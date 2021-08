Choix de la PGA, cotes Vegas et paris de golf experts pour le WGC FedEx St. Jude ⋆ .

Suivant celui d’Alex Schauffele victoire aux Jeux olympiques de Tokyo, la saison de la PGA reprend cette semaine au TPC Southwind (par 70, 7 238 yards) à Memphis, Tenn., pour le WGC-FedEx St. Jude Invitational 2021. Ce lieu a accueilli la Saint-Jude depuis 1958, et Justin Thomas est le champion en titre après avoir affiché un score gagnant de -13 l’an dernier. Comme il s’agit d’un WGC, il n’y aura pas de cut cette semaine et le field ne compte que 66 joueurs. Chaque semaine, j’utilise le classement mondial non officiel du golf d’Alex Baker pour identifier les options mal évaluées à la fois sur le marché des paris de golf et de la PGA DFS. Vous trouverez ci-dessous trois choix d’experts de la PGA pour cette semaine et les cotes de paris de Vegas pour le WGC-FedEx St. Jude Invitational.

Choix et cotes des experts de la PGA : WGC-FedEx St. Jude Invitational

Tout comme les classements standard du golf, Awesemo a produit les classements non officiels du golf mondial. Nous pouvons les utiliser dans les gammes PGA DFS ou pour trouver un avantage sur nos choix de paris de golf. Chez Awesemo, la métrique est le nombre de coups au-dessus ou en dessous de la performance d’un champ moyen dans un tournoi PGA. Comment peser ces points de données est essentiel, car les gens adorent parler de forme courte par rapport à la forme longue. Seuls les tournois PGA sont pris en compte pour le moment, et les golfeurs ont besoin d’un minimum de 20 parties jouées. Les joueurs ne sont pas récompensés par plus ou moins de tours dans la période de temps.

Brooks Koepka (+1200, William Hill)

Koepka doit être inclus sur les cartes de paris cette semaine. Sa forme récente a été incroyable avec quatre classements parmi les six premiers au cours de ses cinq derniers départs, et Koepka adore faire le voyage au TPC Southwind chaque saison. Il a remporté le WGC ici par 3 coups en 2019, puis a terminé deuxième derrière Thomas il y a un an. Pour ses sept tentatives sur cette piste, Koepka a produit quatre arrivées parmi les trois premiers. De plus, Koepka a inscrit six classements parmi les cinq premiers lors de ses 10 derniers départs sur une normale 70, et quatre de ses neuf victoires en tournée ont eu lieu sur ce type de parcours.

Rory McIlroy (+2000, BetMGM)

McIlroy a, de manière prévisible, frappé la balle à un niveau élevé aux Jeux olympiques, gagnant plus de deux coups au départ et à l’approche. Mais le principal facteur qui a conduit à sa quatrième place au Kasumigaseki Country Club était son effort sur les greens avec un nouveau putter dans son sac. Après avoir perdu des coups avec son TaylorMade Spider dans trois de ses quatre derniers départs, McIlroy a décidé d’aller avec un Scotty Cameron 009M à Tokyo, qui est un putter de lame très similaire au Scotty Cameron Newport qu’il a utilisé pour remporter les deux premiers majors de son carrière. Le changement de club s’est traduit par McIlroy gagnant 3,62 coups roulés, le classant septième pour le tournoi. Compte tenu de ces résultats, on doit supposer que McIlroy continuera à rouler avec le 009M au St. Jude, et si le coup chaud se maintient, McIlroy pourrait s’enfuir avec une victoire cette semaine.

Il est un joueur absolument dominant sur les normales 70, se classant deuxième pour le nombre total de coups gagnés au cours de ses 50 derniers tours sur ce type de conception. McIlroy a terminé deux fois dans le top sept au TPC Southwind en seulement quatre apparitions sur le site.

Webb Simpson (+4000, BetMGM)

Après avoir raté des coupes consécutives, Simpson est revenu sur la bonne voie au British Open. Au Royal St. Georges, qui est également une normale 70, Simpson a tiré sous la normale pour deux de ses quatre rondes en route vers une 19e place. Il a été brillant avec son bâton plat au majeur, se classant quatrième pour la moyenne des putts par tour, et maintenant Simpson revient sur les greens des Bermudes au TPC Southwind, ce qui est un énorme coup de pouce. Simpson se classe deuxième dans le domaine pour le nombre total de coups gagnés au cours de ses 50 derniers tours sur une normale 70 avec les greens des Bermudes. Sans surprise, il a connu beaucoup de succès au TPC Southwind, avec deux classements parmi les trois premiers lors de ses quatre derniers départs sur le site, dont un finaliste contre Koepka en 2019.

De plus, Simpson se classe quatrième pour le nombre total de coups gagnés au cours de ses 100 derniers tours lors d’événements sans coupe, et il se classe premier sur le PGA Tour pour éviter les bogeys cette saison. Six des sept derniers golfeurs à remporter une victoire au TPC Southwind ont terminé dans le top six avec le moins de bogeys enregistrés au cours de leurs victoires, et c’est un moment formidable pour acheter bas sur Simpson. Il est le neuvième meilleur joueur du monde selon le classement non officiel du golf mondial d’Awesemo.

