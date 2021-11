Vendredi, The Daily Wire a rapporté comment « l’animatrice de MSNBC Joy Reid et l’invité fréquent Michael Eric Dyson ont fait face à des réactions en ligne jeudi soir après qu’un clip vidéo de l’émission de Reid soit devenu viral et ait été largement qualifié de raciste flagrant ». Le couple a vicieusement attaqué le lieutenant-gouverneur élu de Virginie Winsome Sears, un républicain noir, et a affirmé qu’elle « justifiait et légitime les pratiques de la suprématie blanche ».

Dyson a fulminé : « Le problème, c’est qu’ici ils veulent, ils veulent la suprématie blanche par effet ventriloque. Il y a une bouche noire qui bouge, mais une idée blanche… avoir un visage noir, parler au nom d’un héritage suprémaciste blanc… » Comme l’a noté The Daily Wire, de nombreux commentateurs de tous les horizons politiques se sont alignés pour condamner la chaîne câblée de gauche. .

