Choix de pneus sans handicap une force du format qualificatif de sprint

Dans le résumé : le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, a déclaré que les règles de pneus plus libres dans le nouveau format de qualification de sprint de la série pourraient être reportées sur les week-ends de course réguliers.

En bref

Le libre choix des pneus « peut-être quelque chose que nous devrions faire avancer » La « règle des pneus Q3 » de Formule 1, qui oblige les pilotes qualifiés dans le top 10 à commencer la course sur leurs vieux pneus de Q2, a été levée pour la première course de qualification de sprint de la série à Silverstone la semaine dernière. Au lieu de cela, les pilotes ont eu le libre choix des pneus pour la course de sprint, ce qui, ajouté au fait qu’ils n’étaient pas obligés de faire un arrêt au stand pendant la course, a encouragé différentes stratégies de pneus.

Certains pilotes qui se qualifient régulièrement près de l’avant ont déclaré que le fait de pouvoir commencer la course avec des pneus neufs au lieu d’anciens trains leur permettait de courir plus fort dès le premier tour.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait être répété lors des week-ends de course réguliers, Brawn a déclaré : « C’est un très bon point et je pense que nous allons apprendre de ces courses.

« Pour moi, il y a des choses très attrayantes dans ce format. Tout le monde roule avec le même pneu en qualifications. Nous avons encore de la variété en course car nous avons la chance d’avoir deux pneus que nous pouvions utiliser. Il n’y a pas de handicap pour les gens pour la course en termes de pneus qu’ils choisissent.

“C’est donc très probablement quelque chose que nous devrions faire avancer.”

McLaren se méfie des pistes bogey

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que la course de ce week-end au Hungaroring sera la première de plusieurs sur des pistes qui ne jouent pas sur les atouts de leur voiture, ce qui pourrait s’avérer décisif dans leur lutte pour la troisième place du championnat contre Ferrari.

« Les défis posés par le Hungaroring peuvent ne pas convenir à notre voiture autant qu’aux autres circuits du calendrier », a déclaré Seidl. “Mais une grande partie de la lutte pour la troisième place cette année dépendra de nos performances sur des pistes qui ne correspondent pas naturellement à nos forces.”

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Accueillir la Formule 1 dans la région de Léningrad coûterait 81 millions de dollars, selon le gouverneur régional (TASS)

“‘Nous comprenons qu’il y aura au moins 50 000 fans par jour, nécessitant un hébergement et un hébergement’, a ajouté le gouverneur.”

Hamilton vs Verstappen: la prédiction de Button en F1 alors que la rivalité se poursuit au GP de Hongrie (Sky)

“Nous devons juste espérer que ce soit fait de la bonne manière. Je pense qu’après cette course, j’espère qu’ils en discuteront, c’est ce qui est important pour moi, c’est que ces pilotes comprennent ce qui s’est passé et qu’ils en parlent et qu’ils passent à autre chose, et alors ils peuvent se battre comme ils le devraient sans les gants.”

La mise à jour de la pause estivale d’IndyCar Silly Season (Racer)

“Ne soyez pas surpris si nous voyons Grosjean courir pour Andretti en IndyCar et dans l’un des programmes d’usine IMSA DPi d’Acura en 2022 et au-delà.”

Colonne d’invité de Piastri : Nous pouvons être une force assez dominante lorsque nous rassemblons tous les éléments (Formule 2)

“Je ne dirais pas que nous avons appris quelque chose de particulier, c’est plus que j’ai consolidé ce dont je pensais déjà que nous étions capables depuis le début. J’ai tout mis en place, moins la course de fond, légèrement. Je suppose que j’ai appris que nous pouvons être une force assez dominante lorsque nous mettons tout cela ensemble.”

Caio Collet raconte son enfance à São Paulo (Formule 3)

“Le niveau de karting lorsque je conduisais au Brésil était vraiment, vraiment élevé. J’ai couru avec (Gianluca) Petecof et d’autres pilotes qui sont maintenant en Europe également. Quand j’ai quitté le Brésil, j’ai terminé deuxième de ma première course en un championnat d’Europe, et je me battais pour la victoire.”

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Je ne savais rien de la F1 Racing à part Lewis Hamilton comme il y a un mois. Maintenant, je me demande ce qui est le plus grand, l’amour de Christian Horner pour Max Verstappen ou sa haine pour Toto Wolff. Je suis également dans un profond trou de lapin sur la voiture 2022 et les implications d’appui. – JJ Watt (@JJWatt) 26 juillet 2021

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 30 ans aujourd’hui, Emanuele Naspetti remportait la course de Formule 3000 sur le circuit d’Hockenheim devant Vincenzo Sospiri, Karl Wendlinger, Christian Fittipaldi et Jean-Marc Gounon

