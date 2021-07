Choix de MMA DFS pour les équipes de DraftKings et FanDuel de l’UFC Vegas 31 ce soir ⋆ .

Bienvenue à The Takedown, fans de l’UFC. Aujourd’hui, nous sommes de retour à l’UFC Apex à Las Vegas. Cela semble être une carte pleine d’action avec un événement principal entre Islam Makhachev vs. Thiago Moises. Ici, je propose certains de mes choix MMA DFS préférés pour les gammes DraftKings et FanDuel UFC avec l’aide des projections expertes MMA DFS d’Awesemo. Examinons donc quelques choix et analyses MMA DFS pour l’UFC Vegas 31.

UFC Vegas 31: Makhachev contre Moises MMA DFS Picks

Sélections haut de gamme

Francisco Figueiredo | DraftKings : 8 900 $, FanDuel : 20 $

Figueiredo a fait ses débuts à l’UFC en janvier après 15 mois d’absence. Il a rattrapé le temps perdu contre Jérôme Rivera en utilisant des frappes nettes et un jeu au sol solide pour parvenir à une décision unanime. Le frère de l’ancien champion poids mouche Deiveson. Figueiredo a trois victoires par KO, sept par soumission et deux par décision. Il réussit 1,93 frappe significative avant la minute avec une précision de frappe de 54 %. Figueiredo est un jeu de base solide avec un haut plafond en raison de son jeu de frappe et de soumission. Les projections UFC DFS DraftKings et FanDuel d’Awesemo donnent à Figueiredo 74% de chances de gagner avec 48% de chances pour un KO.

Choix de milieu de gamme

Daniel Rodriguez | DraftKings : 8 800 $, FanDuel : 20 $

Rodriguez a remporté 10 de ses 11 derniers combats et vient de remporter une victoire dominante contre Mike Perry en avril. Il devrait clairement être le meilleur attaquant dans ce combat. Je m’attends à ce que Rodriguez cherche à garder ce combat sur pied, où il devrait pouvoir dominer Preston Parsons avec sa boxe croustillante. Rodriguez a sept victoires par KO, quatre par soumission et trois par décision. Il est un solide jeu de milieu de gamme en raison de son jeu de boxe d’élite et de soumission. Les projections UFC DFS d’Awesemo donnent 73% de chances de gagner avec 55% de chances pour un KO.

Gabriel Benítez | DraftKings : 8 500 $, FanDuel : 18 $

Benitez est un méchant gaucher avec un pouvoir énorme dans sa main gauche. C’est un jeu risqué, mais si Benitez peut garder ce combat debout et décrocher son pouvoir de la main gauche, cela pourrait être un briseur d’ardoise. Benitez a un solide taux de finition, remportant 18 combats sur 22 par KO. Je m’attends à ce que ce soit un combat à un rythme extrêmement élevé. Par conséquent, il y a de fortes chances que Benitez ajoute à son total à élimination directe lorsqu’il entre dans la cage contre Billy Quarantillo. Les projections UFC DFS d’Awesemo donnent 62% de chances de gagner.

Anderson dos Santos | DraftKings : 7 800 $, FanDuel : 13 $

Dos Santos a rebondi après deux défaites consécutives avec une victoire par soumission sur Jour Martin en novembre. Il est un spécialiste de la soumission et peut terminer ce combat n’importe où. Dos Santos entrera dans ce combat avec un élan et une grande confiance. Il a cinq victoires par KO, douze par soumission et quatre par décision. Il y a un risque avec Dos Santos, mais à 7 800 $ si Dos Santos obtient une soumission au premier tour, il pourrait absolument briser l’ardoise. Les projections UFC DFS d’Awesemo donnent 38% de chances de gagner.

