Choix de paris de la PGA, cotes et prédictions d’experts pour le championnat Palmetto ⋆ 10z viral

En utilisant le classement mondial non officiel d’Alex Baker la semaine dernière, j’ai trouvé un gagnant dans Patrick Cantlay et a encaissé son ticket +2200 avec sa victoire au Memorial Tournament. Le PGA Tour se déplace maintenant au Congaree Golf Club (par 71, 7 655 yards) à Ridgeland, SC, pour le tout premier Palmetto Championship. Il s’agira d’un événement unique au calendrier de la PGA, remplaçant l’Omnium canadien annulé. Chaque semaine, j’utilise le classement mondial non officiel du golf d’Alex Baker pour identifier les options mal évaluées sur le marché des paris PGA DFS et sur le golf. Vous trouverez ci-dessous trois des meilleurs choix de paris PGA pour le championnat Palmetto.

Choix de paris et cotes de la PGA pour le championnat Palmetto

Le classement des joueurs de golf est délicat car les terrains changent de difficulté chaque semaine, tout comme les parcours. La plus grande partie de la détermination des meilleurs joueurs est de trouver comment passer au crible tout ce bruit et proposer une métrique pour mieux saisir les performances d’un golfeur au cours de l’année écoulée. Tout comme les classements standard du golf, Awesemo a mis au point les classements mondiaux non officiels du golf, nous pouvons donc les utiliser dans les gammes PGA DFS ou pour trouver un avantage sur vos choix de paris PGA.

Chez Awesemo, la métrique est le nombre de coups au-dessus ou en dessous de la performance d’un champ moyen dans un tournoi PGA. La pondération de ces points de données est essentielle, car les gens adorent parler de forme courte par rapport à la forme longue. Seuls les tournois PGA sont pris en compte pour le moment, et les golfeurs ont besoin d’un minimum de 20 tours joués. Les joueurs ne sont pas récompensés par plus ou moins de tours dans la période de temps.

Alexander Noren (+4000, William Hill)

Le jeu de Noren évolue dans la bonne direction depuis des mois et le week-end dernier, il a décroché une 13e place au Memorial. Il s’agissait de sa 10e coupe en 12 départs cette année et de son cinquième top-25 au cours de cette descente. De plus, c’était la quatrième fois au cours des cinq derniers départs de Noren qu’il obtenait des coups du départ au green, et il a terminé 13e en coups gagnés au putting. Ce n’était pas choquant de voir le bilan de Noren sur Bermudagrass. Au cours de ses 50 derniers tours sur des parcours avec des greens des Bermudes, Noren se classe quatrième pour le nombre total de coups gagnés.

Noren obtient un autre rendez-vous avec les greens des Bermudes cette semaine à Congaree, et s’il peut continuer à frapper la balle à un niveau élevé, ce par 71 pourrait être l’endroit où il remportera enfin ce premier titre PGA tant attendu. Par rapport à la plupart des paris sportifs, les cotes de Noren sont très longues ; il n’y a pas de meilleur prix que le +4000 sur William Hill.

Patton Kizzire (+4500, BetRivers)

Kizzire est l’une des plus grandes vedettes du classement mondial non officiel du golf d’Awesemo, se classant 109 places au-dessus de son classement mondial standard. Il a raté la coupe au Mémorial, mais cela doit être pris avec un grain de sel. Pour sa carrière, Kizzire n’est que 2 pour 5 dans les coupes faites à Muirfield Village, et avant cela, il avait terminé troisièmes consécutives.

Kizzire a cinq top-cinq cette année, et au cours de ses 24 derniers tours, il se classe quatrième pour les coups gagnés à l’approche, premier pour le pourcentage de birdie ou mieux et cinquième pour le total de coups gagnés. C’est l’une des meilleures formes à venir cette semaine, et cela aide également que les meilleurs écarts de putting de Kizzire se produisent aux Bermudes. L’une de ses deux victoires PGA est survenue sur cette surface lors du Sony Open 2018, et Kizzire a le potentiel de dominer le peloton faible en Caroline du Sud cette semaine.

Hank Lebioda (+15000, PointsBet)

Un nom inconnu remportant ce tout nouvel événement ne serait pas choquant, et Lebioda est le meilleur lancer de fléchettes de la semaine à ces cotes extrêmement longues. Ses frappes de balle sont devenues vivantes ces derniers temps, il se classe troisième pour les coups gagnés en approche, cinquième pour les coups gagnés du tee au green et deuxième pour les greens en régulation au cours de ses 12 derniers tours. La forme d’élite s’est traduite par trois week-ends consécutifs, dont une 13e place au Valspar et 17e au Byron Nelson.

Il est également un excellent putter aux Bermudes et compte trois top-20 en sept départs sur des pistes normales 71 avec des greens des Bermudes, dont une troisième place au championnat des Bermudes en 2019. Non seulement une victoire cette semaine serait la première de Lebioda à le niveau PGA, mais cela lui garantirait également un billet pour l’US Open de la semaine prochaine.

