Choix de la quatrième ronde RBC Heritage avec Sungjae Im | 18/04/21 ⋆ .

Ceci est une colonne rapide pour vous donner les statistiques clés nécessaires pour faire des choix éclairés PGA DFS dans vos alignements quotidiens de fantasy golf DraftKings et FanDuel. Je vais vous donner quelques recommandations pour la ronde finale de The RBC Heritage dans cet espace. Pour les GPP typiques de Showdown, DraftKings offre plus de 50000 $ à la première place pour les tournois de deuxième et troisième tours, et parfois même jusqu’à 100000 $ pour le tour final. Ils proposent également des concours d’une fin de semaine qui offrent en moyenne 25 000 $ à la première place. FanDuel a même essayé de participer aux concours du week-end et de la ronde finale, offrant 10000 $ et 5000 $ à la première place de leurs concours PGA DFS Showdown. Jetons un coup d’œil aux choix de la PGA DFS pour la quatrième ronde de The RBC Heritage.

Choix de la ronde 4 PGA DFS: L’héritage RBC

Récapitulatif du tour précédent

Si vous espériez un démarrage rapide à partir d’un Ty Hatton, puis vous l’avez, en observant trois de ses quatre premiers. Mais ce seraient les trois seuls birdies qu’il ferait ce jour-là, et il a fini par en tirer deux. Il était l’un des rares à avoir mal noté, cependant, comme encore une fois, les changements apportés au parcours l’ont rendu beaucoup plus facile que les années passées.

Le grand moteur de l’arrière du peloton était le favori d’avant-tournoi Webb Simpson, qui est entré dans le jour trois sous, et est parti à dix sous, après un 64 sans bogey. Il a eu le meilleur score de la journée, tandis que Christiaan Bezuidenhout On aurait dit qu’il allait l’avoir, mais un double bogey sur la normale 3 14e a déraillé son départ fantastique. Lui et Matt Wallace avait 65 ans, se rapprochant de Stewart Cink. Mais l’avance de Cink est tout simplement trop grande, et son concurrent le plus proche à l’approche du troisième tour était Corey Conners, et Conners n’a rien réussi,

Collin Morikawa était le deuxième concurrent à atteindre treize sous, et c’est là qu’il a terminé la journée, avec Emiliano Grillo. Ils essaieront tous les deux de pourchasser Cink, qui semble imperturbable en ce moment. Parmi les autres notables avec de bonnes rondes dimanche, tous tirant cinq moins de 66 ans, comprennent Daniel Berger, Kevin Streelman et Maverick McNealy.

Récapitulatif des statistiques de la ronde 3 de Quick Hitter

Une poignée de golfeurs mentionnés ci-dessus ont réussi à gagner des coups dans les quatre catégories lors de la troisième manche:

Webb Simpson Matt Wallace Daniel Berger

PGA DFS Showdown Picks: Aperçu de l’ardoise

Heure de verrouillage

8:34 am Lock sera à la première heure de départ.

Aperçu du concours de golf fantastique

DraftKings

DraftKings offre 50 000 $ au premier et 200 000 $ garantis pour l’ardoise du tour final.

Le patrimoine RBC Choix PGA DFS

Peut-être une averse de pluie passagère le matin, mais le vent semble être doux toute la journée. N’oubliez pas que les golfeurs se verront attribuer des points d’arrivée en fonction de leur position après la ronde finale.

Choix de la PGA DFS pour la quatrième manche du Patrimoine RBC

Stewart Cink (8700 $) Utiliser son fils comme cadet a complètement changé sa carrière pour Cink, qui était en mesure de remporter son deuxième tournoi de golf en 8 mois. Ce serait deux de plus que Tony Finau ou même Xander Schauffele, certains des joueurs les mieux classés au monde. Il l’a fait dans toutes les facettes ici cette semaine, gagnant des coups un peu partout, en mettant l’accent sur son jeu d’approche. Un autre tour sous la normale, et il a ce tournoi dans le sac.

Sungjae Im (9500 $): Je suis sûr qu’il a impressionné beaucoup de gens cette semaine, ayant manqué la coupe chacune des deux premières fois à ce cours et entrant avec une forme terrible après une éruption ratée à Augusta. Cela l’a gardé sous le radar pratiquement toute la semaine, et pourtant il est en position pour une autre grande fin dans sa jeune carrière.

Russell Henley (7900 $) Un doublé tardif au 17e trou après une débâcle autour du green lui a coûté un très bon coup à une grande arrivée demain. Il était également sans bogey jusqu’à ce point, montrant à quel point il semble être frappant. Je vais essayer d’utiliser la propriété inférieure sur Henley demain et j’espère que nous ne ferons pas ce double et obtiendrons une manche sans bogey six sous, ce qui devrait le placer dans le top 10 et peut-être dans le top 5. Sneaky PGA DFS Choix pour la ronde 4

Danny Willett (6 200 $): Alors que mon choix d’Anglais de Ty Hatton n’a pas fonctionné hier, mon jeu sournois de faible propriété a fonctionné, comme Tom Lewis a rassemblé une autre ronde solide en tirant quatre sous 67. Il a établi le prix minimum pour l’ardoise de demain, donc je sens que les gens cliqueront un peu plus sur son nom qu’hier. Donc, je vais aller voir son compatriote et son compagnon de jeu pour le tour final de demain et l’ancien champion des Masters Danny Willett, qui a pris la forme aujourd’hui avec ses fers gagnant plus de 3,3 sur le tour. DraftKings et FanDuel The RBC Heritage Remplissage de la programmation Daniel Berger (8800 $) Christiaan Bezuidenhout (7400 $) Alex Noren (6300 $) Tom Lewis (6000 $)

