Chokes au curry – AS.com

Battre des records n’est pas facile. Pas pour Stephen Curry non plus. Le meneur de jeu, principalement chargé de changer de basket, s’est étouffé sur Philadelphie, dans une performance de ceux-là dont rien ne semble sortir. Et dans lequel, en réalité, rien ne sort. Les Warriors sont tombés aux mains des Sixers dans un match mauvais et laid, du genre qui ne vaut pas la peine d’être regardé. Très loin de tout ce qu’ils ont démontré lors d’une saison à laquelle ils n’ont ajouté, avec ce soir, que cinq victoires. Et très loin, surtout, du niveau que Stephen Curry a eu face à tous ses rivaux et dans tous ses matchs. La star des Warriors, légende vivante de la meilleure ligue du monde, détient le record de tir de Ray Allen. Et c’est toujours le cas. Mais il semble qu’il ne va pas le battre avec ses fioritures typiques et le sprint final va en fait être un marathon. dans lequel le haut de Ray Allen doit céder au poids de la preuve et non à une série de minutes pour l’histoire. Et cela, bien sûr, étant donné que de telles minutes sont plus que courantes dans la carrière de Curry.

Contre les Sixers, Curry était constamment poursuivi par Matisse Thybulle et était 6 sur 20 aux tirs sur le terrain et 3 sur 14 aux triples. Avant le match, il était à 10 points à 3 points de battre le record de Ray Allen (2 973). et maintenant il n’est que sept heures. Un chiffre qui semble beaucoup mais qui n’est en réalité rien, qu’il tombera dans les prochains matches et qu’il sera historique lorsqu’il sera battu. Mais il semblait que cela allait arriver de manière soudaine et, à la fin, cela allait le faire de manière travaillée. Ce sera dans l’Indiana, New York ou Boston. Dans l’un de ces trois endroits, à moins que quelque chose de vraiment étrange ne se produise, Curry écrira son nom dans l’histoire. Chose qu’il n’a pas pu faire devant son public, au Chase Center, quand il a eu un impossible devant lui (marque 15 triples contre les Blazers)Mais ce qu’il va accomplir lors d’une tournée de la Conférence Est qui, pour les Warriors, a commencé par une défaite aussi inattendue que méritée contre les Sixers.

Le jeu était égal, mais rien de joli : 11 changements au tableau d’affichage et neuf nuls. Tout, pour régler la situation au dernier trimestre : 32-20 pour les locaux, déjà avec Curry absolument déséquilibré et essayant seulement de tirer des triples: 1 sur 6 dans ces 12 minutes. Au cours de cette période, les Warriors ont perdu 4 balles, lancé 33% de 3 points et marqué 3 3 points sur 21 tentatives. Un net et complet exercice d’inefficacité en attaque qui a définitivement fait pencher la balance du côté des Sixers, en mal de victoires et avec des rumeurs constantes du départ de Ben Simmons, qui est toujours séparé de l’équipe et sonne, chaque fois plus fort, pour les blazers Damian Lillard. À Philadelphie, une ville qui comprend le basket-ball, il y a une grande crise sportive qui se résoudra en tirant sur la fierté et l’esprit de Doc Rivers, un grand entraîneur qui n’a pas réussi à trouver la clé d’une équipe lâche et sans âme. Mais qu’après tout, il vient de battre les Warriors. Un bon boost d’estime de soi.

Joel Embiid est allé à 26 points et 9 rebonds et était le leader statistique de son équipe. En plus, 16 points de Tobias Harris, 14 de Tyrese Maxey et 10 de Seth Curry, qui affrontait un frère qu’il ne voulait pas voir battre le record. Les Sixers n’ont pas réussi une brillante performance ou réussi à convaincre avec la victoireMais ils ont remporté une victoire qui pourrait marquer un tournant dans le cœur blessé de leurs fans. Et chez les Warriors, 23 points pour Jordan Poole, 20 pour Andrew Wiggins et 18, bien sûr, pour un Curry qui devra attendre, au moins un peu plus longtemps, pour accéder au trône historique des triples. Ray Allen est, une nuit de plus, l’énorme roi d’une qualité innée qui va être surpassée par le meilleur tireur de tous les temps.. La seule chose est qu’il faudra attendre de voir comment ladite casquette changera de main. Après tout, battre des records n’est pas facile. Pas pour Stephen Curry non plus.