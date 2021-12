Choix de l’éditeur : Daily Signal sur DeSantis faisant la guerre aux médias libéraux

Jeudi, Mary Margaret Olohan du Daily Signal a publié un profil de l’attaché de presse du gouverneur de Floride Ron DeSantis et de la façon dont l’équipe de communication du républicain s’en prenait aux médias de gauche : après son patron. L’article ajoutait que Pushaw « a appelé à plusieurs reprises la presse pour « couverture de mauvaise foi » et reportage » biaisé « ou biaisé ».

Olohan a raconté sa conversation avec le responsable des relations avec la presse de DeSantis : « « Ils ont peur du gouverneur », a déclaré Pushaw dans une interview avec The Daily Signal, soulignant que les médias nationaux concentraient leur attention sur les nouvelles de la Floride. « Les élites de gauche, l’establishment et les grands médias ont très peur de lui. Et cela montre qu’il est un bon leader et qu’il fait du bon travail.

