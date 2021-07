Choix de paris UFC, cotes Vegas et meilleurs paris UFC 264 McGregor vs Poirier ⋆ .

La carte UFC 264: McGregor vs. Poirier propose un certain nombre de combats volatiles. Cela crée potentiellement de la valeur sur quelques outsiders pointus ainsi que sur certains choix plus sûrs. L’outil OddsShopper d’Awesemo est une clé cruciale pour maximiser les profits sur ces marchés de paris. En trouvant les meilleures cotes et les lignes de combat UFC, entrons dans les choix de paris MMA et commençons à encaisser certains de ces billets.

Cotes et choix de paris de l’UFC Vegas : McGregor contre Poirier III

Dustin Poirier -115 (Sugar House)

Dustin Poirier prend en charge Conor McGregor pour un titre potentiel dans la troisième partie de leur trilogie. Le premier combat entre ces deux-là a eu lieu en 2014, se terminant par une victoire par élimination directe pour McGregor. Depuis lors, Poirier a un dossier professionnel de 10-2 et McGregor est de 6-3. Le deuxième combat entre ces deux-là a eu lieu en janvier de cette année, avec Poirier gagnant par KO au deuxième tour. Poirier réussit 5,59 frappes significatives par minute tout en absorbant 4,17. McGregor a une solide expérience en boxe et inflige lui-même 5,34 coups importants. Les deux combattants ont une défense de frappe de 54% et une puissance de KO légitime. Quatre des six dernières victoires de Poirier sont survenues par KO, tandis que McGregor a 10 KO au niveau UFC. Sur le tapis Poirier a une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Avec sept victoires par soumission, Poirier enregistre en moyenne 1,47 éliminations par combat. McGregor réussit lui-même 0,70 retrait mais cède l’avantage sur le tapis ici. Un grappler défensif, McGregor s’appuie sur sa défense de retrait de 67% et sa forte capacité de brouillage. Cependant, les quatre défaites de soumission de McGregor pourraient ouvrir la voie à la victoire pour Poirier. Poirier a également combattu la concurrence supérieure ces derniers temps. Depuis la défaite de McGregor en 2018 contre Khabib Nurmagomedov, sa seule victoire est venue d’un déclin Donald Cerrone. Pendant ce temps, Poirier a gagné Max Holloway, Dan Hooker et McGregor, avec sa seule défaite contre Nurmagomedov. Entre l’avantage sur le tapis et la compétition plus forte, Poirier est le pari supérieur. La ligne continue de se déplacer vers Poirier, ce qui en fait l’un des meilleurs choix de paris UFC sur lequel sauter cette semaine.

Yana Kunitskaya +110 (Sugar House)

Dans la division poids coq féminin, Yana Kunitskaya visages Irène Aldana comme un léger outsider. Kunitskaya a initialement ouvert à +125 cotes, mais elle a déjà été mise à +110. Kunitskaya a une fiche de 4-2 à l’UFC avec deux victoires consécutives contre Julija Stoliarenko et Ketlen Vieira. Pendant ce temps, Aldana entre dans cette première nouvelle défaite contre Holly Holm, réduisant son record à 5-4 à l’UFC. Aux pieds, Aldana a un ratio de frappe négatif. Elle inflige 5,52 coups significatifs par minute pour chaque 5,97 absorbé. Cela pourrait être un problème dans le contexte du taekwondo et du Muay Thai de Kunitskaya. Kunitskaya réussit 4,22 frappes significatives par minute, absorbant seulement 2,62. Sur le tapis, Kunitskaya a également un avantage potentiel. Elle fait en moyenne 1,62 éliminations par combat avec une précision de 53%. Aldana a une défense de retrait de 84%, mais Holm l’a abattue cinq fois lors de leur récent combat. Bien que ni l’un ni l’autre ne constitue une menace de soumission, les retraits pourraient constituer une autre voie pour consolider les rondes. Avec de multiples avantages de son côté, Kunitskaya ressemble au côté pointu de ce combat à +110 cotes.

Ryan Hall +195 (BetMGM)

Salle Ryan visages Ilia Topurie dans le préliminaire présenté. Hall n’a pas combattu depuis 2019, le plus récemment en battant Darren Elkins. Cependant, il est un parfait 4-0 dans ses combats les plus récents. De même, Topuria a une fiche de 10-0 dans sa carrière, avec deux victoires au niveau UFC contre Youssef Zalal et Damon Jackson. Aucun des deux combattants n’est particulièrement agressif aux pieds. Hall décroche 2,32 frappes significatives par minute contre 2,50 pour Topuria. Cependant, les deux sont accomplis sur le tapis. Hall est ceinture noire au troisième degré de jiu-jitsu brésilien et vétéran de plus de 300 matchs de grappling pur. Cependant, il ne réussit que 0,32 éliminations par combat et a une précision de 16%. Topuria est également ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Il réalise en moyenne 4,25 éliminations avec une précision de 55%. Hall n’a jamais fait face à une tentative de retrait à l’UFC, tandis que Topuria a une défense de retrait à 100% sur deux tentatives. Bien que les deux combattants soient à des stades différents de leur carrière, ils ont des compétences similaires. Avec l’avantage d’expérience de Hall, les cotes de +195 semblent attrayantes ici sur les marchés des paris UFC. Même un petit pari sur Hall offre la possibilité d’obtenir un gros salaire.

