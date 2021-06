Choix d’UFC DFS et prédictions d’experts pour l’UFC 263 sur DraftKings et FanDuel ⋆ .

Bienvenue dans Inside the Octagon, fans de l’UFC. Ce week-end, il y a une carte de 14 combats à Glendale, en Arizona, comprenant un événement principal entre Israël Adesanya et Marvin Vettori. L’UFC 263 devrait être une carte passionnante avec des jeux de valeur pour les outsiders solides pour les formations MMA DFS. Ici, je vais proposer les combats qui me semblent les plus intéressants à des fins de fantaisie quotidienne. Examinons quelques choix et analyses DraftKings et FanDuel UFC DFS pour l’UFC 263.

Choix UFC DFS: UFC 263 Adesanya contre Vettori 2

Tarifs Ziam 8 300 $ contre Luigi Vendramini 7 900 $

Tarifs Ziam

Âge : 24 ans Taille : 6 pieds 1 Poids : 155 livres Portée : 75 pouces. Record : 11-3-0 Précision de frappe : 47 % Cotes de pari : -140

Ziam s’est frayé un chemin jusqu’à l’octogone avec cinq victoires consécutives, dont un méchant KO au deuxième tour du vétéran du TUF Abner Lloveras. Cependant, Ziam a perdu ses débuts dans l’Octogone contre Don Madge en septembre 2019. Ziam a rebondi avec une décision gagnante Jamie Mullarkey sa prochaine sortie. Il a cinq victoires par KO, quatre par soumission et deux par décision. Ziam aura un avantage de hauteur de cinq pouces sur Vendramini et un avantage de portée de deux pouces. Il devrait être le meilleur attaquant technique tout en utilisant ses genoux et son jab dévastateurs pour séparer Vendramini tôt.

Luigi Vendramini

Âge : 25 ans Taille : 5 pieds 7 pouces Poids : 170 livres Portée : 73 pouces. Record : 9-1-0 Précision de frappe : 42 % Cotes de pari : +115

Vendramini a fait preuve d’audace en déplaçant jusqu’à 170 livres pour se battre Elizeu Zaleski dos Santos à court préavis, mais s’est retrouvé avec une défaite par élimination directe au deuxième tour. Cependant, Vendramini a rebondi de manière significative deux ans plus tard, lorsqu’il a mis KO Jessin Ayari en 72 secondes avec un coup de tête vicieux pour lui valoir la performance de la nuit. Vendramini a cinq victoires par KO et quatre par soumission et cherchera à mener ce combat au tapis pour éviter les genoux méchants et le jab vicieux de Ziam.

Le maigre sur DraftKings et FanDuel est Ziam. Sa frappe supérieure et ses genoux méchants aideront Ziam à remporter la victoire. Cependant, ne dormez pas sur la puissance et le jeu au sol solide de Vendramini. Il est difficile d’avoir une lecture précise de Vendramini, car il n’a eu qu’un seul combat depuis 2018.

Choix UFC DFS: Fares Ziam via décision unanime

Paul Craig 6 800 $ contre Jamahal Hill 9 400 $

Paul Craig

Âge : 33 ans Taille : 6 pieds 2 pouces Poids : 205 livres Portée : 76 ins Record : 14-4-1 Précision de frappe : 49 % Cotes de pari : +250

Craig entre dans ce match en cherchant à mettre fin au battage médiatique entourant Hill. Il est un vétéran de l’UFC et mène une séquence de quatre victoires consécutives, qui comprend une victoire par élimination directe contre l’ancien champion des poids lourds légers Mauricio Rua en novembre. Craig a deux victoires par KO et 12 victoires par soumission. C’est un spécialiste du jiu-jitsu, et son jeu au sol est méchant et extrêmement dangereux. Craig devrait chercher à mener ce combat au tapis et à tester le jeu au sol de Hill tôt.

