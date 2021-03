Choix DFS du jour d’ouverture de la MLB Yahoo Cup ⋆ .

Bonne journée d’ouverture et bienvenue dans le Hot Corner de la MLB Yahoo Cup! Ce concours gratuit à participation unique comprendra 27 tours où les 1075 meilleures entrées au total et les 70 meilleures entrées par tour se partageront 10 000 $, avec 1 000 $ au premier et 50 $ au premier par tour. Le score sera cumulatif à travers tous les tours, avec vos sept scores les plus bas chutés à la fin. Vous pouvez participer à ce concours à plusieurs tours à tout moment, mais participez dès aujourd’hui pour vous donner les meilleures chances de remporter le titre. Cliquez ici pour commencer la poursuite!

Concentrons-nous sur trois joueurs – un lanceur, un joueur de champ intérieur et un voltigeur – pour s’inscrire dans vos alignements MLB DFS pour les compétitions Yahoo Cup et MLB Baller d’aujourd’hui.

Pichet MLB DFS: Yu Darvish – 49 $

La liste principale de neuf matchs de Yahoo commence à 16 h 10 HNE, avec des parties allant jusqu’à 22 h 10 HNE. Avec autant d’as sur le monticule, comme on pourrait s’y attendre lors d’une journée d’ouverture donnée, il est difficile de se tromper. Mais Yu Darvish dessine une faible gamme de Diamondbacks à Petco Park pour ses débuts à Padres, il semble donc y avoir une meilleure place au tableau.

Alex «Awesemo» Baker, le n ° 1 des joueurs de fantasy quotidiens au monde, projette actuellement Darvish pour 22,21 points de fantaisie. Cela fait de lui le troisième lanceur projeté le plus élevé sur l’ardoise principale de Yahoo. Les Padres sont également actuellement le plus grand favori de la journée d’ouverture du bookmaker BetMGM (-230), ce qui donne à Darvish les meilleures chances de victoire parmi tous les lanceurs d’élite partants en jeu jeudi.

Comme si cela ne suffisait pas, Darvish vient de connaître la meilleure saison de sa carrière. Lors de ses 12 départs l’année dernière avec les Cubs, Darvish arborait un sublime 2,01 ERA, 11,01 Ks / 9 et un minuscule taux de 8,8% HR / FB. Cette dernière statistique est particulièrement importante pour Darvish, qui a eu du mal à atteindre un taux de 22,8% HR / FB en 2019. Avec les paramètres amicaux de Petco Park, une élite du côté gauche du champ intérieur de Manny Machado et Fernando Tatis Jr. et un L’équipe Diamondbacks qui a enregistré le deuxième plus grand nombre de retraits au bâton de la Ligue nationale en 2020, tous les signes indiquent que Darvish est un jeu d’élite à brancher sur les alignements de Yahoo.

Joueur de terrain de la MLB DFS: Fernando Tatis Jr. – 22 $

S’il n’y avait pas Corey Seager jouant à Coors Field contre le droitier allemand Marquez en régression, Tatis serait dans une classe à part à l’arrêt-court sur cette ardoise. Mais avec le salaire de Seager allant jusqu’à 27 $ pour le jour d’ouverture, mettre ces 5 $ à travailler ailleurs dans votre alignement en bloquant Tatis pourrait être un jeu prudent.

Tatis vient de terminer une année de calibre MVP en 2020 et représentera une grande partie de la poussée des Padres pour usurper les Dodgers au sommet de la NL West. Ses données Statcast étaient de la pure folie la saison dernière, menant les majors en pourcentage de coups durs (62,2%), en vitesse de sortie moyenne (95,9 mph) et en barils par tentative de plaque (12,5%). Il ne sera pas non plus court-circuité dans les tentatives de plaque, car son taux de swing de 22,1% était également le meilleur de la ligue.

Pour percer des trous dans cette pièce, on pourrait regarder ses données 2020 et remarquer les divisions inverses. En 185 tentatives de plaque contre les droitiers en 2020, il a coupé pour .290 / .378 / .611; dans 72 tentatives de plaque contre les gauchers, ces chiffres chutent à .242 ./. 333 / .368. Bien que cela puisse concerner certains avant le match de jeudi contre le gaucher Diamondbacks Madison Bumgarner, sa ligne de barre oblique ridicule .419 / .542 / .726 en 76 tentatives de plaque contre des gauchers en 2019 brosse une image complètement différente et devrait vous mettre à l’aise. Achetez l’attaque des Padres tôt et souvent cette saison, Tatis étant la pièce maîtresse à verrouiller dans n’importe quelle pile.

Outfielder MLB DFS: Mitch Haniger – 16 $

Voici un nom que même le plus inconditionnel des fans de baseball fantastique n’a pas vu depuis un certain temps. Après une campagne All-Star en 2018, Haniger a combattu d’innombrables blessures abdominales et subi plusieurs chirurgies qui l’ont rendu inefficace en 2019 et l’ont forcé à siéger toute la saison 2020. Les rapports indiquaient qu’il était en bonne santé à l’approche de la saison 2021, mais ses chiffres d’entraînement printanier allaient grandement contribuer à montrer s’il s’agissait d’une réalité ou d’une fiction.

Il est prudent de dire que les Mariners ont été honnêtes, comme l’a montré Haniger avec trois circuits et un .818 OPS sur 47 tentatives de plaque dans la Ligue Cactus. Il a suffi au manager Scott Servais de lui annoncer le premier frappeur de la journée d’ouverture pour Seattle, ce qui en fait un contre-temps unique dans le match de jeudi soir contre les Giants et le droitier Kevin Gausman. Gausman a certainement dépassé les attentes la saison dernière avec une MPM de 3,62 et un WHIP de 1,11 au plus bas en carrière. Mais avec un arsenal de pitch composé principalement d’une balle rapide et d’une variante à doigts fendus, Haniger est dans un bon levier, car il a écrasé des balles rapides au rythme d’un .417 xWOBA avec seulement un taux d’odeur de 14% en 2018.

De plus, dans le grand schéma de ce concours d’un an, il est impératif de capitaliser sur les avantages et la cohérence à chaque tour. Cibler un frappeur de tête avec de la pop – bien que peu ou pas de base volée à la hausse – semble être un moyen de niveler les fluctuations d’un concours de course aux points d’un an qu’est la MLB Yahoo Cup. Donc, même si cela fait un moment que nous n’avons pas vu Haniger, n’ayez pas peur de prendre quelques photos sur une possible résurgence de sa part en 2021.