Choix de paris MMA pour UFC 261 Usman vs Masvidal ⋆ .

Bienvenue chez The Heaters. Pour chaque carte UFC, je fournirai trois choix de paris UFC importants qui ont la possibilité d’augmenter votre bankroll. Cette semaine, nous examinons les cotes MMA pour UFC 261: Usman contre Masvidal 2. Entrons dans les choix de paris MMA et espérons encaisser de gros billets.

Choix de paris et prédictions pour l’UFC 261: Usman vs Masvidal 2

Carnelossi -210

Un match passionnant entre Ariane Carnelossi et Na Liang Lance l’UFC 261. Le premier combat de la nuit est souvent instable, mais je me sens confiant dans Carnelossi pour annuler le jeu de Liang et la punir. Liang est un grappler talentueux avec des soumissions astucieuses, mais il sera parfois désespéré lorsqu’il rencontrera de la résistance. J’aime plusieurs composants du jeu de Carnelossi: son agressivité, son physique, sa frappe et son expérience en jiu-jitsu. Carnelossi peut battre Liang sur les pieds, étouffer son jeu de soumission et capitaliser sur ses erreurs. La ligne se situe à -210, mais j’ai l’impression que nous faisons une bonne affaire ici.

Karl Roberson +135

Dans ce match de poids moyen, nous avons Brendan Allen prendre en charge Karl Roberson. Les deux hommes cherchent à rebondir après une défaite, mais Allen est celui qui arrive après une défaite KO. J’hésite toujours à recommander aux combattants de subir une défaite à élimination directe, surtout lorsqu’ils reviennent dans l’octogone. Allen a un net avantage dans ce combat, mais il devra à tout prix éviter de frapper avec Roberson. Roberson s’est entraîné aux côtés de Corey Anderson en préparation, et cela me donne confiance. Je pense que Roberson a un avantage physique sur la plupart des poids moyens et pourrait punir Allen s’il défend les démontages. C’est un combat serré mais je me pencherai vers Roberson pour retirer la colère.

Rose Namajunas +172

Je suis tellement excité pour ce combat pour le titre entre Weili Zhang et Rose Namajunas. C’est un excellent match entre deux combattants à leur apogée, et c’est un test difficile pour les deux gars. Je ne m’attends pas à ce que ce combat soit dominant pour l’un ou l’autre côté, mais je pense que Namajunas est dans une position sournoise ici. Nous avons vu Zhang performer admirablement dans l’octogone, mais n’oublions pas l’ancien champion Namajunas. Sous la tutelle de Trevor Wittman, Namajunas a élevé sa frappe de sniper à de nouveaux niveaux. S’il y a un combattant au sein de la division qui peut gagner des échanges contre Zhang, c’est bien les Namajunas. Zhang a été phénoménale jusqu’à présent, mais j’ai aussi des questions concernant son jeu au sol. Tout au long de la jeune carrière de Namajunas, elle s’est appuyée sur des grappins habiles pour gagner des manches et travailler vers une finition de soumission. Je crois qu’une stratégie de cette nature pourrait passer sous le radar, et cela ne me dérange pas de choisir un outsider aussi talentueux à Namajunas.

