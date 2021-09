Choix d’un million de dollars, les Mannings et les stratégies fantastiques

in

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Bryan Curtis pour discuter de la diffusion de Peyton et Eli Manning Monday Night Football d’ESPN et de savoir si c’est l’avenir de la diffusion (1:48). Ensuite, Bill est rejoint par Peter Schrager pour l’aider à faire ses choix à un million de dollars pour la semaine 2 (27:39) avant que Craig Horlbeck ne se joigne pour parler des joueurs de football fantastique à ajouter après la semaine 1 ainsi que de leurs QB préférés à l’avenir (84 :14).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Bryan Curtis, Peter Schrager et Craig Horlbeck

Producteur : Craig Horlbeck