Colline Jamahal

Âge : 30 ans Taille : 6 pieds 3 pouces Poids : 205 livres Portée : 79 ins Record : 8-0-0 Précision de frappe : 52 % Cotes de pari : -300

Hill vient de remporter une victoire à élimination directe au deuxième tour Vincent Saint-Preux. Il a un style de combat extraordinaire en tant qu’attaquant gaucher qui est extrêmement précis avec ses coups de poing. Il préfère le trading et compte sur ses coups puissants. Cependant, contre Craig, il pourrait se retrouver dans les eaux profondes une fois que ce combat aura touché le tapis. Hill voudra garder ce combat debout tout en utilisant sa frappe précise et sa puissance pour essayer de ralentir l’attaque au sol de Craig.

Le maigre sur DraftKings et FanDuel est Craig Cependant, ce combat devrait être une guerre absolue et l’un ou l’autre combattant pourrait obtenir la finition.

Choix UFC DFS: Paul Craig via la soumission de deuxième tour

Léon Edwards 9 500 $ contre Nate Diaz 6 700 $

Léon Edwards

Âge : 29 ans Taille : 6 pieds 2 pouces Poids : 170 livres Portée : 74 ins Record : 18-3-0 Précision de frappe : 47 % Cotes de pari : -500

Edwards vient de sortir d’un combat sans compétition contre Belal Mohammed en mars en raison d’un coup d’œil accidentel d’Edwards qui a mis fin au combat. Avant le sans-concours, Edwards menait une séquence de huit victoires consécutives. Edwards est un combattant complet avec un kickboxing méchant et une lutte solide. Il a six victoires par KO, trois par soumission et neuf par décision. Edwards devrait séparer Diaz sur les pieds, mais Diaz est dur et extrêmement durable, n’ayant terminé que deux fois au cours de ses 15 ans de carrière. Attendez-vous donc à ce que ce soit un combat passionnant avec beaucoup de feux d’artifice.

Nate Diaz

Âge : 36 Taille : 6 pieds-0 Poids : 170 livres Portée : 76 ins Record : 21-12-0 Précision de frappe : 45 % Cotes de pari : +375

Diaz vient de subir une défaite décevante contre Jorge Masvidal en raison de l’arrêt du médecin en 2019. C’est un combattant complet avec une boxe solide et une lutte d’élite. Diaz fait de son mieux en utilisant son jab et sa boxe impeccable pour séparer ses adversaires. Cependant, Diaz devra garder ses distances pour éviter les méchants coudes d’Edwards. Diaz a cinq victoires par KO, 11 par soumission et quatre par décision. Il est un combattant extrêmement durable et apportera des guerres totales dans l’Octogone. Diaz cherchera à garder ses distances et à chercher des ouvertures pour amener Edward au tapis, où il pourrait facilement verrouiller une soumission.

Le maigre sur DraftKings et FanDuel est Edwards. Cependant, ce combat devrait être serré et l’un ou l’autre combattant pourrait remporter la victoire. Mais ne dormez pas sur Diaz, un bouleversement sur Edwards est possible. Cela dit, cela devrait être un affichage frappant extrêmement excitant et une guerre totale pendant cinq tours.

Choix UFC DFS: Leon Edwards via décision unanime

Dernier contenu MMA et UFC DFS

Deiveson Figueiredo 9 100 contre Brando Moreno 7 100 $

Deiveson Figueiredo

Âge : 33 ans Taille : 5 pieds 4 pouces Poids : 125 livres Portée : 68 pouces. Record : 20-1-1 Précision de frappe : 56 % Cotes de pari : -225

Figueiredo est entré dans le premier affrontement en tant que favori -330, mais Moreno a poussé Figueiredo à un match nul majoritaire, ce qui a rapproché cet affrontement aux yeux de Vegas. Avant ce tirage au sort, Figueiredo était en larmes, remportant quatre combats d’affilée et défendant avec succès la ceinture contre Alex Perez. Figueiredo a neuf victoires par KO, huit par soumission et trois par décision. Le revirement rapide du combat précédent aurait pu jouer un rôle dans le fait que les deux combattants ne sont pas complètement préparés. Tous deux s’étaient battus trois semaines plus tôt. Figueiredo devrait être très motivé pour donner à Moreno sa première défaite via l’arrivée.

