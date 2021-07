Choix de paris NASCAR et cotes Vegas Foxwoods Casino Resort 301 ⋆ 10z viral

NASCAR revient au “Magic Mile” pour 301 tours autour du New Hampshire Motor Speedway ce dimanche pour le Foxwoods Resort Casino 301. Après avoir analysé les cotes de Vegas, j’ai trouvé certains des meilleurs choix de paris NASCAR à faire pour la course de ce week-end.

Choix de paris NASCAR et cotes Vegas : Foxwoods Resort Casino 301

Favoris absolus

Dans quelle mesure une semaine de sous-performance peut-elle affecter le public des paris ? Beaucoup il paraît.

Après s’être imposé comme le favori absolu lundi à +250, Kyle Larson est retombé à +400 au troisième rang des cotes. Pour Larson en 2021, c’est assez sans précédent pour lui non seulement de reculer dans les cotes, mais aussi de se faire dépasser par deux autres pilotes dans le processus. Certes, le week-end dernier à Atlanta a été une piètre performance pour l’équipe n ° 5, surtout en fin de course lorsque Larson s’est évanoui. Cependant, c’était le package à faible puissance et la course de cette semaine au New Hampshire mettra en vedette le package à haute puissance. Au cours des trois dernières courses utilisant cette configuration aérodynamique, Larson a terminé 2e, 2e et 1er.

Les deux pilotes qui ont sauté Larson sont les coéquipiers de Joe Gibbs de Denny Hamlin et Martin Truex Jr. Hamlin a ouvert à +800 et est désormais le favori à +475. Auparavant, Truex avait gagné +850 lundi et est maintenant +500. Dans le domaine DFS, ce duo a gagné du terrain en tant que dominants potentiels, voire vainqueurs absolus dimanche. Il semble que la ferveur de DFS corresponde à celle du monde des paris, car ces deux-là ont vu leurs cotes carrément réduites de moitié.

Le nom particulier, ou du moins il devrait être, est ce qui est arrivé à Brad Keselowski‘s chance. En supposant que le mouvement soit basé sur sa victoire la saison dernière au New Hampshire, Keselowski est passé de +1100 à +650, le plaçant à égalité pour la quatrième cote la plus élevée avec Kyle Busch. Keselowski a peut-être une victoire et de nombreux classements parmi les 10 premiers à Loudon, mais ses chiffres dans le package de 750 chevaux, en 2021, ont été décevants.

Top 10 et Top 20 Paris

Cette semaine, au lieu d’offrir leurs meilleurs paris typiques, DraftKings Sportsbook s’est étendu aux paris top 10 et top 20. C’est un changement bienvenu, en particulier sur une piste comme le New Hampshire où les cinq premiers devraient tous provenir de trois camps seulement : Joe Gibbs, Hendrick et Penske.

En regardant les paris d’argent plus dans le top 10, Aric Almirola saute à +220. Le pari le plus sûr serait de se ranger du côté Tyler Reddick à +150. Pour la saison, Reddick a été beaucoup plus constant et a montré un talent pour commencer haut et finir là-bas. Almirola, d’un autre côté, a connu l’une des meilleures saisons Jekyll/Hyde de mémoire récente. Fermement sorti des séries éliminatoires, Almirola aura besoin de gros swings pour se donner des chances de gagner ou au moins de terminer haut comme l’équipe n ° 10 l’a fait le week-end dernier à Atlanta. Depuis qu’il a rejoint SHR, Almirola n’a pas terminé pire que 11e et ses meilleurs morceaux ont été les corollaires du New Hampshire ; 11e à Phoenix, 6e à Richmond et 4e à Nashville.

Dans le top 20, Ricky Stenhouse Jr. offres plus cotes à +100. Dans les sept courses utilisant le package de 750 chevaux, Stenhouse n’a pas encore terminé pire que 20e. À des cotes beaucoup plus intrigantes vient Corey La Joie, actuellement +300. Dans trois des quatre dernières courses utilisant le package aérodynamique à haute puissance, LaJoie a terminé 22e ou mieux.

Le dernier contenu de paris sportifs d’Awesemo Odds Prop Bets

Voici une liste d’accessoires intéressants proposés par DraftKings Sportsbook :

Constructeur vainqueur de la course : Toyota +150 Meilleure voiture Chevrolet : Guillaume Byron +575 Match de course : Joey Logano +110 sur Chase Elliott Top Ford Car : Joey Logano +350 Match de course : Aric Almirola -110 sur Ross Chastain Match de course : Kyle Busch -115 sur Brad Keselowski Groupe C : Aric Almirola +320 Groupe D : Ricky Stenhouse Jr. +275

