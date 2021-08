Choix de tennis, cotes et meilleurs paris pour le 2e tour de l’Open de la Banque nationale 2021 ⋆ .

Le premier tour s’est bien passé en termes de choix avec un avantage évident en termes de forme et de familiarité avec la surface. Avec le deuxième tour à nos portes dans les deux événements au Canada, les matchs devraient augmenter le niveau de compétition et la visibilité. Cela a l’air bien et tout mais peut prendre des décisions difficiles dans les paris sur le tennis. Il était assez évident que les courts jouent vite, à en juger par de nombreux gagnants de lundi et de mardi. Cela dit, nous devrons probablement creuser sur d’autres marchés pour trouver des cotes de tennis meilleures et plus intéressantes avec ces matchs plus rapprochés à mesure que le niveau de compétence augmente. Ci-dessous, j’ai énuméré mes choix de paris de tennis préférés et mes paris pour le mercredi 11 août.

Dominez votre repêchage cette année avec des nouvelles et des choix de la nouvelle chaîne YouTube Fantasy Football d’Awesemo

Cotes et paris sur le tennis : deuxième tour de l’Open Banque Nationale

John Millman (-155, SugarHouse)

Adversaire : Gaël Monfils

Lieu : ATP Tour, Toronto

John Millman a semblé fort depuis que la tournée est revenue sur des courts en dur, remportant quatre de ses six matches après un début difficile. L’Australien n’excelle sur aucun terrain en particulier, mais les terrains durs sont à coup sûr ses préférés, avec un pourcentage de victoires au nord de 60%. Son jeu n’a pas de faiblesse flagrante mais n’a pas non plus de force spécifique. La plus grosse pièce de ce puzzle se trouve à travers le filet avec Gael Monfils. Autrefois parmi les 10 meilleurs joueurs de l’ATP, Monfils a complètement disparu de la carte du tennis. Son record de 3-10 (WL) en 2021 n’est en aucun cas trompeur. Une grande partie de ses difficultés ont été attribuées à son drame hors du terrain, mais sa forme physique et ses mauvais numéros de service sont les vrais problèmes.

J’aime aussi le dessus à 22,5 dans celui-ci. Avec l’avantage du talent pur de Monfils, il pourrait prendre le premier set et disparaître complètement après avec les conditions chaudes. Cela signifie également que Millman ferait un très bon pari en direct après le set 1 s’il tombait d’une manière ou d’une autre. Gardez un œil sur la météo avec ces pics de tennis.

Amanda Anisimova contre Oceane Dodin PLUS DE 20,5 matchs (SugarHouse)

Lieu : Tournée WTA, Montréal

La plupart des matchs de la WTA sont amicaux sur les paris en raison de leur imprévisibilité. Ce duel entre Amanda Anisimova et Océane Dodin dit à peu près la même chose. Anisimova est sans aucun doute une future star de la WTA, mais a eu du mal à trouver de la cohérence dans son jeu avec des erreurs – un taux de double faute de 4,8%. Dodin, du côté adverse, a des problèmes similaires (12,2% DF) mais joue un jeu beaucoup plus défensif qui devrait bien jouer contre le jeu de vitesse sur lequel Anisimova s’appuie. Ce qui m’a poussé à l’Over au lieu de la Moneyline ici, c’est la forme des deux femmes. Chacun vient de remporter trois victoires consécutives ici à Montréal et détient des records de victoires sur des courts en dur cette saison.

Ce match semble être bien plus proche que ce que les marchés des paris sur le tennis proposent à mon goût. Si forcé de choisir un vainqueur de ce match, je m’appuierais sur le pedigree d’Anisimova pour surpasser la patience de Dodin.

Choix de Parlay :

Viktoria Azarenka (-250), Aryna Sabalenka (-480), Ludmilla Samsonova (+106)

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Consultez la page d’accueil d’AwesemoOdds pour plus de contenu sur les paris sportifs, y compris plus de choix et de pronostics.