Brando Moreno

Âge : 27 ans Taille : 5 pieds 6 pouces Poids : 125 livres Portée : 70 pouces. Record : 18-5-2 Précision de frappe : 38 % Cotes de pari : +190

Moreno avait l’air mieux que jamais avant le match nul contre Figueiredo. il a battu Brandon Royval par KO et Kai Kara–France et Jussier Formiga par décision. Moreno est un combattant complet, avec une frappe technique et précise et il semble s’améliorer à chaque combat. Ses compétences en brouillage sont de haut niveau, tout comme ses compétences en soumission et en lutte. Moreno a un excellent cardio et devrait encore une fois pousser Figueiredo aux limites. Cependant, ce combat devrait être complètement différent de leur première rencontre, les deux ayant des camps d’entraînement solides et entrant frais.

Le maigre sur DraftKings et FanDuel est Figueiredo. Cependant, Moreno est super dangereux aux pieds avec son style à haute pression. Cela dit, si Moreno peut exercer une forte pression tôt et perturber le rythme de Figueiredo, il pourrait éventuellement obtenir le KO précoce. L’expérience de Figueiredo et ses frappes au sol d’élite pourraient également donner à Moreno sa première défaite via l’arrivée.

Choix UFC DFS: Deiveson Figueiredo via KO / TKO au troisième tour

Israël Adesanya 9 300 $ contre Marvin Vettori 6 900 $

Israël Adesanya

Âge : 31 ans Taille : 6 pieds 3 pouces Poids : 185 lb Portée : 68 pouces. Record : 20-1-0 Précision de frappe : 49 % Cotes de pari : -275

Adesanya entre dans ce match après une défaite décevante contre Jan Blachowicz à l’UFC 259 en mars. Avant ce combat, Adesanya avait été phénoménal dans sa carrière à l’UFC, bien que son combat contre Yoel Romero était une performance décevante. Il a rebondi avec un impressionnant KO de Paulo Costa à l’UFC 253. Adesanya est un boxeur fantastique avec un excellent mouvement et une grande puissance. Il compte 15 victoires par KO et cinq par décision. Adesanya reviendra au poids moyen, où il a semblé phénoménal. Adesanya sera patient et utilisera son excellent mouvement, son timing et sa portée pour séparer Vettori.

Marvin Vettori

Âge : 27 Taille : 6 pieds 0 Poids : 185 lb Portée : 74 pouces. Record : 17-4-1 Précision de frappe : 44% Cotes de pari : -220

Vettori vient de remporter une victoire par décision sur Kevin Hollande en avril. C’est un attaquant à haut volume, mais il n’a pas la capacité de finition d’Adesanya. Vettori est un combattant complet, utilisant des frappes par pression avec de solides compétences de lutte et de soumission dangereuses. Vettori aime intimider ses adversaires à l’intérieur du corps à corps. Cependant, Adesanya sera un autre test difficile, et Vettori aura du mal à essayer d’intimider Adesanya. Il a deux victoires par KO, neuf par soumission et six par décision. Vettori devrait utiliser sa pression pour ralentir l’attaque d’Adesanya.

Le maigre sur DraftKings et FanDuel est Adesanya. Cependant, Vettori est super dangereux sur le tapis, avec neuf victoires par soumission. Si Vettori peut exercer une forte pression tôt et perturber le rythme d’Adesanya, il pourrait éventuellement chercher à tirer et à verrouiller une soumission. Cependant, l’expérience d’Adesanya et ses frappes d’élite devraient prévaloir.

Choix UFC DFS: Israel Adesanya via décision unanime

