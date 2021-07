Choix NASCAR DFS pour Quaker State 400 ⋆ 10z viral

Le terrain est prêt pour le Quaker State 400 à Atlanta Motor Speedway ce week-end avec Chase Elliott et Kyle Busch au premier rang. À l’aide des projections fantastiques NASCAR d’Awesemo, j’ai compilé certains de mes conseils NASCAR DFS et choix DFS préférés pour les gammes DraftKings et FanDuel.

Choix de Quaker State 400 NASCAR DFS

Chase Elliott, 1er (13 500 $ FanDuel, 9 800 $ DraftKings)

Au cours des quatre dernières années à Atlanta, faire disparaître le poleman a été un pari rentable. Depuis Kevin Harvic détruit le peloton en 2017, menant 292 tours, aucun poleman n’a franchi 33 tours menés depuis. Maintenant, même si le poleman était inscrit, ce pilote n’a pas techniquement saboté les files d’attente. Au cours de la même période des quatre dernières courses, le pire résultat obtenu par le poleman était huitième en 2019. Pourtant, compte tenu du salaire et de la propriété, sauter du pole sitter a été une décision avisée pour DFS.

Les trois dernières courses à Atlanta ont toutes vu le poleman perdre la tête suite à un avertissement de compétition. Cette liste comprend Chase Elliott lors de la course de juin dernier ici à Atlanta. La question se résume à, s’il y a un avertissement de compétition ce dimanche, l’équipage d’Elliott peut-il le sortir assez vite pour qu’il conserve la tête ? Si c’est le cas, il devrait être une valeur sûre pour mener une majorité du premier segment. Ce qui se passe après cela dépend d’Elliott, dont la carrière à Atlanta, soi-disant sa piste à domicile, a été au mieux moyenne.

Kyle Larson, 6e (14 500 $ FanDuel, 12 000 $ DraftKings)

Après deux courses ternes à Pocono, Larson revient à une piste de pain et de beurre pour lui-même. C’est plus tôt cette saison que Larson a commencé sixième et a terminé en tête de 269 des 325 tours de la première course d’Atlanta. Une course que Larson aurait dû gagner si Logano n’avait pas travaillé avec diligence pour empêcher Larson de le doubler.

C’est dans ces courses sur piste intermédiaires que la vitesse de l’équipe n°5 a brillé alors qu’il a mené 103 tours à Las Vegas, 269 à Atlanta, 132 au Kansas et 327 à Charlotte. Le seul intermédiaire sur lequel Larson n’est pas devenu un dominant était la première course intermédiaire : Homestead, où il a terminé quatrième après avoir mené seulement cinq tours. Quoi qu’il en soit, sur ce type de piste, personne ne se rapproche de la domination de Larson, et rien n’a changé depuis Charlotte pour amener les joueurs de DFS à croire que quelqu’un d’autre a le dessus.

Austin Dillon, 13e (8 000 $ FanDuel, 7 900 $ DraftKings)

“Tout ce que Dillon a à faire, c’est de tenir son poste dimanche.”

Cette phrase a été prononcée tellement de fois dans les émissions de stratégie YouTube qu’elle mérite désormais un mème. Pour ce qui a semblé être la majeure partie de 2021, Dillon se retrouve constamment à commencer trop loin pour de l’argent. Cependant, dans les tournois, Dillon trouve la viabilité dans les tournois s’il peut simplement conserver sa place ou monter de quelques positions. Malgré ces questions répétées, c’est tout ce que Dillon avait fait avant le double titre Pocono. De Homestead à Charlotte, Dillon n’avait pas réussi à terminer moins bien que 12e, sa finition à Charlotte le plaçant à la sixième place.

Dernier contenu NASCAR DFS Daniel Suarez, 27e (6 500 $ FanDuel, 7 700 $ DraftKings)

Pour la majorité des joueurs de DFS et des fans de NASCAR, deviner où Suarez a terminé dans le package de 550 chevaux cette saison donnerait un large éventail de résultats. La plupart ont encore un mauvais souvenir de Suarez dans la voiture n ° 96 des Gaunt Brothers la saison dernière, une 29e place qui n’attendait que de se produire. Cependant, au cours de cette saison inaugurale pour Trackhouse, Suarez a terminé 15e, 26e, 17e, 11e, 15e, 13e et 15e dans les sept courses utilisant le package à faible puissance et à fort appui.

Dans la brève carrière de Suarez à Atlanta, ses résultats l’an dernier dans le n°96 étaient définitivement les pires (31e). À l’exception de sa saison recrue, Suarez a été un finisseur constant chez les adolescents à Atlanta – une projection qu’il peut être donné en toute sécurité pour dimanche.

Ryan Newman, 29e (5 800 $ FanDuel, 6 100 $ DraftKings)

Cela fait un moment que Newman n’a pas été recommandé comme jeu de base dans DFS, mais les conditions sont parfaites pour que Newman soit optimal ce week-end. Tout comme avec Jimmie Johnson, à mesure qu’un conducteur vieillit, ses compétences commencent à s’estomper. Cela a été pleinement exposé pour Newman le week-end dernier à Road America où il a été une réflexion après coup pendant la majeure partie de l’après-midi. Maintenant, NASCAR revient sur un site qui joue dans l’une des compétences restantes de Newman : gérer la chute des pneus.

Au cours des trois dernières courses à Atlanta, Newman a terminé 13e, 14e et 13e. Dans les courses 2021 mettant en vedette la gestion des pneus, Newman a terminé septième à Homestead, 10e à Darlington, 23e à Douvres (quatre tours de retard) et 13e à Nashville. Comparativement, Newman a été bien meilleur dans le package de faible puissance par rapport au package de puissance élevée, tout comme la plupart des équipes de niveau intermédiaire comme Roush. Avec l’habileté de Newman à gérer les pneus sur une piste horriblement abrasive comme Atlanta, associée à ce différentiel de place, tout cela fait de Newman un jeu fantastique dans DFS.

Ryan Preece, 34e (4 000 $ FanDuel, 7 400 $ DraftKings)

Avec cette position de départ pour Preece, la tentation va être de le jammer dans des cash games ainsi que des tournois ce week-end. Alors que les feuilles de course indiquent un pilote avec une position finale moyenne de 21e dans le package de 550 chevaux, à travers sept courses, un gros “acheteur attention” est positionné au sommet du front de Preece. Pour commencer, les huitièmes de la deuxième course de Pocono et les 15e à Las Vegas augmentent un peu ce nombre moyen. Toutes les autres finitions de ce package ont été 21ème ou pire.

Deuxièmement, Preece en seulement trois courses n’a pas compris Atlanta et comment gérer l’usure des pneus. Depuis sa saison recrue, ses arrivées se sont classées 35e, 26e et 25e. Dans toutes les courses, en 2021, avec une gestion élevée de l’usure des pneus, Preece a terminé 21e à Homestead, 29e à Richmond, 25e à Darlington, 18e à Douvres (un tour en retard) et 32e à Nashville. À la fin de la course de dimanche, Preece a peut-être obtenu un différentiel de place positif, mais probablement pas assez pour mériter une inscription en cash ou en tournois. Surtout compte tenu de son salaire absurde sur DraftKings. Sur FanDuel, il est assez bon marché pour être le dernier pilote sélectionné dans les tournois.

