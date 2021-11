Choix de l’éditeur : Daily Wire sur Joy Reid critiqué pour son dernier discours raciste

Mercredi, Amanda Prestigiacomo du Daily Wire a rapporté que l’animatrice d’extrême gauche de MSNBC Joy Reid avait « lancé une diatribe contre les Blancs et leurs » larmes « , se plaignant du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh et de l’adolescent Kyle Rittenhouse ». Reid a posté la tirade déséquilibrée sur TikTok mardi soir, et comme le fil l’a expliqué, elle a fait valoir : profiter eux-mêmes lorsque cela est nécessaire.

Prestigiacomo a noté: « Sans surprise, l’hôte de MSNBC a été qualifié de raciste pur et simple pour la vidéo. » L’écrivain a expliqué: « Reid a commencé le commentaire en affirmant que le procès de Rittenhouse » rappelait aux gens « les audiences de Kavanaugh…. Reid a affirmé que Kavanaugh » avait « pleuré son chemin » pendant les audiences pour être confirmé devant le tribunal. » Reid a en outre pleuré: « Il y a une chose à propos du vigilantisme blanc et des larmes blanches masculines – vraiment, des larmes blanches, en général. »

