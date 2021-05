Choix du championnat Valspar 3e tour ⋆ .

C’est le moment que vous attendiez tous: l’heure de la confrontation au Valspar Championship. Si vous êtes nouveau dans le format, les GPP typiques de Showdown sur DraftKings offrent plus de 50000 $ à la première place pour les tournois de deuxième et troisième tours, et parfois même jusqu’à 100000 $ pour le tour final. Ils proposent également des concours d’une fin de semaine qui offrent en moyenne 15 000 $ à la première place. Jetons un coup d’œil aux choix de la PGA DFS pour la troisième manche du championnat Valspar.

Assurez-vous de consulter les projections et la propriété du Round 3 Valspar Championship t PGA DFS Showdown.

Choix de la troisième manche de la PGA DFS: le championnat Valspar

Récapitulatif du tour précédent

Vague du matin

Max Homa a fait exactement ce que j’ai dit qu’il ferait, sortir et fixer le rythme, arriver à 10 sous à un moment donné. Malheureusement, quelques bogeys tardifs l’ont repoussé à -8, où lui et Lucas Glover s’asseoirait après 36 trous. Sungjae Im et Joaquin Niemann se rapprocherait également, mais terminer des bogeys pour chacun d’eux mettrait la paire quelques coups derrière le rythme fixé par Homa et Glover. Le score de huit sous de la paire ne durerait cependant pas longtemps, car Keegan Bradley aurait birdie son premier trou pour attacher la tête de la vague de l’après-midi.

Avant de passer, cependant, quelques autres notables de cette vague incluent Charl Schwartzel et Tom Lewis, les deux qui ont tiré l’un des coups bas de la journée avec 65.

Vague de l’après-midi

Je viens de mentionner que Bradley a atteint ce nombre de huit sous assez rapidement, l’observation des oiseaux de 10. Il ferait également un birdie le 11e pour prendre la tête à neuf sous et ne reculerait pas. Bradley serait attrapé par Sam Burns, qui continue de se mettre dans le mix cette année, et ce sera peut-être son week-end décisif. Charley Hoffman est à nouveau dans le mélange, avec un autre tour solide vendredi, et ne siège qu’à quatre arrière de Burns et Bradley. Bubba Watson et Corey Conners a également rebondi avec des rondes solides aujourd’hui.

Récapitulatif rapide des statistiques pour le deuxième tour:

Il y avait un bon nombre de golfeurs que nous sommes en mesure de gagner des coups dans les quatre facettes de leur jeu aujourd’hui. Ceux qui l’ont fait sont:

Keegan Bradley Sam Burns Lucas Glover (en fait n’a pas gagné ou perdu au putting, alors peut-être que cela ne devrait pas compter) Max Homa Charley Hoffman Sungjae Im Tom Lewis ‘Bubba Watson Bo Van Pelt Charles Howell III Scottie Scheffler Alex Noren

PGA DFS Showdown Picks: Aperçu de l’ardoise

Heure de verrouillage

La première heure de départ est encore à déterminer, mais nous pouvons probablement nous attendre à les voir commencer vers 8 heures HNE.

Aperçu du concours de golf fantastique

DraftKings

DraftKings offre 25 000 $ au premier et 100 000 $ garantis pour l’ardoise du troisième tour et 5 000 $ au premier pour l’ardoise du week-end.

Le championnat Valspar Choix PGA DFS

Bradley et Burns ont établi le record de 36 trous pour l’événement et, pour une raison quelconque, le parcours se joue beaucoup plus facilement en avril qu’en mars. Je ne pense pas que cela changera beaucoup ce week-end, car la météo et les conditions devraient rester idéales pour le golf. Les scores du matin étaient encore légèrement meilleurs dans l’ensemble, alors cherchez des joueurs tôt le matin pour remonter le classement le jour du déménagement samedi.

Choix de la PGA DFS pour la troisième manche du championnat Valspar

Justin Thomas (10500 $): Il n’y a aucun moyen pour Thomas de perdre six autres coups en deux tours, non? Il avait l’air beaucoup mieux que DJ au cours des deux premiers jours, mais il est derrière lui au classement. Cela montre à quel point Thomas est froid avec le putter. Néanmoins, il est l’un des meilleurs au monde pour une raison, et je veux essayer de me mettre derrière Thomas quand il sortira tôt demain, et peut-être qu’il aura sa propriété la plus basse de la semaine.

Scottie Scheffler (8900 $): Ce fut une belle journée de rebond pour le jeune Texan, qui avait l’air bien dès le deuxième trou. Un aigle sur 11, qui était son deuxième trou, l’a propulsé à un solide 67 au Round 2, et c’est avec quelques ratés en cours de route. Scheffler sortira gentiment et tôt, et il pourrait même être jumelé avec Thomas, alors peut-être qu’ils pourront s’appuyer sur l’élan de l’autre.

Keith Mitchell (7 400 dollars): Mitchell aurait pu être tellement plus bas aujourd’hui, mais quelques coups douteux l’ont gardé près de la ligne de coupe toute la journée. Il se querellerait avec un un sous 70, son deuxième tour consécutif à ce score, et maintenant il est sur le week-end. Cela devrait bien se préparer pour Mitchell demain, pour sortir du côté précoce et recoudre certaines de ces erreurs, et afficher un tour bas qui garde les choses raisonnables. Choix sournois du PGA DFS pour la troisième manche

Scott Stallings (6 600 dollars): En tant que grand fan de ce parcours, avec son dernier Top-10 à venir ici, Stallings a la formule magique nécessaire pour gagner: un putter chaud et un jeu de fer. S’il peut remettre le ballon en jeu sur le tee un peu plus ce week-end, Stallings pourrait se retrouver dans le Top-10 de ce parcours pour la deuxième fois en autant de départs. DraftKings et FanDuel remplissent pour le championnat Valspar Paul Casey (9300 $) Brandt Snedeker (7300 $) Joaquin Niemann (9200 $) Kevin Na (8.000 $)

