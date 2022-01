Choix projetés avant la semaine 18

Nous sommes à une semaine de la fin de la saison régulière 2021, avec tout un tas d’équipes de la NFL éliminées des séries éliminatoires.

C’est terrible pour les franchises et leurs fans. Mais au moins beaucoup de ces équipes seront récompensées par de bons choix de repêchage.

Alors que nous nous dirigeons vers le match de lundi soir entre les Cleveland Browns et les Steelers de Pittsburgh, il est temps de jeter un autre regard sur l’ordre de repêchage de la NFL 2022. Comme nous l’avons mentionné toute la saison, la bonne nouvelle pour les Jets de New York et les Giants de New York est qu’ils sont en lice pour deux joueurs de première ronde chacun – l’un des leurs et l’autre des échanges (le choix des Seahawks appartient aux Jets , tandis que le choix des ours est désormais celui des géants).

Et pour les Jaguars et les Lions ? Ils regardent les deux premiers choix. Entrons dans l’ordre prévu jusqu’au numéro 18 (rappelez-vous, les séries éliminatoires déterminent où les équipes des séries éliminatoires sont réparties) avec une semaine de saison régulière à faire.

(Chapeau à Tankathon pour la commande à jour.)

1. Jaguars de Jacksonville (2-14)

© Vincent Carchietta-USA AUJOURD’HUI Sports

2. Lions de Détroit (2-13-1)

© (AP Photo/David Zalubowski)

3. Houston Texan (4-12)

© Troy Taormina-USA AUJOURD’HUI Sports

4. Jets de New York (4-12)

© Kevin R. Wexler-USA AUJOURD’HUI Sports

5. Géants de New York (4-12)

© Jasen Vinlove-USA AUJOURD’HUI Sports

6. Panthers de la Caroline (5-11)

© Bob Donnan-USA AUJOURD’HUI Sports

7. New York Jets (de Seattle Seahawks, 6-10)

© (Photo par Andy Lyons/.)

8. Géants de New York (de Chicago Bears, 6-10)

© Vincent Carchietta-USA AUJOURD’HUI Sports

9. Équipe de football de Washington (6-10)

© Geoff Burke-USA AUJOURD’HUI Sports

10. Falcons d’Atlanta (7-9)

© Nathan Ray Seebeck-USA AUJOURD’HUI Sports

11. Broncos de Denver (7-9)

© (AP Photo/Jack Dempsey)

12. Vikings du Minnesota (7-9)

© Jeffrey Becker-USA AUJOURD’HUI Sports

13. Cleveland Browns (7-8)

© Tommy Gilligan-USA AUJOURD’HUI Sports

14. Eagles de Philadelphie (de Miami Dolphins, 8-8)

© (Photo de Tim Nwachukwu/.)

15. Saints de la Nouvelle-Orléans (8-8)

© Stephen Lew-USA AUJOURD’HUI Sports

16. Corbeaux de Baltimore (8-8)

© Vincent Carchietta-USA AUJOURD’HUI Sports

17. Steelers de Pittsburgh (7-7-1)

© Jay Biggerstaff-USA AUJOURD’HUI Sports

18. Les aventuriers de Las Vegas (9-7)

© Tim Heitman-USA AUJOURD’HUI Sports

