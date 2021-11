Lundi, Brandon Gillespie de FoxNews.com a cité Mollie Hemingway, rédactrice en chef de The Federalist, apparaissant dimanche matin sur MediaBuzz de FNC et appelant des points de discussion ridicules de gauche provenant du correspondant de PBS à la Maison Blanche, Yamiche Alcindor : « … Hemingway a qualifié Alcindor de « militant inconditionnel ». ‘ et ‘un embarras pour la profession de journaliste’ alors qu’elle dénonce les différences dans sa couverture de Biden et de l’ancien président Trump.

Comme Gillespie l’a noté, ces commentaires sont intervenus « après que l’hôte Howard Kurtz a diffusé un clip vidéo d’Alcindor interrogeant Biden sur la ligne de conduite des démocrates après leur défaite aux élections au poste de gouverneur de Virginie ». Le journaliste a noté : « Dans son interrogatoire, Alcindor semblait plaider en faveur de contre-mesures démocrates contre les républicains faisant campagne sur des questions liées à l’éducation. «

