Choix de paris UFC, cotes Vegas et comment parier sur les combats UFC Vegas 33 ⋆ 10z viral

La carte UFC Vegas 33 de ce week-end comporte un principal même entre Urie salle et Sean Strickland. Ici, je vais décomposer certains des meilleurs choix d’experts UFC pour la carte de samedi, y compris un accessoire sur Bryan Barberena.

Choix de paris UFC et paris prop : UFC Vegas 33

Bryan Barberena +160 par Knockout (William Hill)

Bryan Barberena visages Jason Witt comme favori -275. Barberena entre dans ce combat avec une fiche professionnelle de 15-7 contre certaines des meilleures compétitions de l’UFC. Barberena a été éliminé dans des combats consécutifs contre Vicente Luque et Randy Brun avant de vaincre Antoine Lierre dans son combat le plus récent. De l’autre côté, Witt est 1-2 à l’UFC contre une concurrence douteuse. Witt a perdu contre Matthieu Semelsberger par KO dans ses combats les plus récents. D’un point de vue frappant, Barberena réussit 5,48 frappes significatives par minute avec une puissance significative. Dix de ses 15 victoires professionnelles sont venues par KO. Cela exploite une faiblesse majeure du jeu de Witt. Witt absorbe 2,68 frappes significatives par minute, avec une horrible défense de frappe de 29%. Les deux défaites de Witt au niveau UFC sont survenues par KO. En tant que favori de -275, l’accessoire KO +160 de Barberena offre des cotes nettement meilleures.

Rafa Garcia +240 par soumission (William Hill)

Rafa García visages Chris Gruetzemacher comme favori -310. Garcia a une fiche de 11-1 dans sa carrière mais a abandonné ses débuts à l’UFC à Nasrat Haqparast en mars de cette année. À l’inverse, Gruetzemacher a une fiche de 3-3 à l’UFC et de 1-1 lors de ses combats les plus récents. Les deux combattants ont une frappe solide aux pieds, mais Garcia détient un avantage significatif sur le tapis. Une fois sur le tapis, Garcia est un pratiquant de jiu-jitsu avec sept victoires de soumission à son actif. Alors que Garcia n’a réussi aucune de ses trois tentatives de retrait contre Haqparast, Gruetzemacher devrait être une cible plus facile. Gruetzemacher ne défend les retraits qu’à 62% et a lutté contre des adversaires de la lutte au cours de sa carrière. Saisir l’accessoire de soumission +240 de Garcia offre des chances bien meilleures que sa ligne d’argent -310.

Melsik Baghdasaryan +275 par Knockout (William Hill)

Deux perspectives d’avenir en Collin Anglin et Melsik Baghdasaryan affrontez l’UFC Vegas 33. Anglin fait ses débuts à l’UFC après une victoire contre les Contender Series Muhammadjon Naimov l’automne dernier. De même, Baghdasaryan fera ses débuts après avoir vaincu Dennis Buzukja sur la série Contender. Baghdasaryan est un ancien kickboxeur professionnel qui réussit 6,80 frappes significatives par minute. Anglin est avant tout un lutteur, mais il a également montré du volume aux pieds. Anglin n’a encore affronté aucune concurrence légitime. Baghdasaryan défend les retraits à 75%, ce qui devrait aider à garder Anglin à portée. À partir de là, Baghdasaryan devrait pouvoir mettre en œuvre son kickboxing supérieur. Baghdasaryan n’a que six combats professionnels de MMA, mais quatre se sont soldés par des victoires à élimination directe. Un petit pari sur l’accessoire KO +275 de Baghdasaryan a le potentiel pour un gros gain.

