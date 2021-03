Chola MS Risk Services s’associe à Denxpert pour lancer un logiciel de réglementation

Chola MS Risk Services est une coentreprise à parts égales avec Mitsui Sumitomo Insurance Group, Japon, offrant des solutions complètes de gestion des risques et d’ingénierie.

Cholamandalam MS Risk Services, qui fait partie du groupe Murugappa de Rs 38 000 crore, en association avec la société hongroise Denxpert EHS & S Software, a lancé jeudi le logiciel Denxpert Legal en Inde.

Denxpert Legal est un outil numérique de cartographie et d’assurance réglementaires en matière de santé et de sécurité de l’environnement (EHS). La solution aidera les industries à se conformer aux réglementations légales au niveau des installations et de l’entreprise.

Le logiciel a été soutenu par l’Union européenne dans le cadre d’un programme d’innovation qui implique un processus de sélection rigoureux. Le consortium de Denxpert EHS & S Software et Chola MS Risk Services s’était qualifié après avoir obtenu un score supérieur à 95% dans cette évaluation. Denxpert Legal est largement utilisé dans plus de 300 entreprises, y compris des sociétés Fortune 500, principalement en Europe et aux États-Unis.

Subba Rao, directeur général de Chola MS Risk Services, a déclaré: «Denxpert Legal est un outil numérique avancé de Denxpert EHS & S Software. Avec plus de 25 ans d’expérience dans le conseil en assurance réglementaire EHS, nous avons développé et personnalisé cet outil pour répondre aux exigences de l’industrie indienne. Dans le cadre de ce processus, nous l’avons testé chez 50 grands clients de Chola MS Risk Services dans divers secteurs industriels. Nous sommes convaincus que cet outil contribuera à la conformité des services et aux exigences réglementaires sur le marché indien. »

Chola MS Risk Services est une coentreprise à parts égales avec Mitsui Sumitomo Insurance Group, Japon, offrant des solutions complètes de gestion des risques et d’ingénierie. Avec deux décennies d’expérience et plus de 8 500 projets de conseil dans 42 secteurs industriels, l’entreprise propose des services aux organisations pour optimiser leurs performances EHS.

Szücs Winkler Robert, directeur de Denxpert EHS & S Software, a déclaré: «Denxpert Legal est une solution Web efficace pour surveiller et se conformer aux exigences légales en constante évolution dans le domaine de l’environnement, de la santé et de la sécurité. Nous lançons l’outil en trois variantes. Alors que la version de base offre une vue complète des réglementations souscrites, les versions avancées impliquent le partage des connaissances via l’impact commercial, la consultation via des audits d’assurance, des ateliers et la gestion des données. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.