dernière, au Rocket Mortgage Classic, Lebioda a décroché une quatrième place. C’est facile, des sites comme celui-ci génèrent une tonne de scores. Cela pourrait être la semaine où le joueur de 27 ans remportera sa première victoire en PGA.

Zach Johnson (+400 pour un Top-10, WilliamHill)

Johnson possède un excellent curriculum vitae à TPC Deere Run, et il vient de réaliser une solide performance de frappe de balle. Aux Travelers il y a deux semaines, le double champion majeur s’est classé sixième pour les coups gagnés du tee-to-green et 11e pour les coups gagnés à l’approche. Malheureusement, Johnson a eu une semaine terrible sur les greens POA à Cromwell, perdant 1,5 coup au putting. Après suffisamment de chagrin, cela suffirait pour le faire tomber et atterrir tout en bas à la 25e place.

Heureusement, Johnson reviendra sur les greens des Bermudes au TPC Deere Run. S’il peut continuer à frapper le ballon comme il l’a fait chez les Travellers, un Top 10 est certainement faisable dans ce terrain mou. Johnson se classe neuvième pour le nombre total de coups gagnés lors de ses 100 derniers tours sur Bentgrass. Sans oublier, Johnson a produit sept top-10 criards lors de ses 11 derniers départs au John Deere Classic.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Consultez la page d’accueil d’AwesemoOdds pour plus de contenu sur les paris sportifs, y compris plus de choix et de pronostics.