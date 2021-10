Choix de l’éditeur: Wash Times sur CNN Under Fire pour «Invitation Only» Biden Town Hall

Jeudi, le Washington Times a rapporté que le président Biden et CNN étaient sous le feu de la décision du média d’autoriser un prochain événement municipal avec le président à être «sur invitation uniquement». Comme l’a souligné le journal, cela vient « à la lumière de ce que les critiques disent être la réticence de M. Biden à répondre aux questions directes des médias ».

« Monsieur. Biden est sur le point de présenter son programme économique et social chancelant directement aux électeurs à l’hôtel de ville diffusé exclusivement sur CNN et hébergé par Anderson Cooper », a expliqué le Times. Il a ensuite ajouté: « CNN a déclaré plus tôt cette semaine que l’événement mettrait en vedette un » public sur invitation uniquement « … Il n’est pas inhabituel qu’une mairie présidentielle présente des participants présélectionnés… Avant la mairie de M. Biden à CNN Cincinnati en juillet, le réseau avait contacté des organisations telles que des syndicats, des collèges et des groupes d’entreprises pour demander aux gens de postuler pour poser des questions.

