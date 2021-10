Choix, paris prop et bonnes affaires DFS

Joueurs disponibles à bas prix dans les alignements de DraftKings Sunday Classic : moins de 6 000 $ au quart, 5 000 $ au porteur de ballon, moins de 4 000 $ au receveur large et moins de 3 500 $ à l’extrémité rapprochée. Ce sont les gars qui vous laisseront faire des folies sur des stars comme Patrick Mahomes et Davante Adams.

Ce que nous avons appris lors de la semaine 3 : Clyde Edwards-Helaire était, en fait, dû (100 verges au sol et un touché sur réception). Daniel Jones l’était aussi, mais dans la direction opposée – ses 20,34 points étaient plus de sept de moins que sa moyenne des semaines 1 et 2. KJ Osborn (deux cibles) et Cole Kmet (partie d’une attaque par la passe avec un yard net) ont été encore plus ratés. Au moins, mon lancer de fléchettes CJ Uzomah a fonctionné jeudi soir !

QB : Matt Ryan (5 400 $)

Ryan n’a pas encore été sur la bonne voie. Il est raisonnable de penser que ses jours de grosses victoires et de statistiques encore plus importantes sont derrière lui maintenant qu’il a 36 ans et qu’il ne peut plus lancer le ballon dans la direction de Julio Jones. Il a une grande chance d’inverser cette tendance contre l’équipe de football.

Ce qui ressemblait autrefois à un affrontement dangereux est maintenant une opportunité ; Washington a chuté de manière importante, battant plus que toutes les autres équipes de la ligue, sauf quatre, mais n’obtenant que six sacs pour le prouver. Josh Allen les a reconstitués pour plus de 40 points la semaine dernière. Daniel Jones a sauté pour 29+ au cours de la semaine 2. Si Ryan ne peut pas le faire fonctionner ici, il est peut-être temps de le considérer comme une option fantastique viable.

RB : Nyheim Hines (4 900 $)

Hines a un potentiel de coup de circuit qui fait de lui le genre de joueur qui peut transformer une passe d’écran en une douzaine de points fantastiques. Ses 34 snaps la semaine dernière ont égalé un sommet de la saison, et il a marqué au moins 14 points dans chacun des matchs auxquels il a joué au moins 26 downs. Le seul match qu’il n’a pas joué était la seule semaine au cours de laquelle Marlon Mack a joué – et avec Mack et les Colts acceptant de chercher un échange pour l’ancien coureur de 1 000 verges, Hines a une tendance à la hausse.

WR : Quez Watkins (3 500 $)

Watkins a supplanté Greg Ward en tant que menace profonde la plus dangereuse de Philly – il n’obtient pas beaucoup de cibles, mais il a transformé les sept passes en sept attrapés, 186 verges et 26 verges absurdes par cible. Sa part de snap a augmenté chaque semaine cette saison, coïncidant avec des matchs où ses Eagles ont pris de plus en plus de retard. Si Philadelphie prend du retard par rapport à Kansas City – ce qui semble académique à ce stade – cela pourrait signifier de nombreux lancers de rattrapage dans la direction de Watkins.

TE : Dalton Schultz (3 400 $)

Schultz a réussi six captures sur six cibles au cours de la semaine 1, a cédé sa part cible à Blake Jarwin au cours de la semaine 2, puis est revenu pour six autres captures, 80 verges et une paire de touchés alors que Dallas démantelait les Eagles susmentionnés. DraftKings parie qu’il régressera à sa forme de jeu deux ou quelque chose de proche; il est le 16e ailier rapproché le plus cher des alignements classiques ce dimanche. Un rendez-vous avec la redoutable défense de la Caroline attend, mais Schultz a prouvé qu’il pouvait se mettre sur la longueur d’onde de Dak Prescott lorsqu’il est chassé de la poche pour des gains faciles. Les Panthers, qui sont en tête du taux de pression, des QB pressés et des sacs, feront probablement exactement cela.